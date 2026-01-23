CĐV mang trống, kèn sang Saudi Arabia cổ vũ U23 Việt Nam đấu Hàn Quốc
Trước trận đấu tranh hạng 3 tại giải U23 châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik được nhóm cổ động viên tại Saudi Arabia trực tiếp đến sân cổ vũ, động viên.
Không thể thi đấu trong trận gặp U23 Hàn Quốc, Hiểu Minh và Lý Đức vẫn có mặt cổ vũ và chia sẻ niềm vui với các đồng đội tối 23/1.
Khoảnh khắc nhận ra con trai út bất ngờ trở về, bà Lan (Phú Thọ) chạy tới, ôm chầm lấy con nghẹn ngào.
Xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, dàn bê tráp toàn là quân nhân bất ngờ trở thành điểm nhấn của đám hỏi ở Hưng Yên, thu hút sự chú ý và nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Những giọt nước mắt, khuôn mặt tiếc nuối của U23 Việt Nam sau bán kết đã được AFC Asian Cup ghi lại trong một đoạn video đặc biệt.
Tối 21/1, bầu trời Mỹ Đình rực sáng trong chương trình tổng duyệt trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".
Khoảnh khắc người cha và chú rể cùng bật khóc khi tiễn cô dâu Mai Thư về nhà chồng khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Theo lời người thân, Nguyễn Lê Phát bộc lộ tình yêu cho bóng đá từ nhỏ. Anh cũng được công nhận tài năng khi sớm trúng tuyển vào Học viện PVF.
Những lời nhận xét ngắn gọn nhưng đầy hài hước của Đình Bắc dành cho thủ môn Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ U23 Việt Nam.
Từng gặp tai nạn trên chuyến bay vào năm 2024, Mia (Hàn Quốc) hoảng sợ la hét khi chuyến bay mới đây rung lắc khi vào vùng nhiễu động không khí.
Sáng 14/1, nam tài xế xe buýt trên tuyến trợ giá ở TP.HCM bất ngờ đột quỵ trong lúc điều khiển phương tiện, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.