TikToker Việt sau ca nâng ngực 'đau nhất đời'

Tiktoker Clara Đào kể lại hành trình phẫu thuật nâng ngực của mình, từ chuyện chọn túi độn, nỗi đau "khủng khiếp nhất đời", đến những thay đổi trong cuộc sống.

Clara Đào không hối hận vì phẫu thuật nâng ngực.

Ngày 7/12, trên kênh TikTok cá nhân với hơn 3 triệu người theo dõi, Clara Đào (27 tuổi) dành gần 7 phút để trả lời mọi câu hỏi về ca phẫu thuật nâng ngực mà cô đã thực hiện đầu năm nay.

Clara cho biết cô dùng túi nâng ngực dung tích 355 cc cho mỗi bên. Cc dùng để chỉ độ lớn của túi ngực - số càng lớn thì vòng một càng to.

Cô chọn loại túi độn nhô cao, nghĩa là khi đặt vào, bầu ngực sẽ hơi nhô lên phía trước để nhìn đầy đặn hơn. Túi được đặt dưới cơ ngực, cách đặt phổ biến giúp ngực trông mềm mại và tự nhiên.

Trước khi phẫu thuật, vòng một của Clara gần như phẳng lì. Cô kể: "Tôi không hiểu bác sĩ làm thế nào mà không cần kéo giãn da hay đặt túi tạm, vậy mà vẫn lắp túi ngực vào được".

Ban đầu bác sĩ khuyên cô nên chọn loại nhỏ hơn, chỉ khoảng 270 - 290 cc, phù hợp dáng người nhỏ nhắn. Nhưng Clara thừa nhận cô là người "hơi cực đoan".

"Nếu muốn nhỏ thì nhỏ hẳn, còn nếu có ngực thì phải nhìn rõ. Tôi từng đòi 400 cc. Cuối cùng hai bên thống nhất 355 cc và tôi rất hài lòng", cô cho hay.

Clara Đào mất nửa triệu theo dõi chỉ sau một đêm sau khi nâng ngực.

Khi không mặc áo ngực, vòng một trông tự nhiên. Còn khi muốn "nổi bật", cô chỉ cần mặc áo ngực hoặc miếng dán để tạo khe. "Nhiều người còn tưởng tôi nâng thêm lần nữa, nhưng không, chỉ là cái áo ngực thôi", Tiktoker triệu fan nói.

Ca phẫu thuật của Clara diễn ra khoảng 3 giờ. Khi tỉnh lại, cô "lơ mơ và không nhớ gì về thời gian". Thời điểm khó khăn nhất kéo dài trong một tháng đầu.

"Sau tháng thứ nhất, tôi hồi phục khoảng 70%. Hết tháng thứ hai thì 90%. Sang tháng thứ ba là 100%. Lúc đó tôi đã có thể tập Pilates bình thường".

Hiện tại Clara còn hoạt động thể thao nhiều hơn trước, chỉ trừ các bài kéo xà khiến cô chưa thật sự thoải mái.

Một người xem hỏi Clara có bị trầm cảm sau phẫu thuật hay gặp dấu hiệu của BII (Breast Implant Illness - hội chứng liên quan túi nâng ngực) hay không. Cô đáp: "Tôi hoàn toàn ổn. Tôi không thấy mệt mỏi, buồn bã hay thay đổi tâm lý. Nhưng BII là điều có thật, và mọi người nên tự tìm hiểu kỹ trước khi quyết định".

Nhớ lại cảm giác sau phẫu thuật, Clara thừa nhận: "Đó là cơn đau tệ nhất đời tôi. Rất kinh khủng". Cô cho rằng vì mình quá ít mô tuyến vú nên da phải căng nhiều khi đặt túi.

Nữ TikToker cho biết việc nâng ngực còn đau hơn cả phẫu thuật chỉnh hàm.

"Ba ngày đầu là tệ nhất. Tôi từng phẫu thuật chỉnh hàm. Họ cắt cả xương hàm trên và dưới. Nhưng với tôi, nâng ngực còn đau hơn", nữ TikToker tâm sự.

Dù trải qua cơn đau “tệ nhất đời mình”, Clara hoàn toàn không hối hận. Cô hài lòng với kết quả lẫn toàn bộ trải nghiệm hậu phẫu. Việc thay đổi vòng một mang đến cho cô cảm giác tự do hơn trong sáng tạo nội dung, đồng thời khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn.

Video chia sẻ của Clara hiện thu hút hơn trăm nghìn lượt xem cùng hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng cơ thể là lựa chọn cá nhân và cô không đáng bị chỉ trích. Một số khác lại phản đối, cho rằng hình ảnh vòng một mới của cô "không tự nhiên" hoặc mâu thuẫn với thông điệp tự tin vóc dáng mà cô từng theo đuổi.

Trước đó, ngay khi công khai nâng ngực, Clara Đào đã mất khoảng 500.000 người theo dõi chỉ sau một đêm. Cô cũng buộc phải khóa kênh chung với bạn trai - nơi có hơn 2 triệu người theo dõi.

Clara Đào bắt đầu được chú ý từ năm 2019 nhờ series video khuyến khích sự tự tin, đặc biệt là hành trình chấp nhận hình thể "ngực phẳng". Khi còn học đại học ở Canada, cô từng bị chê bai ngoại hình, cảm thấy mặc cảm vì quá gầy.