Cư dân nước ngoài tăng kỷ lục ở Hàn Quốc, người Việt đông bậc nhất

Người Việt Nam đang trở thành nhóm tăng nhanh nhất trong cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc, góp phần đưa tổng số cư dân ngoại quốc lên mức cao kỷ lục.

Số người Việt cư trú tại Hàn Quốc tăng nhanh chóng. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Khảo sát Cư trú và Việc làm của người nhập cư năm 2025, công bố hôm 18/12, cho thấy tính đến tháng 5, Hàn Quốc có hơn 1,69 triệu người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, tăng từ 1,56 triệu người so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 8,3%. Con số này chiếm khoảng 3,3% trong tổng dân số 51,8 triệu người của Hàn Quốc.

Đây là mức tăng nhanh thứ hai theo năm kể từ 2017, theo The Korea Times.

Đà tăng tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi trẻ. Số người nước ngoài từ 15-29 tuổi tăng 12,8% (tăng thêm 59.000 người), nhóm 30-39 tuổi tăng 7,8% (34.000 người). Ngược lại, nhóm 50 tuổi trở lên giảm nhẹ 0,4%.

Xét theo quốc tịch, người Hàn Quốc gốc Hoa vẫn là cộng đồng lớn nhất với 506.000 người. Người Việt Nam đứng thứ hai với 270.000 người, nhưng là nhóm có tốc độ tăng nhanh nhất.

Cụ thể, số người Việt tại Hàn Quốc tăng 15,5% (36.000 người) chỉ trong một năm, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,3% của người Trung Quốc.

Báo cáo cho thấy người nước ngoài ngày càng muốn sống lâu dài tại Hàn Quốc. Trong nhóm cư trú không vĩnh viễn, hơn 89% cho biết họ muốn tiếp tục ở lại.

Công nhân nước ngoài thu hoạch rau mùi tây tại một trang trại ở Busan. Ảnh: Yonhap.

Tỷ lệ tham gia lao động của người nước ngoài cũng tăng, đạt 65,5%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với năm trước. Gần 45% làm việc trong ngành sản xuất và khai khoáng, 20,4% làm trong lĩnh vực bán lẻ, lưu trú và ăn uống.

Khi được hỏi lý do đến Hàn Quốc làm việc, 74,4% cho biết vì mức lương cao, tiếp theo là môi trường làm việc tốt (9,3%). Về thị thực, hai nhóm lớn nhất là người gốc Hàn mang visa F-4 (410.000 người) và lao động phổ thông visa E-9 (321.000 người).

Nhóm tăng mạnh nhất là du học sinh. Số người mang visa học tập D-2 và D-4 tăng 18,2%, tương đương 36.000 người chỉ trong một năm, khi các trường đại học Hàn Quốc tiếp tục thu hút sinh viên quốc tế.

Trong nhóm du học sinh, người Việt Nam chiếm đông nhất với 100.000 người, tiếp theo là người Trung Quốc (45.000) và Uzbekistan (17.000).

Lý do chọn Hàn Quốc du học chủ yếu là chất lượng chương trình đào tạo (34%), ngành học phù hợp với sở thích cá nhân (20,5%) và niềm tin bằng cấp Hàn Quốc giúp dễ xin việc (10,1%). Về ngành học, 29,3% theo học khoa học xã hội, tiếp đến là Hàn Quốc học (17,8%), tiếng Hàn (16,6%) và kỹ thuật (15%).

Đa số du học sinh hài lòng với dịch vụ giáo dục tại Hàn Quốc. 84% đánh giá "hài lòng", chỉ 1,6% cho biết "không hài lòng".

Nhiều người muốn ở lại sau khi tốt nghiệp. Khi được hỏi về kế hoạch sau khi ra trường, 65,5% cho biết họ muốn tiếp tục sinh sống tại Hàn Quốc.