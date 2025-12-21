Hàng nghìn fan nữ chờ từ sáng để gặp Faker, T1

|
Ngày 21/12, người hâm mộ Việt Nam chính thức được giao lưu cùng Faker cùng đồng đội ở T1. Sự kiện được bán vé với giá dao động 500.000-6 triệu đồng. Mức này tương đương fan meeting, concert của các nghệ sĩ K Pop.
Trái với định kiến rằng đối tượng chơi và quan tâm đến game PC như Liên Minh Huyền Thoại chủ yếu là nam, chương trình diễn ra ở VEC lại có lượng khán giả nữ áp đảo. Theo ghi nhận của Tri thức - Znews, khoảng 60-70% người tham dự là nữ giới.
Nhóm này tích cực tham gia các hoạt động bên lề như chụp ảnh tại các booth từ fan và ban tổ chức. Nhiều bạn chuẩn bị sẵn merchandise chính hãng như khăn, áo từ đội game Hàn Quốc. Những sản phẩm này có giá 2-3 triệu đồng mỗi món.
Trước đó người hâm mộ của các thành viên T1 đã quyên góp, chạy các dự án chào mừng với màn hình LED ở các thành phố lớn. Tại sự kiện chính, các nhóm này làm các điểm check-in, thuê xe buýt, siêu xe dán wrap in hình T1 để đón thần tượng.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện một cộng đồng hâm mộ T1 cho biết nhóm đã nhận được khoảng 350 triệu đồng sau khi kêu gọi đóng góp cho chương trình chào đón đội chỉ trong 2 tuần.
"Nhóm bọn mình chủ yếu là nữ, có kinh nghiệm thực hiện các dự án như thế này trước đây. Trong cộng đồng cũng có nhiều bạn nam đóng góp số tiền lớn, nhưng thường đứng ngoài bởi mỗi người có phong cách ủng hộ khác nhau", Nguyễn Hương Nhi, đại diện một fanpage fan T1 chia sẻ.
Trước sự kiện gặp mặt T1, các chương trình offline của GenG và HLE cũng từng thu hút lượng lớn khán giả, trong đó nhóm người hâm mộ nữ cũng chiếm đa số.
Những chương trình trực tiếp như vậy cho thấy tập fan eSports ngày càng mở rộng. Trận chung kết thế giới Worlds 2025 thu hút đến khoảng 1,3 triệu khán giả đồng thời tại Việt Nam.