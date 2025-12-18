Người dân 'đi bão' khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

- Đêm 18/12, người dân đổ ra các ngã đường ăn mừng chiến thắng tuyệt vời của tuyển U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
- Đội bóng áo đỏ bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, U22 Việt Nam thi đấu kiên cường và tổ chức lại thế trận.
- Ba bàn thắng liên tiếp giúp đội lội ngược dòng ngoạn mục. U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 và đoạt huy chương vàng.
Tại nút giao Đê La Thành - Cầu Giấy (Hà Nội), người dân đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Một em bé tung bay lá cờ Tổ quốc, hòa vào dòng người vỡ òa trong niềm vui. Ảnh: Trần Hiền.
Người dân đổ ra đường "đi bão" khi U22 Việt Nam vô địch
Ngay sau khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik làm nên điều kỳ diệu trên đất Thái Lan, các cổ động viên ở Hà Nội nhanh chóng đổ ra đường "đi bão". Đây là hình ảnh ăn mừng quen thuộc của người hâm mộ Việt Nam mỗi khi bóng đá nước nhà ghi dấu thành tích ấn tượng. Ảnh: Đinh Hà.
Không khí ăn mừng cuồng nhiệt ở TP.HCM
Hàng nghìn cổ động viên có mặt trên đường Lê Lợi (TP.HCM) vỡ oà khi Việt Nam chiến thắng Thái Lan, giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Người hâm mộ không giấu được niềm tự hào trước màn ngược dòng đầy bản lĩnh của đội tuyển nước nhà. Ảnh: Hoài Bảo.
U22 Việt Nam lội ngược dòng kinh điển trước Thái Lan
Đêm 18/12, U22 Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhưng vẫn thắng ngược 3-2 ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Tinh thần bất khuất của các cầu thủ cùng sự tính toán chuẩn xác của HLV Kim Sang-sik giúp đoàn quân áo đỏ làm nên điều kỳ diệu trên sân Rajamangala, Thái Lan. Ảnh: Duy Hiệu.