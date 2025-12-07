Cậu bé Down ôm, hôn nhóm học sinh TP.HCM gây xúc động
Bắt gặp nhóm học sinh Việt Nam trên đường phố TP.HCM, bố con ông Alan được chào đón, thân thiện làm quen.
Trong lễ cưới hôm 29/11, gia đình chú rể Hàn Quốc mặc áo dài, ngồi xích lô theo nghi thức Việt. Chuyện tình của Linh và Sangjik là hành trình của sự chân thành, bền bỉ và tình yêu được nuôi bằng những điều nhỏ nhất.
Anh Tân, chủ tiệm game ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xót xa khi nhìn toàn bộ cơ ngơi ngập trong nước lũ.
Đợt lũ ngày 4/12 nhấn chìm hàng nghìn m2 thanh long của nhiều chủ vườn tại Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Nhiều thợ cắt buộc dùng ruột xe làm phao, giải cứu thanh long nổi trên mặt nước.
Nước lũ dâng nhanh kèm mưa lớn từ đêm 3/12 "nhấn chìm" nhiều khu vực ở Lâm Đồng. Lực lượng chức năng và các đội cứu hộ nhanh chóng triển khai di dời, giải cứu người dân bị cô lập.
Thấy tín hiệu của người dân báo chiếc xe hơi kẹt trên đường ray ở Nghệ An, lái tàu kịp thời phanh gấp, tránh được va chạm hôm 5/12.
Rạng sáng 4/12, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ đổ về khiến nước dâng cao, cuốn trôi nhiều tàu thuyền neo đậu tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khiến người dân không kịp ứng phó.
Sau khi trận lũ kinh hoàng quét sạch vườn sen đá, anh Đoàn Bá Vương mất trắng 1 tỷ đồng.
Khoảng 1h sáng 4/12, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ bất ngờ tràn về khu dân cư dưới chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập sâu và cuốn trôi tài sản của người dân.
Xây theo kiểu cơi nới từ nhà cũ, căn nhà hiện tại của gia đình Bích Chăm (Cà Mau) gây thích thú vì không theo khuôn mẫu thông thường.
Sự xuất hiện của hố sụt lớn gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền lúc 14h10 chiều 3/12 khiến hai ôtô đậu bên lề bị "nuốt chửng". Một công nhân đứng gần đó cũng bị lôi xuống dưới.