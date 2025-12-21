Hàng nghìn fan nữ chờ từ sáng để gặp Faker, T1

Trước đó người hâm mộ của các thành viên T1 đã quyên góp, chạy các dự án chào mừng với màn hình LED ở các thành phố lớn. Tại sự kiện chính, các nhóm này làm các điểm check-in, thuê xe buýt, siêu xe dán wrap in hình T1 để đón thần tượng.