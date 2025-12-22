'Hot girl Olympia' gây sốt ở fan meeting Faker, T1 là ai?

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1, hình ảnh "nhà leo núi" Olympia Phạm Anh Thơ xuất hiện trong video chiếu trên màn hình LED gây chú ý.

Khoảnh khắc thí sinh nhất tuần Olympia xuất hiện tại fan meeting của T1 Anh Thơ - thí sinh giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - xuất hiện trên màn hình LED fan meeting T1.

Cô gái trong video là Phạm Anh Thơ - thí sinh giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý I của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Cô sinh năm 2008, hiện là học sinh lớp 12A8, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Hà Tĩnh).

Khi tham gia Olympia, Anh Thơ ghi điểm với khán giả bởi nụ cười rạng rỡ và tính cách hóm hỉnh.

Trong bản đăng ký, nữ sinh tiết lộ sở thích "hòa mình vào những trận thể thao điện tử đỉnh cao". Nhân đó, MC Khánh Vy nhắc về phần bình luận nổi tiếng trong cuộc thi đấu cấp thế giới môn Liên Minh Huyền Thoại năm 2023 và hỏi: "Thơ ơi, trong tim em có gì?".

Anh Thơ ngay lập tức đáp lại: "Trong tim em có Kanavi đứng đợi, Faker lao vào đẩy được Ruler về và Oner hứng, mạng shutdown dành cho Zeus".

Khoảnh khắc đáng yêu của Anh Thư khi nhắc về sở thích thể thao điện tử. Ảnh: VTV.

Đoạn đối đáp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen vì sự duyên dáng, đáng yêu của Anh Thơ. Nhiều người để lại lời khen ngợi cho nữ sinh, các người hâm mộ T1 cũng được phen tự hào vì có bạn cùng fandom là "nhà leo núi" Olympia.

Hành trình giành giải nhất tuần Olympia của nữ sinh Hà Tĩnh cũng được đánh giá cao. Cô dẫn đầu ngay từ phần Khởi động với 55 điểm. Sau đó nhanh chóng tìm ra ô chướng ngại vật chỉ với câu hỏi hàng ngang và một hình ảnh gợi ý đầu tiên.

Ở phần thi Tăng tốc, Anh Thơ trả lời đúng một câu hỏi và giành được 40 điểm. Kết thúc phần thi này, nữ sinh tiếp tục dẫn đầu với 165 điểm. Duy trì phong độ, nữ sinh xuất sắc kết thúc cuộc thi với 205 điểm và giành vòng nguyệt quế đầy thuyết phục.

Nữ sinh Hà Tĩnh từng đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh và giải ba môn Tiếng Anh cấp huyện. Cô cho biết thường sử dụng sơ đồ để hệ thống kiến thức và hài hước chia sẻ thói quen “thích học trên giường”.

Anh Thơ giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia. Ảnh: VTV.

Ngày 21/12, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1 tổ chức buổi fan meeting đầu tiên tại Đông Nam Á, diễn ra ở Việt Nam. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia. Nhiều fan đã đầu tư nhiều banner, LED cùng nhiều quà tặng khác để chào đón các tuyển thủ.

Gần cuối chương trình, ban tổ chức trình chiếu một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đặc biệt do fan Việt thực hiện gửi tặng T1. Hình ảnh thí sinh nhất tuần Olympia xuất hiện trên màn hình LED khiến cả khán phòng hò reo.

Qua đó, Anh Thơ một lần nữa trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm. Cô chia sẻ lại đoạn video trên mạng xã hội kèm dòng bày tỏ “Tôi sĩ nhất đời này”, thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi "có mặt" trong sự kiện của đội tuyển yêu thích. Video hiện đạt gần 30.000 lượt xem trên mạng xã hội.