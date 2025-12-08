Sắc vóc người đẹp từng vô địch giải thể hình Hàn Quốc

Thực tế, hành trình chinh phục thể hình của Kim không dễ dàng. Trong một bài đăng trên trang Instagram vào giữa tháng 11, cô tiết lộ ban đầu theo học ngành nghệ thuật và đến với thể hình khá muộn. Cô từng rơi vào tình trạng quá sức với những bài tập cường độ cao lặp đi lặp lại. "Rồi một tai nạn xe hơi đã buộc tôi phải dừng lại. Tôi đã học được rất nhiều từ khoảng thời gian nghỉ ngơi đó", Kim kể về biến cố của mình, nhắc nhở những người theo dõi hãy chú ý đến sức khỏe hơn.