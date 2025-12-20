Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ eSports

Một m2 có 100 'Faker' ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 20/12/2025 17:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự kiện trước thềm buổi gặp mặt với Faker, đội game T1 tại Hà Nội thu hút nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm, cosplay game thủ huyền thoại.

T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 1

Ngày 20/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Hà Nội), các hoạt động trải nghiệm và cộng đồng game thủ được tổ chức. Đây là một phần trong sự kiện gặp mặt (fan meeting) của T1 tại Việt Nam. Sự kiện càng gây chú ý bởi T1 vừa lần thứ sáu lên ngôi vô địch tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 2T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 3T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 4T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 5

Sự kiện diễn ra từ 9-18h, mở cửa cho mọi người đến tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động. Trong đó, nổi bật nhất là khu trưng bày 5 chiếc cúp của T1 gồm cúp vô địch Chung kết Thế giới 2016, LCK 2022, EWC 2024, MSI 2017 và LCK 2020.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 6T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 7T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 8T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 9

Một trong những hoạt động nổi bật là hóa trang (cosplay) những nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại, các game thủ với những màn trình diễn ấn tượng, bắt mắt.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 10

Một trong những thí sinh tham gia thi cosplay khiến MC Mai Dora ngỡ ngàng vì ngoại hình quá giống Faker. Hà Hải Đức (26 tuổi) cho biết mình là hâm mộ game thủ huyền thoại từ cấp 3, và vẫn thường được người ngoài khen là giống thần tượng. "Tôi mong ngày mai có thể gặp trực tiếp và giao lưu với idol", Đức cho biết.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 11

Game thủ 29 tuổi cũng là cái tên nổi tiếng nhất của T1. Hàng loạt bạn trẻ mặc áo mang tên Faker khi tham gia sự kiện.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 12T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 13T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 14T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 15

Hàng nghìn bạn trẻ trải ngiệm các thiết bị công nghệ, chơi game và nhận quà tặng cũng như check-in cùng thần tượng tại khu vực Expo.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 16

Những lời chúc và nét vẽ của người hâm mộ gửi tới T1 với nhiều ngôn ngữ mang nhiều tình cảm yêu mến.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 17

Ngoài những chiếc cup ghi dấu thành công, nhiều đồ vật khác liên quan đến T1 cũng được trưng bày và thu hút khách tham quan.
T1, T1 ve Viet Nam, VEC anh 18

Chương trình gặp gỡ T1 sẽ diễn ra vào chiều 21/12, được ban tổ chức mở bán hơn 13.000 vé, với giá doa động 900.000-6 triệu đồng. Quy mô chương trình tương được một nhạc hội cỡ trung, dù nhân vật chính không phải ca sĩ, diễn viên. Điều này cho thấy sức hút lớn của đội tuyển eSports giàu thành tích nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

11 giờ trước

T1 T1 về Việt Nam VEC Hà Nội

