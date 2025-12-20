Khoảnh khắc nâng tạ 100 kg của anh chàng điển trai gây sốt mạng xã hội
Nhìn gương mặt thư sinh của Trần Quân, nhiều người kinh ngạc khi anh nâng thành công tạ 100 kg. Sau khi nhận thưởng 1 triệu đồng, anh quyết định làm điều ý nghĩa.
Sau trận chung kết SEA Games 33, clip do "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo đăng tải, ghi lại khoảnh khắc liên quan đến cầu thủ Phạm Lý Đức, nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Nhìn gương mặt thư sinh của Trần Quân, nhiều người kinh ngạc khi anh nâng thành công tạ 100 kg. Sau khi nhận thưởng 1 triệu đồng, anh quyết định làm điều ý nghĩa.
Nguyễn Hoàng Đức có lần đầu tiên xuống đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Anh bất ngờ khi hàng chục fan nhận ra, vây kín xin chụp ảnh.
Đoạn video ghi cảnh một con chuột bò lên khay đựng thức ăn, thản nhiên gặm rau trong tủ bánh mì bán ở ngoài đường khiến nhiều người sợ hãi.
Phạm Lý Đức thể hiện tinh thần thoải mái, đầy năng lượng sau chiến thắng trước U22 Thái Lan tối 18/12.
Quang Hải hòa vào dòng người "đi bão", ăn mừng cực sung sau chiến thắng của U22 Việt Nam
Nhiều người hình dung phố cổ là nơi sống của những gia đình giàu có, sung túc. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình Lan Linh vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.
Xuất hiện trên khán đài cổ vũ, ngôi sao cầu lông Phạm Hồng Nam gây chú ý, được khán giả Thái Lan đồng loạt "truy tìm info".
Chiều 14/12 xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại km 124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người tử vong.
Sáng 15/12, khu vực sạt lở nghiêm trọng ở đèo Thung Khe trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ) tạm thời được thông xe, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.
Một sự cố nhỏ trong chuyến tham quan TP.HCM đã để lại ấn tượng lớn với nữ du khách Thái Lan, khi chiếc điện thoại để quên trên taxi được tài xế chủ động tìm và trao trả lại.