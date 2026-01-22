AFC gửi thông điệp đặc biệt tới U23 Việt Nam
Những giọt nước mắt, khuôn mặt tiếc nuối của U23 Việt Nam sau bán kết đã được AFC Asian Cup ghi lại trong một đoạn video đặc biệt.
Xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, dàn bê tráp toàn là quân nhân bất ngờ trở thành điểm nhấn của đám hỏi ở Hưng Yên, thu hút sự chú ý và nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Những giọt nước mắt, khuôn mặt tiếc nuối của U23 Việt Nam sau bán kết đã được AFC Asian Cup ghi lại trong một đoạn video đặc biệt.
Khoảnh khắc người cha và chú rể cùng bật khóc khi tiễn cô dâu Mai Thư về nhà chồng khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Tối 21/1, bầu trời Mỹ Đình rực sáng trong chương trình tổng duyệt trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".
Theo lời người thân, Nguyễn Lê Phát bộc lộ tình yêu cho bóng đá từ nhỏ. Anh cũng được công nhận tài năng khi sớm trúng tuyển vào Học viện PVF.
Những lời nhận xét ngắn gọn nhưng đầy hài hước của Đình Bắc dành cho thủ môn Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ U23 Việt Nam.
Từng gặp tai nạn trên chuyến bay vào năm 2024, Mia (Hàn Quốc) hoảng sợ la hét khi chuyến bay mới đây rung lắc khi vào vùng nhiễu động không khí.
Sáng 14/1, nam tài xế xe buýt trên tuyến trợ giá ở TP.HCM bất ngờ đột quỵ trong lúc điều khiển phương tiện, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.
Các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển U23 Jordan không giấu nổi niềm hạnh phúc, xúc động khi U23 Việt Nam góp phần giúp đội bóng này vào tứ kết bằng chiến thắng trước Saudi Arabia.
Đoạn video ghi lại cảnh huấn luyện viên và thành viên U23 Jordan đến tận khách sạn - nơi U23 Việt Nam ở - cùng nhau ăn mừng vì vào Tứ kết tối 13/1 thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.
Khoảnh khắc anh shipper đưa thêm tấm thiệp cưới cùng đơn hàng thường ngày, khiến cộng đồng mạng thích thú và chia sẻ tích cực.