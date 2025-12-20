Một m2 có 100 'Faker' ở Hà Nội

|
Ngày 20/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Hà Nội), các hoạt động trải nghiệm và cộng đồng game thủ được tổ chức. Đây là một phần trong sự kiện gặp mặt (fan meeting) của T1 tại Việt Nam. Sự kiện càng gây chú ý bởi T1 vừa lần thứ sáu lên ngôi vô địch tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại.
|
Sự kiện diễn ra từ 9-18h, mở cửa cho mọi người đến tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động. Trong đó, nổi bật nhất là khu trưng bày 5 chiếc cúp của T1 gồm cúp vô địch Chung kết Thế giới 2016, LCK 2022, EWC 2024, MSI 2017 và LCK 2020.
|
Một trong những hoạt động nổi bật là hóa trang (cosplay) những nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại, các game thủ với những màn trình diễn ấn tượng, bắt mắt.
|
Một trong những thí sinh tham gia thi cosplay khiến MC Mai Dora ngỡ ngàng vì ngoại hình quá giống Faker. Hà Hải Đức (26 tuổi) cho biết mình là hâm mộ game thủ huyền thoại từ cấp 3, và vẫn thường được người ngoài khen là giống thần tượng. "Tôi mong ngày mai có thể gặp trực tiếp và giao lưu với idol", Đức cho biết.
|
Game thủ 29 tuổi cũng là cái tên nổi tiếng nhất của T1. Hàng loạt bạn trẻ mặc áo mang tên Faker khi tham gia sự kiện.
|
Hàng nghìn bạn trẻ trải ngiệm các thiết bị công nghệ, chơi game và nhận quà tặng cũng như check-in cùng thần tượng tại khu vực Expo.
|
Những lời chúc và nét vẽ của người hâm mộ gửi tới T1 với nhiều ngôn ngữ mang nhiều tình cảm yêu mến.
|
Ngoài những chiếc cup ghi dấu thành công, nhiều đồ vật khác liên quan đến T1 cũng được trưng bày và thu hút khách tham quan.
|
Chương trình gặp gỡ T1 sẽ diễn ra vào chiều 21/12, được ban tổ chức mở bán hơn 13.000 vé, với giá doa động 900.000-6 triệu đồng. Quy mô chương trình tương được một nhạc hội cỡ trung, dù nhân vật chính không phải ca sĩ, diễn viên. Điều này cho thấy sức hút lớn của đội tuyển eSports giàu thành tích nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.