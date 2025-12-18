Cổ động viên TP.HCM vỡ òa khi U22 Việt Nam vượt lên Thái Lan

|
Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) là nơi lắp đặt màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân xem trận chung kết SEA Games 33. Từ trước khi trận đấu bắt đầu, hàng nghìn người dân đã nhuộm đỏ cả một khu vực với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, cờ Tổ quốc. Ảnh: Hoài Bảo.
Từ khi trận đấu bắt đầu vào 19h30, các cổ động viên thuộc mọi lứa tuổi đều hướng lên phía màn hình LED, chăm chú theo dõi diễn biến trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Hoài Bảo.
Người dân mang theo đủ loại loa, kèn để tiếp lửa cho đội tuyển, khiến không khí cổ vũ trở nên náo nhiệt, hừng hực khí thế. Ảnh: Hoài Bảo.
Tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang dội khắp nơi, kéo những người xa lạ xích lại gần nhau, cùng hòa chung nhịp cảm xúc của bóng đá. Ảnh: Hoài Bảo.
Nhiều người nước ngoài cũng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt khi khoác lên những băng rôn đỏ, cùng người dân cổ vũ và tận hưởng bầu không khí sôi động. Ảnh: Hoài Bảo.
Ban tổ chức phát các thanh đập cổ vũ cho người hâm mộ. Ảnh: Hoài Bảo.
Hiệp 1 của trận chung kết bóng đá kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan, nhưng nhiều cổ động viên vẫn tin đội quân HLV Kim Sang-sik còn cơ hội thay đổi cục diện. Ảnh: Hoài Bảo.
Ở hiệp 2, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế khác. Phút 49, đội quân áo đỏ được hưởng phạt đền sau pha phối hợp ăn ý ở trung lộ của Thái Sơn, Đình Bắc. Đối diện thủ môn Thái Lan, Đình Bắc bình tĩnh tung cú đá chuẩn xác vào góc xa, thành công rút ngắn tỷ số. Các cổ động viên vỡ òa khi hy vọng lại được thắp lên cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Hoài Bảo.
Chỉ 9 phút sau, Văn Thuận sút xa, mang về quả phạt góc cho U22 Việt Nam. Pha treo bóng khó chịu của cầu thủ này, cùng sức ép từ bộ đôi Hiểu Minh - Lý Đức khiến số 12 của Thái Lan Waris Choolthong phản lưới nhà. Ảnh: Hoài Bảo.
Khi trận chung kết SEA Games 33 được đưa trở lại vạch xuất phát, hàng trăm cổ động viên tại TP.HCM như vỡ òa, đồng loạt đứng dậy hò reo, vẫy cờ trong niềm phấn khích tột độ. Ảnh: Hoài Bảo.
Sau pha bỏ lỡ ngon ăn ở phút 90+2, Thanh Nhàn có pha xử lý bình tĩnh, giúp U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng kinh điển trên sân nhà của Thái Lan. Không khí lúc này càng trở nên cuồng nhiệt hơn trên các tuyến phố trung tâm TP.HCM khi người hâm mộ ăn mừng đoàn quân áo đỏ vươn lên dẫn trước 3-2. Ảnh: Hoài Bảo.
