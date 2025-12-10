VPBank nhận cú đúp giải thưởng về báo cáo quản trị và bền vững

VPBank giành hai giải thưởng danh giá tại VLCA 2025, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong nâng tầm quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và thực hành ESG.

VPBank giành hai giải thưởng “Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành tài chính” và giải ba "Báo cáo phát triển bền vững - nhóm ngành tài chính" tại VLCA 2025.

VPBank nhận cú đúp giải thưởng danh giá

Ngày 3/12, tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) xuất sắc nhận cú đúp giải thưởng tại sự kiện bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA). Đáng chú ý, trong năm 2025, VPBank là ngân hàng duy nhất chiến thắng hai hạng mục tại sự kiện danh giá này.

Sau 6 tháng bình chọn, vượt qua 122 doanh nghiệp và quy trình chấm giải khắt khe, VPBank được vinh danh trong “Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành tài chính”. Đặc biệt, ngay trong năm đầu tiên phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập, ngân hàng nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc với hội đồng đánh giá, qua đó giành giải ba "Báo cáo phát triển bền vững - nhóm ngành tài chính".

Ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc Thường trực Phụ trách phía Nam, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân kiêm Giám đốc Khối Thu hồi và Xử lý Nợ VPBank, nhận giải ba “Báo cáo phát triển bền vững - nhóm ngành tài chính” tại VLCA 2025.

Cú đúp giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong việc minh bạch hóa thông tin, nâng cao chuẩn mực quản trị theo thông lệ tốt nhất, cũng như khẳng định vai trò tiên phong trong triển khai chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.

Những năm qua, Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững của VPBank không ngừng nâng cấp về cả nội dung và hình thức. Thông tin được chọn lọc, xây dựng khoa học, đáp ứng đầy đủ yêu cầu công bố thông tin, đồng thời trình bày chuyên nghiệp, tinh tế, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt.

Bằng thông điệp “Thịnh vượng bền vững”, hai báo cáo là tuyên ngôn của VPBank trong việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng vượt trội, song hành chiến lược phát triển dài hạn nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Các ấn phẩm thể hiện bức tranh tổng thể về tình hình kinh doanh, chiến lược, mục tiêu dài hạn cũng như hoạt động quản trị doanh nghiệp và thực hành ESG (Môi trường - Quản trị - Xã hội).

Ông Phùng Duy Khương nhận giải thưởng “Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành tài chính” tại VLCA 2025.

Được khởi xướng từ năm 2008, VLCA là chuỗi giải thưởng uy tín dành cho doanh nghiệp niêm yết, do HoSE, HNX và báo Tài chính - Đầu tư phối hợp tổ chức, với sự tài trợ thường niên duy nhất của Dragon Capital.

Ở hạng mục Báo cáo thường niên, kết quả được đánh giá qua quy trình nhiều tầng với sự tham gia của Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), doanh nghiệp Big4 ngành kiểm toán (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC) và sự thẩm định cuối cùng của HoSE, HNX.

Với hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững, báo cáo do Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) chấm điểm theo bộ tiêu chí quốc tế dựa trên GRI và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS S1, S2 do ISSB ban hành).

Nâng chuẩn quản trị, thúc đẩy thịnh vượng bền vững

Tại VPBank, quản trị doanh nghiệp vượt qua yêu cầu tuân thủ pháp lý, trở thành nền tảng chiến lược bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững. Ngân hàng chủ động xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch, vận hành theo định hướng “vượt trên tuân thủ”, trong đó mọi quyết định đều đặt trên nguyên tắc thận trọng, chính trực và hài hòa lợi ích giữa cổ đông, các bên liên quan và cộng đồng.

Bên cạnh giải thưởng về báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững, 2025 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp VPBank vào top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất nằm trong rổ chỉ số VNSI (VN Sustainability Index). Điểm ESG của ngân hàng năm nay có cải thiện đáng kể so với năm ngoái và cao hơn trung bình ngành ở cả ba khía cạnh môi trường, quản trị và xã hội.

Đồng thời, VPBank cũng vươn tầm quốc tế khi vào top 5 doanh nghiệp Việt Nam có điểm số thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) cao nhất, được vinh danh trong “Lễ trao giải quản trị doanh nghiệp ASEAN” (ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony), tổ chức tại Malaysia và hội nghị "Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng?" tổ chức tại Hà Nội.

Trong hoạt động phát triển bền vững, VPBank ghi dấu ấn khi trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế. Thương vụ này khẳng định uy tín của ngân hàng trên trường quốc tế, cũng như sự gắn kết giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng.

Báo cáo Phát triển bền vững của VPBank được thiết lập theo tiêu chuẩn chung mới nhất.

Xác định Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và các bên liên quan, VPBank không ngừng nâng cấp và triển khai các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng báo cáo, tuân thủ chuẩn mực trong nước và quốc tế.

Đồng thời, ngân hàng cũng tiếp tục cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững, củng cố hơn nữa niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, nâng cao uy tín trên trường quốc tế.