Hoàng Đức bị fan vây kín, kéo rách áo trong lần đầu 'đi bão'
Nguyễn Hoàng Đức có lần đầu tiên xuống đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Anh bất ngờ khi hàng chục fan nhận ra, vây kín xin chụp ảnh.
Nhìn gương mặt thư sinh của Trần Quân, nhiều người kinh ngạc khi anh nâng thành công tạ 100 kg. Sau khi nhận thưởng 1 triệu đồng, anh quyết định làm điều ý nghĩa.
Nguyễn Hoàng Đức có lần đầu tiên xuống đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Anh bất ngờ khi hàng chục fan nhận ra, vây kín xin chụp ảnh.
Phạm Lý Đức thể hiện tinh thần thoải mái, đầy năng lượng sau chiến thắng trước U22 Thái Lan tối 18/12.
Nhiều người hình dung phố cổ là nơi sống của những gia đình giàu có, sung túc. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình Lan Linh vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.
Đoạn video ghi cảnh một con chuột bò lên khay đựng thức ăn, thản nhiên gặm rau trong tủ bánh mì bán ở ngoài đường khiến nhiều người sợ hãi.
Quang Hải hòa vào dòng người "đi bão", ăn mừng cực sung sau chiến thắng của U22 Việt Nam
Xuất hiện trên khán đài cổ vũ, ngôi sao cầu lông Phạm Hồng Nam gây chú ý, được khán giả Thái Lan đồng loạt "truy tìm info".
Chiều 14/12 xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại km 124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người tử vong.
Sáng 15/12, khu vực sạt lở nghiêm trọng ở đèo Thung Khe trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ) tạm thời được thông xe, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.
Một sự cố nhỏ trong chuyến tham quan TP.HCM đã để lại ấn tượng lớn với nữ du khách Thái Lan, khi chiếc điện thoại để quên trên taxi được tài xế chủ động tìm và trao trả lại.
Vừa về đến nhà, Thuỳ Dương (12 tuổi) liền xuống xe và bắt nhịp theo điệu nhảy quen thuộc của ba. Hai cha con cứ thế khoác vai nhau lắc lư từ cổng vào đến nhà.