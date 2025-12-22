Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Đời sống

VIDEO MỚI

Khoanh khac co gai Tuyen Quang boc hang hoa gay sot hinh anh

Khoảnh khắc cô gái Tuyên Quang bốc hàng hóa gây sốt

19:10 2/12/2025 19:10 2/12/2025 Đời sống 35.9K

Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải ngày 1/12.

Can canh song hung han 'nuot' bo ke Phan Thiet hinh anh

Cận cảnh sóng hung hãn 'nuốt' bờ kè Phan Thiết

15:08 28/11/2025 15:08 28/11/2025 Đời sống 8.7K

Tối 27/11 rạng sáng 28/11, nhiều đợt sóng khổng lồ cao lên đến 2-3 m đập dồn dập vào khu vực bờ kè Hàm Tiến 1 trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tượng khiến một số phần lát đá bị hỏng hóc nặng.

Song du o Nha Trang hinh anh

Sóng dữ ở Nha Trang

00:01 28/11/2025 00:01 28/11/2025 Đời sống 11.2K

Tối 27/11, biển Nha Trang có sóng cao, đánh tràn vào đường phố. Cảnh tượng được người dân địa phương ghi lại.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý