Sắc vóc người đẹp từng vô địch giải thể hình Hàn Quốc

Kim Hyo Jung (33 tuổi) hiện là người mẫu thể hình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô gây ấn tượng với vóc dáng gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp.

nguoi mau the hinh anh 1

Kim Hyo Jung (sinh năm 1992) là người mẫu thể hình nổi tiếng Hàn Quốc. Cô từng góp mặt tại nhiều giải đấu thể hình trong nước lẫn sàn đấu quốc tế.

nguoi mau the hinh anh 2nguoi mau the hinh anh 3

Năm 2023, cô gây chú ý khi giành chức vô địch hạng mục Bikini tại Giải thể hình AGP Pro Hàn Quốc. Cơ bắp săn chắc, vóc dáng chuẩn và nụ cười tỏa nắng giúp cô nhận về nhiều lời tán dương. Chiến thắng đã mở đường để cô tham dự vòng loại Olympia vào cuối năm đó.

nguoi mau the hinh anh 4

Thực tế, hành trình chinh phục thể hình của Kim không dễ dàng. Trong một bài đăng trên trang Instagram vào giữa tháng 11, cô tiết lộ ban đầu theo học ngành nghệ thuật và đến với thể hình khá muộn. Cô từng rơi vào tình trạng quá sức với những bài tập cường độ cao lặp đi lặp lại. "Rồi một tai nạn xe hơi đã buộc tôi phải dừng lại. Tôi đã học được rất nhiều từ khoảng thời gian nghỉ ngơi đó", Kim kể về biến cố của mình, nhắc nhở những người theo dõi hãy chú ý đến sức khỏe hơn.
nguoi mau the hinh anh 5nguoi mau the hinh anh 6

Phục hồi sau vụ tai nạn, cô trở với việc tập luyện. Kim nói rằng những khi gặp khó khăn, cô sẽ nhìn lại những hình ảnh trong khoảng thời gian phải ngồi xe lăn sau tai nạn, nhắc nhở mình đã mạnh mẽ vượt qua như thế nào.

nguoi mau the hinh anh 7nguoi mau the hinh anh 8

Trên trang cá nhân, Kim chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống thường ngày và việc tập luyện. Cô thu hút gần 300.000 người theo dõi nhờ năng lượng tích cực, những chia sẻ hữu ích về chế độ tập luyện và ăn uống lành mạnh.

nguoi mau the hinh anh 9

Kim không theo đuổi phong cách xây dựng cơ bắp cuồn cuộn mà giữ cho vóc dáng ở mức săn chắc, mềm mại. Cô kết hợp giữa tập tạ với nhiều môn khác như pilates, bơi lội, đạp xe và chạy bộ để duy trì vóc dáng gợi cảm.

nguoi mau the hinh anh 10nguoi mau the hinh anh 11

Ngoài thể hình, bộ môn Kim yêu thích nhất là chạy bộ. Cô từng tham gia và giành giải trong nhiều cuộc thi chạy tại Hàn Quốc.

