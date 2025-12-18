Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Người dân 'đi bão' khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

  • Thứ năm, 18/12/2025 22:22 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Đêm 18/12, U22 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan, thắng 3-2 dù bị dẫn 0-2, qua đó giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

  • Đêm 18/12, người dân đổ ra các ngã đường ăn mừng chiến thắng tuyệt vời của tuyển U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
  • Đội bóng áo đỏ bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, U22 Việt Nam thi đấu kiên cường và tổ chức lại thế trận.
  • Ba bàn thắng liên tiếp giúp đội lội ngược dòng ngoạn mục. U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 và đoạt huy chương vàng.

  • Tại nút giao Đê La Thành - Cầu Giấy (Hà Nội), người dân đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Một em bé tung bay lá cờ Tổ quốc, hòa vào dòng người vỡ òa trong niềm vui. Ảnh: Trần Hiền.

    U22 Viet Nam anh 1

  • Người dân đổ ra đường "đi bão" khi U22 Việt Nam vô địch

    Ngay sau khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik làm nên điều kỳ diệu trên đất Thái Lan, các cổ động viên ở Hà Nội nhanh chóng đổ ra đường "đi bão". Đây là hình ảnh ăn mừng quen thuộc của người hâm mộ Việt Nam mỗi khi bóng đá nước nhà ghi dấu thành tích ấn tượng. Ảnh: Đinh Hà.

    U22 Viet Nam anh 2

    U22 Viet Nam anh 3

    U22 Viet Nam anh 4

  • Không khí ăn mừng cuồng nhiệt ở TP.HCM

    Hàng nghìn cổ động viên có mặt trên đường Lê Lợi (TP.HCM) vỡ oà khi Việt Nam chiến thắng Thái Lan, giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Người hâm mộ không giấu được niềm tự hào trước màn ngược dòng đầy bản lĩnh của đội tuyển nước nhà. Ảnh: Hoài Bảo.

    U22 Viet Nam anh 5

    U22 Viet Nam anh 6

    U22 Viet Nam anh 7

    U22 Viet Nam anh 8

  • U22 Việt Nam lội ngược dòng kinh điển trước Thái Lan

    Đêm 18/12, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhưng vẫn thắng ngược 3-2 ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Tinh thần bất khuất của các cầu thủ cùng sự tính toán chuẩn xác của HLV Kim Sang-sik giúp đoàn quân áo đỏ làm nên điều kỳ diệu trên sân Rajamangala, Thái Lan. Ảnh: Duy Hiệu.

    U22 Viet Nam anh 9

    U22 Viet Nam anh 10

Cổ động viên TP.HCM vỡ òa khi U22 Việt Nam vượt lên Thái Lan

Tối 18/12, khu vực đường Lê Lợi (TP.HCM) chật kín người hâm mộ tập trung theo dõi và cổ vũ U22 Việt Nam trong trận đối đầu với tuyển Thái Lan tại chung kết SEA Games 33.

2 giờ trước

Nhóm phóng viên

U22 Việt Nam SEA Games 33 Việt Nam huy chương vàng bóng đá

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý