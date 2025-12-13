VPBank thuê chuyến bay charter đưa T1 và Faker đến Việt Nam

Để đưa cả đội hình T1 và Faker về Việt Nam, VPBank thuê riêng một chiếc Airbus A320 để các tuyển thủ và MC Lee Sung-Hoon đến Hà Nội trong trạng thái được nghỉ ngơi tốt nhất.

Sự đầu tư mạnh tay này khiến cộng đồng fan rần rần: Sự kiện chưa diễn ra mà “nhiệt” đã vượt đỉnh.

Độ chịu chơi của “kim chủ” và thần tượng gây sốt mạng xã hội

Tối qua, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giàu thành tích nhất lịch sử - T1 đã đăng tải bài viết trên fanpage và Instagram chính thức, bày tỏ sự háo hức “không thể chờ nổi để gặp Tê Con” - tên gọi thân mật mà fan Việt thường dành cho chính mình. Thậm chí, T1 còn nhấn mạnh sẽ mang theo bộ sưu tập cúp vô địch để fan được tận mắt chiêm ngưỡng, như một lời tri ân cho tình cảm của cộng đồng. Việc đội tuyển eSports danh tiếng hàng đầu thế giới chia sẻ thông tin này trên fanpage toàn cầu đã thật sự khiến fan Việt “bùng cháy”.

T1 thông báo sẽ đến Hà Nội và háo hức gặp người hâm mộ Việt Nam.

Chỉ sau 2 tiếng từ post chia sẻ gây bão mạng của T1, VPBank lại tiếp tục khiến người hâm mộ ấn tượng khi xác nhận đã thuê hẳn một chuyến bay charter với dòng máy bay Airbus A320 chỉ để đưa 5 thành viên T1, ban lãnh đạo T1, quản lý đội tuyển và MC Lee Sung-Hoon đến Hà Nội. Chuyến bay đặc biệt này hoàn toàn do VPBank chi trả, nhằm đảm bảo các tuyển thủ có không gian nghỉ ngơi riêng tư, tránh lịch trình dày đặc và di chuyển mệt mỏi - điều cần thiết khi chỉ ít ngày trước đó, T1 vẫn còn xuất hiện dày đặc ở các hoạt động quốc tế.

MC nổi tiếng Lee Sung-Hoon sẽ đồng hành cùng T1 trong chuyến sang Việt Nam.

Đặc biệt, người bạn đồng hành xuất hiện cùng T1 trên sân khấu fan meeting lần này là MC/Caster Lee Sung-Hoon - cái tên quen thuộc với cộng đồng yêu mến LMHT, nhất là fan trung thành của T1.

Là host quen mặt tại T1 Home Ground 2025, đồng thời là “cây nhà lá vườn” của chính T1, Lee Sung-Hoon được xem là người có thể giúp dàn tuyển thủ “hiện nguyên hình” ngay trên sân khấu - từ những biểu cảm hài hước, đến những phản ứng đời thường chưa từng xuất hiện trên sân chơi quốc tế. Sự xuất hiện của Lee Sung-Hoon là bảo chứng cho một bầu không khí gần gũi, thân thiện và đậm chất fandom mà mọi fan T1 đều khao khát được hòa mình vào.

Fan quốc tế của T1 trầm trồ trước độ “chịu chơi” của VPBank.

Việc VPBank thuê chuyến bay charter đón T1 đã khiến cộng đồng fan quốc tế trầm trồ. Trên các nền tảng X, Weibo hay Tiểu Hồng Thư, fan quốc tế liên tiếp chia sẻ về thông tin T1 được tài trợ chuyến bay charter cũng như cảm thán về độ chịu chơi và chịu chi của “kim chủ” VPBank.

Trận chiến T1 vs All-Star Việt Nam - điểm hẹn không thể bỏ lỡ

Tâm điểm của VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled không chỉ là buổi fan meeting chính thức đầu tiên của T1 tại Việt Nam, mà còn là trận showmatch giữa T1 và đội hình quy tụ các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam. Trận đấu được trình diễn trực tiếp sân khấu chính với hệ thống màn hình LED lên đến 500 m2 - hứa hẹn là cuộc “va chạm” giữa thần tượng quốc tế và đại diện Việt Nam. Đây là cơ hội hiếm hoi giới game thủ Việt được chứng kiến T1 thi đấu trực tiếp ngay trước mắt, giữa bầu không khí bùng nổ của hàng chục nghìn khán giả.

Ngay sau trận đấu là buổi fan meeting được mong chờ nhất năm - nơi T1 sẽ giao lưu trực tiếp với người hâm mộ Việt Nam, hứa hẹn nhiều điểm nhấn bất ngờ đậm chất “Tê Con”. Với sự dẫn dắt của MC Lee Sung-Hoon, những biểu cảm hài hước, tương tác đời thường, trò chuyện tự nhiên giữa các thành viên sẽ hiện rõ từng phút một. Sự kiện sẽ mang lại cảm giác “T1 như ở nhà” - và khán giả cũng sẽ được là một phần của ngôi nhà đó.

Người hâm mộ nhận nhiều vật phẩm, quà tặng khi mua vé đến tham dự fan meeting của T1.

Sức nóng của chương trình đã được chứng minh khi nhiều hạng vé được bán hết sau ít giờ mở bán. Hiện tại, chỉ còn hai hạng vé Diamond 1 (3,9 triệu đồng) và Diamond 2 (2,8 triệu đồng), đi kèm nhiều đặc quyền. Với Diamond 2, người hâm mộ sẽ nhận được bộ quà tặng gồm: “Tâm thư” viết tay từ chính T1 gửi fan Việt, hand hanger treo cảm xúc với lời nhắn nhủ riêng, túi Coolmate đựng chiến lợi phẩm, bộ 5 photocard bo góc đầy đủ đội hình T1, cùng quạt cổ vũ để “cháy” hết mình trong khán phòng.

Riêng hạng vé Diamond 1 - ngoài tất cả các quyền lợi kể trên - còn có thêm chiếc áo T-Shirt Coolmate bản giới hạn với dấu ấn VPBank x T1. Đây cũng là hạng vé có vị trí ngồi gần sân khấu hơn, giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào từ Faker hay màn tương tác bất ngờ nào đến từ các thành viên của T1. Vé được bán trên nền tảng CTicket.vn và độc quyền thanh toán qua thẻ VPBank Mastercard.