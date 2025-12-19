Loạt ảnh chế hài hước của HLV Kim Sang-sik khi U22 Việt Nam giành HCV

|
Tối 18/12, chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 không chỉ mang về tấm huy chương vàng danh giá, mà còn lập tức trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong đó, HLV Kim Sang-sik bất ngờ được gọi tên như nhân vật chính, với hàng loạt bình luận, ảnh chế và những câu chơi chữ hài hước xoay quanh phong thái cầm quân của ông. Ảnh: Troll Bóng Đá/Facebook.
|
Cụ thể, trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam trải qua một trận đấu đầy thử thách. Bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một, đội bóng áo đỏ đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, cục diện trận đấu dần thay đổi. Những điều chỉnh chiến thuật từ ban huấn luyện giúp U22 Việt Nam chơi chủ động hơn, gia tăng sức ép và từng bước giành lại quyền kiểm soát thế trận. Ảnh: Ghiền Bóng Đá/Facebook.
|
Ba bàn thắng của Đình Bắc, Lý Đức và Thanh Nhàn trong 120 phút thi đấu đã giúp U22 Việt Nam hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính, ấn định chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan. Ngay sau trận đấu, đông đảo người hâm mộ trên mạng xã hội bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh và khả năng đọc trận đấu của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt trong bối cảnh ông từng phải đối mặt với nhiều nghi ngờ ở hiệp đấu đầu tiên. Ảnh: Anbecks/Facebook.
|
"Cú lội ngược dòng từ hiệp hai, thầy Kim quá cao tay", "Mọi người viết văn xin lỗi thầy chưa?", hay "Đá không hoa mỹ nhưng cuối giải vẫn nâng cúp",... là một số bình luận xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người còn hài hước chia sẻ lại bức hình Ruben Amorim cúi đầu bắt tay HLV Kim Sang Sik sau trận giao hữu giữa Manchester United và đội các ngôi sao Đông Nam Á hồi tháng 5. Ảnh: Troll Bóng Đá/Facebook.
|
Đáng chú ý, câu chơi chữ "Kim Sang-sik có dark magic" (tạm dịch: Kim Sang-sik có ma thuật đen) nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Cách ví von này xuất phát từ việc lối chơi của U22 Việt Nam trong hiệp một bị đánh giá là thực dụng, thậm chí có phần bảo thủ. Thế nhưng, giữa tâm điểm chỉ trích, hình ảnh vị chiến lược gia người Hàn Quốc đứng lặng lẽ bên đường pitch, gương mặt điềm tĩnh và không bộc lộ cảm xúc, như mọi thứ đang trong nằm kiểm soát. Ảnh: Troll Bóng Đá/Facebook.
|
Nhiều người hâm mộ cũng đặt HLV Kim Sang-sik lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm Park Hang-seo - nhà cầm quân từng đưa bóng đá Việt Nam lần đầu giành huy chương vàng SEA Games vào năm 2019. Một bình luận nhận được hàng trăm lượt yêu thích viết: "Thầy Park dùng ma thuật trắng, thầy Kim dùng ma thuật đen". Ảnh: Troll Bóng Đá/Facebook.
|
Với HLV Kim Sang-sik, đây là danh hiệu thứ ba kể từ khi ông tiếp quản các đội tuyển Việt Nam, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025. Kể từ khi chính thức nắm quyền các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, chiến lược gia người Hàn Quốc duy trì thành tích vào chung kết 100% ở các giải đấu khu vực và toàn thắng trong các trận đấu quyết định. Ảnh: Troll Bóng Đá/Facebook.
'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.