Bí quyết sinh lời bằng cách tận dụng các công cụ tài chính của VPBank

Bộ đôi Super Sinh Lời Premier và Super Thịnh Vượng của VPBank là lời giải cho bài toán tài chính cá nhân hiện đại - nơi mà “tiền làm việc” mỗi ngày.

Trong thời đại mà mỗi đồng tiền đều mang theo kỳ vọng sinh lời, người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng có xu hướng tìm kiếm những giải pháp tài chính linh hoạt, hiệu quả và an toàn. Không đơn thuần gửi tiết kiệm, họ mong muốn dòng tiền cá nhân có thể “làm việc” mỗi ngày, ngay cả khi “nằm im” chưa đầu tư.

Bộ đôi Super Sinh Lời Premier và Super Thịnh Vượng là hai công cụ tài chính giúp tiền sinh tiền, lời sinh lời từ VPBank, trong đó Super Sinh Lời Premier là giải pháp giúp sinh lời tự động từ tiền nhàn rỗi trong tài khoản còn Super Thịnh Vượng là sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với lợi suất hấp dẫn cho dòng tiền chưa xác định sử dụng trong ngắn hạn.

Tối ưu dòng tiền nhờ tận dụng ưu đãi

Một trong những bí quyết đầu tiên để tối ưu tài chính, tạo ra thêm những khoản tiền nhàn rỗi mà thế hệ trẻ ngày nay đang tận dụng, đó là tối ưu hóa chi tiêu cá nhân thông qua các chương trình ưu đãi từ ngân hàng. Thay vì sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch cơ bản như trước đây, họ chủ động khai thác các tiện ích như hoàn tiền, giảm giá, tích lũy điểm thưởng và miễn phí dịch vụ để tiết kiệm chi phí hàng ngày.

Các chương trình ưu đãi hướng tới khách hàng cá nhân được VPBank triển khai hàng tháng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm cho từng khách hàng. Trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO, người dùng dễ dàng tiếp cận hàng loạt ưu đãi như hoàn tiền khi thanh toán hóa đơn; giảm giá khi mua sắm online, ăn uống; ưu đãi lãi suất tiết kiệm, miễn phí chuyển khoản và phí dịch vụ hay tích điểm LynkiD để đổi sang hàng nghìn quà tặng hấp dẫn.

Ứng dụng VPBank NEO tích hợp nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, các ưu đãi khi chi tiêu qua thẻ tín dụng của VPBank cũng rất hấp dẫn, được thực hiện hàng tháng. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu các ưu đãi chi tiêu thẻ tại các cửa hàng gần vị trí của mình ngay trên VPBank NEO, từ đó tối ưu chi phí cá nhân của mình.

“Mỗi lần thanh toán tiền điện hay mua sắm online, mình đều kiểm tra xem có ưu đãi gì không. Nhờ VPBank NEO, mình tiết kiệm được một khoản kha khá mỗi tháng mà không cần thay đổi thói quen tiêu dùng”, bạn Minh Trí (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Những ưu đãi, tiện ích này không chỉ giúp người trẻ giảm chi phí tiêu dùng hàng tháng mà còn tạo ra thói quen quản lý tài chính thông minh. Việc tận dụng ưu đãi từ ngân hàng trở thành một phần trong chiến lược chi tiêu có kiểm soát, giúp họ vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Để tiền tự làm việc mỗi ngày

Khi thời gian trở thành tài sản quý giá, việc “để tiền tự làm việc” trở thành chiến lược tài chính thông minh. Tại VPBank, chiến lược ấy đang được hiện thực hóa mạnh mẽ qua những sản phẩm Super Sinh Lời Premier và Super Thịnh Vượng - giải pháp tài chính toàn diện giúp tiền sinh tiền mỗi ngày và tạo dựng nền tảng thịnh vượng lâu dài.

Super Sinh Lời - giải pháp tài chính toàn diện, giúp tiền sinh tiền mỗi ngày và tạo dựng nền tảng thịnh vượng lâu dài.

Một buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, Trang Linh (24 tuổi, TP. Hà Nội) nhận ra số dư tài khoản của mình đã tăng nhẹ dù không có khoản thu nào mới. “Cảm giác thấy tiền của mình vận động và tự sinh sôi mỗi ngày với tính năng Super Sinh Lời Premier của VPBank khá là thú vị”, cô bạn chia sẻ.

Những trải nghiệm như của Linh khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Thay vì để tiền ngủ yên trong tài khoản, họ lựa chọn kích hoạt tính năng Super Sinh Lời Premier ngay trên ứng dụng VPBank NEO để dòng tiền nhàn rỗi tự động sinh lời với lợi suất lên tới 4,5%/năm.

Anh Quốc Tuấn, chủ doanh nghiệp nhỏ tại TP. HCM cho biết, là một người làm kinh doanh, anh luôn cần có dòng tiền linh hoạt mỗi ngày. “Và Super Sinh Lời Premier giúp tôi vừa có thể linh động dòng vốn cho hoạt động kinh doanh, vừa có thêm những khoản sinh lời nho nhỏ mỗi ngày”.

Super Sinh Lời Premier được VPBank xây dựng với 3 ưu điểm vượt trội gồm Super Hiệu quả - Super Thảnh thơi - Super Linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng gia tăng giá trị tài sản mà vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong sử dụng khi có thể rút và gửi tiền 24/7 dù ở bất cứ đâu.

Theo đại diện ngân hàng, sản phẩm này xuất phát từ nhu cầu thực tế: Khách hàng ngày nay không muốn để tiền “đứng yên một chỗ”, mà cần công cụ linh hoạt, vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa không bị ràng buộc, linh động rút tiền bất cứ khi nào cần.

Không chỉ dừng lại ở những khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản, VPBank hướng đến mục tiêu thịnh vượng dài hơi hơn cho khách hàng. Với những khoản tiền lớn từ 100 triệu trở lên và chưa xác định kế hoạch sử dụng thì chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng là lựa chọn hấp dẫn: Nguồn tiền linh hoạt, có thể rút vốn bất cứ khi và yên tâm hưởng lợi tức siêu hấp dẫn theo số ngày duy trì thực tế.

Với Super Sinh Lời Premier và Super Thịnh Vượng, VPBank giúp người dùng kích hoạt dòng tiền thông minh, sinh lời mỗi ngày và kiến tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.