Vợ Đoàn Văn Hậu: Mồ hôi, nước mắt, cả máu của chồng đã được đền đáp

"Cảm thấy mọi công sức, mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu của anh nhà đã được đền đáp", Doãn Hải My bày tỏ tự hào khi chồng chính thức trở lại sân cỏ.

Tối 20/12, Doãn Hải My, bà xã Đoàn Văn Hậu, đăng loạt story chia sẻ khi chơi "Q&A"(Hỏi và Đáp) cùng người theo dõi trên trang Instagram có 450.000 follow.

Khi một người hâm mộ hỏi "Chia sẻ cảm xúc của chị khi anh Hậu trở lại sân cỏ đi ạ", nàng WAG sinh năm 2001 bày tỏ: "Chị cảm thấy cuối cùng sự nỗ lực đã được đền đáp, em ạ".

"Cảm thấy mọi công sức, mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu của anh nhà đã được đền đáp! Quá xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ổng. Người nhiệt huyết, kiên trì, quyết tâm và chăm chỉ nhất mà chị từng biết", Hải My bày tỏ, nói rằng chồng là điển hình của một người "work hard in silence" (tạm dịch: chăm chỉ trong im lặng).

Hải My chia sẻ cảm xúc khi Văn Hậu trở lại sân cỏ sau hơn hai năm điều trị chấn thương.

Trước đó, tối 3/12, Đoàn Văn Hậu đã có màn tái xuất bất ngờ khi đá chính trong trận Công an Hà Nội (CAHN) làm khách trên sân của Buriam United thuộc lượt trận thứ 3 Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

"Sân khấu đỉnh cao chào đón Văn Hậu. Chậm rãi, chắc chắn, đáng trông chờ, đôi chân Văn Hậu đã chính thức trở lại", trang fanpage của CAHN chia sẻ ngắn gọn.

Trái với những lo lắng, Văn Hậu có màn tái xuất đầy ấn tượng. Suốt 90 phút thi đấu, anh thể hiện sự chắc chắn trước hàng công mạnh của Buriram. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và những pha can thiệp chính xác cho thấy tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ được bản lĩnh của một hậu vệ hàng đầu khu vực.

Sự trở lại của hậu vệ sinh năm 1999 sau 25 tháng dưỡng thương nhanh chóng gây sốt và trở thành chủ đề được quan tâm.

Đoàn Văn Hậu đã có khoảng thời gian khó khăn khi phải điều trị chấn thương gót chân, được phát hiện từ tháng 9/2023. Anh phải tạm ngừng thi đấu, nhiều lần sang Singapore và Hàn Quốc để điều trị.

Suốt hành trình đó, Doãn Hải My luôn đồng hành cùng chồng, không chỉ cùng anh trong những lần ra nước ngoài thăm khám mà còn sẵn sàng lên tiếng bênh vực, khích lệ tinh thần nửa kia.

Đầu năm nay, khi có những bình luận tiêu cực từ dân mạng, cho rằng Văn Hậu đã "giải nghệ", Hải My thẳng thắn đáp: "Dạ, chồng em chưa bao giờ ngưng điều trị và tập phục hồi một ngày nào đâu ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ".

Văn Hậu - Hải My kỷ niệm hai năm cưới vào ngày 20/10. Ảnh: Doãn Hải My/Facebook.

Bên cạnh chia sẻ niềm tự hào khi chồng mạnh mẽ trở lại sân cỏ, Doãn Hải My còn tâm sự khi được fan hỏi về cách để vượt qua cảm xúc tự ti. Cô nói rằng đầu tiên sẽ trang điểm và làm tóc thật xinh, vì tự ngắm phiên bản xinh xắn hơn của bản thân cũng khiến cô vui hơn.

"Sau đó chị sẽ list ra những điều chị yêu, tự tin và tự hào về bản thân, để giữ tâm trí và cảm xúc của mình lại đã. Rồi khi cảm xúc nặng nề nhất đã qua thì chị sẽ tìm giải pháp để cải thiện điều chị cảm thấy tự ti", cô bày tỏ.

Nàng WAG cũng thừa nhận "nói dễ hơn làm", bản thân từng trầy trật mãi với những suy nghĩ tiêu cực về chính mình. Nhất là khi sinh con xong, tâm trạng cô thường thay đổi đột ngột. Hải My cho rằng cốt lõi là phải biết chấp nhận, biết yêu cả điều chưa hoàn hảo của mình.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAG nổi tiếng và được yêu mến nhất nhì của tuyển Việt Nam. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng.

Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, đến giữa năm 2022, Đoàn Văn Hậu và Hải My mới công khai mối quan hệ. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) của chú rể vào ngày 11/11/2023. Tháng 5/2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng, bé Lúa.