Tiệm game ở Lâm Đồng mất trắng sau lũ dữ
Anh Tân, chủ tiệm game ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xót xa khi nhìn toàn bộ cơ ngơi ngập trong nước lũ.
Đợt lũ ngày 4/12 nhấn chìm hàng nghìn m2 thanh long của nhiều chủ vườn tại Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Nhiều thợ cắt buộc dùng ruột xe làm phao, giải cứu thanh long nổi trên mặt nước.
Khoảng 1h sáng 4/12, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ bất ngờ tràn về khu dân cư dưới chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập sâu và cuốn trôi tài sản của người dân.
Sau khi trận lũ kinh hoàng quét sạch vườn sen đá, anh Đoàn Bá Vương mất trắng 1 tỷ đồng.
Rạng sáng 4/12, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ đổ về khiến nước dâng cao, cuốn trôi nhiều tàu thuyền neo đậu tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khiến người dân không kịp ứng phó.
