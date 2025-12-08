Cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý

Hiếu Nguyễn, thành viên kín tiếng nhất trong gia đình tỷ phú, nhận nhiều lời khen khi xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm tại đám cưới của chị gái Tiên Nguyễn.

Ngày 7/12, tiệc cưới xa hoa của của Tiên Nguyễn và chồng Dubai đã được tổ chức tại TP.HCM. Những hình ảnh về đám cưới hoành tráng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Đám cưới của Tiên Nguyễn có sự góp mặt của nhiều khách mời trong giới thượng lưu và nghệ sĩ nổi tiếng. Các thành viên trong gia đình cô dâu cũng xuất hiện nổi bật. Sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào William Hiếu Nguyễn - cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Hiếu Nguyễn xuất hiện nổi bật trong hôn lễ của chị gái. Ảnh: @vmhuong, @ruberryrum/Instagram.

Trong ngày trọng đại của chị gái, Hiếu Nguyễn (sinh năm 1999) diện bộ vest bảnh bao, thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai và chiều cao ấn tượng. Anh có mặt từ sớm, giúp chị gái đón tiếp khách mời. Những video ghi lại hình ảnh thiếu gia Sài thành đĩnh đạc khi bắt tay khách VIP, nở nụ cười thân thiện cũng nhanh chóng viral.

Hiếu Nguyễn là người cùng cha, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, đưa cô dâu bước trên lễ đường và trao cho chú rể trong khoảnh khắc thiêng liêng. MC của lễ cưới giới thiệu: "Em trai Hiếu Nguyễn là người luôn luôn đồng hành, bảo vệ và che chở cho chị gái của mình".

Khác với các anh chị nổi tiếng của mình, cậu út nhà tỷ phú rất kín tiếng và hiếm khi đăng ảnh lên mạng xã hội. Các trang cá nhân như Facebook và Instagram của anh đều để ở chế độ riêng tư. Phần lớn hình ảnh của Hiếu Nguyễn do người thân và bạn bè đăng tải.

Là thành viên kín tiếng bậc nhất trong gia tộc, thông tin về Hiếu Nguyễn luôn thu hút sự chú ý từ dân mạng. Anh là con trai út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ hai, cựu diễn viên Thủy Tiên.

Hiếu Nguyễn có chuyện tình lâu năm với bạn gái Trâm Anh. Ảnh: @tiennguyenn, @hhieunguyenn/Instagram.

Hiếu Nguyễn từng theo học tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) và du học ngành Quản trị Kinh doanh tại London, Anh. Ở tuổi 26, anh được nhận xét ngày càng chững chạc, ra dáng người thừa kế của gia đình.

Anh chàng sinh năm 1999 có mối tình lâu năm nổi tiếng với Marie Trâm Anh, cũng là một tiểu thư từ gia đình giàu có. Năm 2022, Hiếu Nguyễn lần đầu công khai ảnh chụp chung với nửa kia, sau vài năm hẹn hò kín tiếng.

Cặp đôi thường xuyên đồng hành trong các sự kiện lớn hay gặp mặt gia đình. Trâm Anh cũng rất thân thiết với gia đình bạn trai, đặc biệt là với chị gái Tiên Nguyễn.