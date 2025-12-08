Bỏ bạn gái chết cóng trên đỉnh núi cao nhất Áo, người đàn ông nói gì

Bạn trai của Kerstin Gurtner bị buộc tội ngộ sát sau khi để cô chết cóng một mình trên đỉnh Grossglockner, song người này phủ nhận mọi cáo buộc.

Các công tố viên cho biếtKerstin Gurtner đã bị bỏ lại trên núi trong tình trạng kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng. Ảnh: Kerstin Gurtner.

Kerstin Gurtner (33 tuổi) leo lên ngọn núi cao 3.798 m cùng bạn trai Thomas Plamberger (39 tuổi) - một người leo núi dày dạn kinh nghiệm - khi nhiệt độ giảm xuống -20 độ C vào ngày 18/1/2024.

Khi họ chỉ còn cách đỉnh khoảng 45 m, lúc 21h50, Gurtner kiệt sức, đôi chân không thể tiếp tục. Sau khi Plamberger bỏ bạn gái lại một mình trên núi vào khoảng 2h sáng để đi tìm sự giúp đỡ, cô tử vong vì lạnh khoảng 6 tiếng sau đó.

Một trực thăng cứu hộ được điều động lúc 7h sáng để tìm kiếm thi thể Gurtner nhưng phải hủy vì gió quá mạnh. Ba giờ sau, một đội cứu hộ đi bộ lên núi và tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trên mạng xã hội (hiện đã khóa), Plamberger viết sau khi biết tin người yêu qua đời: “Anh nhớ em rất nhiều. Nỗi đau đớn này lớn đến mức không thể diễn tả. Em mãi trong tim anh. Không có em, thời gian trở nên vô nghĩa”.

Plamberger hiện bị buộc tội ngộ sát do cẩu thả nghiêm trọng, có thể đối mặt mức án tối đa 3 năm tù nếu bị kết tội. Anh ta phủ nhận mọi cáo buộc và gọi đây là một “tai nạn bi kịch do số phận”, nói rằng mình rời đi “với sự đồng thuận của cả hai”.

Thomas Plamberger đã bỏ lại bạn gái một mình khi chỉ còn cách đỉnh ngọn núi cao nhất nước Áo gần 50 m. Ảnh: foto-webcam.eu.

Công tố viên cho rằng khoảng 2h sáng 19/1/2024, bị cáo Thomas Plamberger đã bỏ bạn gái lại khoảng 50 m dưới đỉnh Grossglockner trong tình trạng không được che chắn, kiệt sức, hạ thân nhiệt, mất phương hướng. Cô đã chết cóng sau đó.

Bị cáo là người có kinh nghiệm leo núi cao và cũng là người lập kế hoạch nên phải được xem là người dẫn đường chịu trách nhiệm. Bạn gái anh ta chưa từng tham gia một chuyến leo núi mùa đông có độ cao, độ khó và thời gian dài như vậy.

Mặc dù điều kiện mùa đông đặc biệt khắc nghiệt, Plamberge vẫn đưa Gurtner leo lên đỉnh Grossglockner theo tuyến Stüdlgrat. Công tố viên cũng liệt kê hàng loạt thiếu sót nghiêm trọng: không báo lực lượng cứu hộ khi đêm xuống; không phát tín hiệu khi trực thăng cảnh sát bay qua lúc 22h50; chỉ gọi cảnh sát núi một lần lúc 0h35 rồi tắt chuông và không nghe các cuộc gọi đến; không di chuyển bạn gái đến nơi trú gió; không dùng túi bivouac hay chăn bạc giữ nhiệt mà họ mang theo - khiến nạn nhân hoàn toàn trơ trọi trước cái lạnh.

Phiên tòa của Plamberger sẽ diễn ra tại Innsbruck vào tháng 2/2026.

Một trang tưởng niệm mô tả Kerstin Gurtner là “người con, chị gái, chị dâu, mẹ đỡ đầu, cháu gái, bạn đời và người bạn được yêu thương”.