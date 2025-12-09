Bức ảnh nữ idol cắt bỏ ngực gây sốc ở Hàn Quốc

Làn sóng idol công khai xu hướng tính dục cho thấy sự thay đổi, nhưng người trong ngành nói rằng K-pop vẫn chưa thật sự sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Với việc Cocona - thành viên nhóm nhạc Nhật Bản XG (XGALX), người được đào tạo và ra mắt theo hệ thống K-pop - tiết lộ hôm 6/12 rằng mình là người chuyển giới nam phi nhị nguyên, sân khấu K-pop hiện đã ghi nhận ít nhất 4 idol công khai trong năm nay.

Chuỗi tuyên bố này có thể cho thấy hệ thống K-pop vốn bảo thủ cùng xã hội Hàn Quốc đang dần cởi mở hơn với sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ+. Nhưng theo những người trong ngành, bức tranh này phức tạp hơn nhiều, theo The Korea Herald.

Quyết định khó khăn

Lara và Megan của Katseye - nhóm nhạc đa quốc tịch do Hybe America và Geffen Records thành lập - lần lượt công khai thuộc cộng đồng queer và lưỡng tính vào tháng 3 và tháng 6. Bain, thành viên nhóm JustB, cũng chia sẻ việc mình là người đồng tính, cho biết anh đã nhận ra xu hướng của bản thân từ khi còn vị thành niên, trong concert tại Los Angeles hồi tháng 4.

Ngoại trừ Katseye, nhóm chủ yếu hoạt động ở Mỹ, việc Bain và Cocona công khai đặc biệt đáng chú ý trong một ngành công nghiệp nơi hình ảnh nghệ sĩ bị kiểm soát chặt chẽ và quyền tự chủ cá nhân bị hạn chế. Những tuyên bố của họ mang thông điệp vượt lên trên việc tự nhận định về bản thân: đó là dũng khí, tình yêu bản thân và sự chấp nhận.

Cocona cắt bỏ ngực ở tuổi 20.

Bain chia sẻ thẳng thắn về nỗi sợ hãi nhưng quyết định “sống tự hào”. Cocona còn đi xa hơn khi đăng ảnh để lộ vết sẹo sau phẫu thuật ngực và viết rằng điều khó khăn nhất trong cuộc đời là “chấp nhận và thừa nhận chính mình”.

“Tôi hy vọng thông điệp này sẽ trở thành ánh sáng nhỏ bé cho ai đó”, Cocona nói.

XG, nhóm nhạc 7 thành viên của Nhật dưới trướng XGALX - chi nhánh Hàn Quốc của Avex Group (Nhật Bản) - được đào tạo theo hệ thống K-pop và ra mắt để hướng đến thị trường toàn cầu. Tuyên bố của Cocona nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ban lãnh đạo công ty.

“Chúng tôi vô cùng tôn trọng lòng dũng cảm của Cocona khi chia sẻ trái tim mình với thế giới”, nhà sản xuất điều hành Jakops viết, hứa sẽ đồng hành và hỗ trợ “không chỉ với tư cách nghệ sĩ mà còn với tư cách một con người xứng đáng được trân trọng”.

Phản ứng tàn nhẫn

Dù vậy, mô hình đang xuất hiện cũng cho thấy những giới hạn quan trọng. JustB và XG chủ yếu nhắm đến thị trường toàn cầu, và không nghệ sĩ nào trong số này thuộc các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc - nơi yêu cầu kiểm soát hình ảnh nghiêm ngặt, quản lý quan hệ fandom và tính toán rủi ro thương mại khiến việc công khai trở nên khó khăn.

Các nhóm nhỏ hơn hoặc có yếu tố quốc tế thường hoạt động linh hoạt hơn, khiến việc công khai trở nên khả thi.

“Nhiều idol công khai năm nay, nhiều một cách bất thường”, nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun nói. “JustB là trường hợp hiếm. XG là nhóm Nhật, còn Katseye là nhóm đa quốc tịch”.

Nhóm nhạc Katseye (Hybe) có thành viên công khai là người thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Ông cho biết K-pop từ lâu đã được cộng đồng LGBTQ+ yêu thích, nhưng ngành công nghiệp này “vẫn tồn tại sự hai mặt kỳ lạ - mơ hồ về giới và xu hướng tính dục ở một số điểm nhưng cũng rất cứng nhắc ở những điểm khác”.

Lim nhận định trong các công ty lớn của Hàn Quốc, khả năng thành viên chủ chốt của nhóm nổi tiếng công khai là “rất thấp”.

“Để một thành viên nổi tiếng của nhóm thuộc công ty lớn công khai? Tôi nghĩ điều đó vẫn còn rất xa. Trường hợp của XG, phẫu thuật ngực là điều khó có thể che giấu, và concept phi truyền thống của nhóm cũng tạo không gian cho sự chấp nhận”, ông nói.

Kể từ khi công khai, Bain nói anh cảm thấy “được tự do nghệ thuật” hơn trong cuộc phỏng vấn với Hong Seok-cheon trên kênh YouTube Topgaybox, chia sẻ rằng anh không còn phải né tránh các đại từ giới tính khi viết lời bài hát.

“Tôi cảm giác khả năng sáng tạo của mình đã được mở rộng”, anh nói.

Nhưng thực tế tại quê nhà vẫn rất khắc nghiệt.

“Khi tôi quay lại Hàn Quốc, phản ứng thật sự rất tàn nhẫn”, anh cho biết, đồng thời lo lắng rằng những hiểu lầm có thể ảnh hưởng đến đồng đội. “Họ không phải người đồng tính, chỉ có mình tôi”, Bain nhấn mạnh.