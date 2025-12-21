Dân mạng Thái Lan bình chọn Trần Trung Kiên đẹp trai nhất SEA Games 33

Trần Trung Kiên trở thành cái tên được dân mạng Thái Lan quan tâm, tìm kiếm sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, Trần Trung Kiên là một trong những cầu thủ "hot" nhất mạng xã hội khi góp công lớn trong chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan.

Hai ngày sau, danh tiếng của nam cầu thủ tiếp tục được lan rộng khi lọt vào danh sách "trai đẹp" trong một số hội nhóm về sắc đẹp của Thái Lan bao gồm T-pageant Club với hơn 212.000 thành viên.

Trung Kiên đứng ở vị trí số 1 trong bài đăng bình chọn tuyển thủ đẹp trai nhất SEA Games 33.

Trong bài viết đăng tải ngày 20/12, tài khoản A.P.H đính kèm 9 bức ảnh của các vận động viên từ các nước tham gia SEA Games 33. Cuộc bình chọn không chính thức dành cho "thủ môn đẹp trai nhất SEA Games" đã gọi tên Trung Kiên. Hình ảnh của thủ thành U22 Việt Nam ở vị trí số 1.

"Chúng tôi đã chọn ra những vận động viên điển trai nhất đến từ mỗi quốc gia tham dự SEA Games 2025. Các bạn nữ thích vận động viên đến từ quốc gia nào nhất?", tài khoản được cho là của quản trị viên nhóm viết.

Thủ môn U22 Việt Nam bắt đầu được chú ý nhiều sau khoảnh khắc đổi áo với thủ môn Thái Lan bắt chính trận chung kết bóng đá nam Sorawat Phosaman sau trận đấu.

Hình ảnh Trung Kiên với vóc dáng cao ráo 1,91 m, gương mặt điển trai và phong thái điềm tĩnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản bóng đá Thái Lan. Chỉ trong thời gian ngắn, loạt bài đăng về Trung Kiên thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kèm theo vô số bình luận khen ngợi ngoại hình và thần thái của "người gác đền" bên phía Việt Nam.

"Trông bạn ấy rất điện ảnh", "Gương mặt và chiều cao quá nổi bật", "Không hiểu sao trước giờ tôi không để ý thủ môn này" là một số bình luận xuất hiện dưới bài viết của các Fanpage của Thái Lan liên quan đến Trung Kiên.

Hình ảnh Trung Kiên sát cánh cùng đồng đội trong trận chung kết tối 18/12. Ảnh: Duy Hiệu, Minh Chiến.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, một số người hâm mộ Thái Lan cũng dành lời khen cho phong độ thi đấu của Trung Kiên trong suốt trận đấu. Dù phải đối mặt với nhiều sức ép, thủ môn Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, góp phần quan trọng vào thế trận chung của đội. Điều này khiến hình ảnh của anh càng trở nên thiện cảm trong mắt khán giả khu vực.

Về phía người hâm mộ Việt Nam, câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ chính là hình ảnh hài hước của các tuyển thủ. Trái với hình ảnh nghiêm túc trên sân cỏ, Trung Kiên ngoài đời thường có tính cách "hài ngầm", thường trêu chọc thành viên còn lại trong đội. Trên mạng xã hội, thủ thành quê Hưng Yên còn được gọi là "mỏ hỗn" khi phản hồi bình luận bạn bè.

Trong một bài đăng của Trung Kiên vào đầu tháng 12 khi sang Thái Lan tham dự SEA Games, đồng đội Nguyễn Nhật Minh hỏi "Sao bạn không đăng ảnh có tôi nữa?", anh đáp "nhìn lại mình đi". Đồng đội như Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Đức còn gọi Trung Kiên là "my gu", thể hiện sự quý mến và thân thiết.