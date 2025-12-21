Gia đình Pam yêu ơi đu trend 'áo len xấu' dịp Giáng sinh

Bắt trend "áo len xấu" bằng clip nhảy dễ thương, gia đình hot kid "Pam yêu ơi" nhận được gần một triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc dễ thương của gia đình Pam khi bắt trend "áo len xấu". Ảnh cắt từ clip.

Trong clip được hot girl Salim đăng tải trên trang cá nhân ngày 20/12, ba thành viên trong gia đình diện áo sweater gắn dây kim tuyến cùng bóng, nơ, nhảy theo điệu nhạc ca khúc "Last Christmas". Đặc biệt, bé Pam là người nổi bật nhất với trang phục áo đỏ, quần xanh lá đúng chất Giáng sinh.

"Đu trend ugly sweater (tạm dịch: áo len xấu) năm nay", hot girl sinh năm 1992 viết.

"Áo len xấu" hay "Áo len Giáng sinh xấu xí" là trào lưu được nhiều người hưởng ứng dịp Giáng sinh, bắt nguồn từ nước ngoài. Nó được dùng để chỉ những chiếc áo len Giáng sinh sặc sỡ, rườm rà và có phần “xấu xí có chủ ý” diện trong mùa lễ hội, khác với phong cách thanh lịch hoặc hiện đại thường thấy.

Những chiếc áo được chọn mặc khi đu trend này thường mang sắc đỏ, trắng và xanh lá, đi kèm ít nhất một họa tiết đậm chất Giáng sinh như người tuyết, tuần lộc hay kẹo que... Một số người còn thích gắn thêm chuông, bóng hoặc dây kim tuyến để thêm phần bắt mắt.

Áo len Giáng sinh thực chất không phải trào lưu mới, mà là kết quả của một hành trình văn hóa kéo dài hàng chục năm tại các nước phương Tây. Chúng xuất hiện vào khoảng những năm 1950 với mục đích ban đầu là giữ ấm. Áo thường được trang trí bằng các họa tiết quen thuộc như tuần lộc, cây thông, bông tuyết, còn được gọi là “Jingle Bell Sweaters”.

Đến thập niên 1980, với sự bùng nổ của văn hóa đại chúng và truyền hình, áo len Giáng sinh dần trở nên "quá đà" hơn về màu sắc và họa tiết. Chúng xuất hiện trong các chương trình sitcom, phim hài với hình ảnh những nhân vật mặc áo len lòe loẹt, tạo cảm giác quê mùa.

Nhiều ngôi sao Hollywood hưởng ứng trào lưu mặc áo len xấu dịp Giáng sinh. Ảnh: @vancityreynolds/Instagram.

Tới những năm 1990, 2000, nhiều người trẻ không còn mặc áo len chui đầu vì chê chúng lỗi mốt, là món đồ thời trang của người già. Tuy nhiên, cảnh quay nổi tiếng trong bộ phim Nhật Ký Tiểu Thư Jones (2001), khi trong bữa tiệc gia đình, nhân vật Mark Darcy quay sang chào nữ chính Bridget trong chiếc áo len Giáng sinh có hình tuần lộc mũi đỏ khổng lồ, đã khiến kiểu áo này gây chú ý trở lại.

Những chiếc "áo len xấu" bắt đầu được “tái sinh” như một biểu tượng vui nhộn của mùa lễ hội. Các buổi tiệc “Ugly Christmas Sweater Party” (tạm dịch: Tiệc áo Giáng sinh xấu xí) xuất hiện, nơi mọi người cố tình chọn những chiếc áo càng lố, càng buồn cười càng tốt, thể hiện tinh thần thoải mái của Giáng sinh.

Theo thời gian, trend này lan rộng toàn cầu, được giới trẻ yêu thích vì vừa mang tính truyền thống, vừa cho phép họ cười vui, phá cách và tận hưởng Giáng sinh theo cách nhẹ nhàng, không áp lực.