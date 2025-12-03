3 'hoa khôi bóng chuyền' tại SEA Games 33

|
Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999) là phụ công - đối chuyền của VTV Bình Điền Long An và là một trong những tay đập ổn định nhất bóng chuyền Việt Nam. Sau tuyên bố "giải nghệ" cuối năm 2023, cô bất ngờ trở lại và nhanh chóng lấy lại phong độ. Ở Giải vô địch quốc gia 2025, Kim Thanh tỏa sáng khi chuyển sang vị trí đối chuyền, ghi 21 điểm trong trận gặp TP.HCM và góp công lớn giúp đội bảo vệ thành công ngôi vô địch.
|
Sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng, Kim Thanh từng giành danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2018 và nhiều lần vào top ứng viên hoa khôi tại giải quốc gia. Trên sân mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng ngoài đời cô lại nữ tính với phong cách thời trang nhẹ nhàng, hiện đại.
|
Trên trang Facebook cá nhân với hơn 24.000 người theo dõi, vận động viên 26 tuổi thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, bạn bè. Cô cũng cho biết đây là nguồn động lực lớn nhất giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn và trở lại mạnh mẽ trong sự nghiệp.
|
Hoàng Thị Kiều Trinh (sinh năm 2001) là trụ cột của Binh Chủng Thông tin, chơi ở vị trí đối chuyền. Tỏa sáng từ rất sớm, cô được gọi lên tuyển từ năm 2019 và cùng đồng đội giành HCB SEA Games. Kiều Trinh cũng từng xuất ngoại thi đấu tại giải vô địch Thái Lan trong màu áo Chonburi E-Tech và gây ấn tượng mạnh về chuyên môn.
|
Kiều Trinh có chiều cao 1,75 m, gương mặt khả ái và vóc dáng cân đối. Năm 2023, cô đạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam, trở thành một trong những VĐV nữ được yêu thích nhất. Trên mạng xã hội, cô thu hút hơn 16.000 người theo dõi, thường chia sẻ khoảnh khắc tập luyện và những bộ ảnh đời thường trẻ trung, nữ tính.
|
Ngoài sàn đấu, Kiều Trinh ghi điểm nhờ phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Những bộ ảnh hay khoảnh khắc thường ngày của cô luôn nhận được sự tương tác lớn, cho thấy sức hút của một trong những hot girl bóng chuyền nổi bật nhất hiện nay.
|
Sinh năm 1995, Lê Thanh Thúy là một trong những phụ công giàu kinh nghiệm nhất hiện nay. Xuất thân trong gia đình có truyền thống bóng chuyền, cô từng kinh qua nhiều CLB lớn trước khi trở thành trụ cột của LPB Ninh Bình và đội tuyển quốc gia. Thanh Thúy góp mặt trong hành trình giành HCB SEA Games 2015, HCĐ SEA Games 2017 và giúp LPB Ninh Bình thống trị nhiều giải đấu từ 2023 đến 2025, trong đó có á quân châu Á và suất dự giải CLB thế giới.
|
Tại lễ khai mạc SEA Games năm nay, phụ công bóng chuyền Lê Thanh Thúy cùng võ sĩ karate Lê Minh Thuận là 2 VĐV được trao trọng trách cầm cờ, đại diện cho 1.165 thành viên của đoàn Việt Nam. Không chỉ nổi bật chuyên môn, Thanh Thúy còn được mệnh danh là một trong những phụ công xinh đẹp nhất Việt Nam. Cô cao 1,8 m, gương mặt sắc sảo, nước da trắng và phong thái tự tin. Tên tuổi Thanh Thúy từng "gây bão" khi đoạt Hoa khôi VTV Cup 2014. Ở tuổi 30, người đẹp quê Hải Phòng vẫn trẻ trung, được hơn 40.000 người theo dõi trên mạng xã hội.
|
Ngoài đời, Thanh Thúy chuộng phong cách thời trang hiện đại, đôi lúc nữ tính, đôi lúc cá tính. Cô cũng rất thích đi du lịch ở nhiều nơi trong những ngày nghỉ. Dù kín tiếng chuyện tình cảm, cô luôn tạo thiện cảm nhờ lối sống lành mạnh, tích cực và hình ảnh chỉn chu cả trong lẫn ngoài sân đấu.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.