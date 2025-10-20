Vũ khúc tinh tuyển từ hoa và pha lê tại triển lãm của giới tinh hoa

Triển lãm The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa do VPBank tổ chức tại tầng 25 của Riverfont Financial Centre (TP.HCM) đang gây chú ý với giới mộ điệu.

Sự kiện mang đến hành trình đa giác quan, nơi hoa, ánh sáng và cảm xúc cùng hội tụ để tôn vinh cái đẹp ở đỉnh cao tuyệt tác.

Tinh hoa hội tụ

Đối lập sự sôi động của thành phố bên dưới, The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa mở ra không gian tĩnh tại với ánh sáng dịu nhẹ, hương hoa thanh nhã cùng tiếng piano ngân vang. Khách mời được phục vụ cà phê thượng hạng, thưởng lãm nghệ thuật trong không gian thiết kế riêng để cảm nhận và sống cùng cái đẹp.

Không gian The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa được thiết kế tinh tế.

Tinh Tuyển Phương Hoa quy tụ những tên tuổi hàng đầu lĩnh vực nghệ thuật thị giác và sắp đặt hoa đương đại. Mở đầu hành trình tinh tuyển là Chiron Dương - nhiếp ảnh gia kiêm kiến trúc sư cảnh quan từng giành giải Picto Fashion Award (Pháp), với bộ ảnh mang đậm phong cách sáng tác siêu thực. Mỗi bức ảnh trong Hoa - ngôn ngữ vĩnh cửu như một lát cắt mong manh nhưng sâu lắng, mượn bóng hình của hoa để khơi gợi triết lý về ký ức, vẻ đẹp cuộc sống và sự vĩnh cửu.

Tiếp đến là Hanneke Frankema (Hà Lan), một trong những tượng đài của nghệ thuật hoa đương đại toàn cầu, người từng đạt vị trí quán quân European Florist Championship danh giá. The Quintessence of Bloom trưng bày 6 tác phẩm của Hanneke được tái hiện tinh tế bởi Liti Florist. Mỗi tác phẩm đều được tạo tác tỉ mỉ, thủ công từ nhiều chất liệu khác nhau như tết dây, ghép giấy, bện rơm… thành khối hình trừu tượng và được thổi hồn bởi những cụm hoa, cỏ và ngũ cốc tạo nên tác phẩm rực rỡ, căng tràn sức sống.

Khách mời chiêm ngưỡng các tác phẩm trong triển lãm.

Triển lãm đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam, giới mộ điệu được chiêm ngưỡng một sáng tác độc bản từ Harijanto Setiawan, bậc thầy nghệ thuật hoa thế giới nổi bật với phong cách Haribana giao thoa giữa Ikebana Nhật Bản và tinh thần kiến trúc đương đại.

Harijanto thiết kế riêng cho triển lãm tác phẩm mang tên The Infinity Garden. Trên kết cấu xoắn ốc bằng kim loại, đèn LED và sợi cước phản quang, hàng trăm cụm hoa chuyển sắc từ trầm ấm đến rực rỡ, phản chiếu trong làn sương mờ cùng đốm sáng laser lấp lánh, tựa dải ngân hà bồng bềnh trong mây. Khu vườn hiện lên như giấc mộng siêu thực, ở đó người xem cảm giác như lạc bước giữa ranh giới của thực và ảo - nơi hoa không chỉ được nhìn thấy, mà còn được “cảm nhận”. “Hoa không chỉ là vật thể, chúng mang năng lượng, ký ức và cảm xúc”, nghệ sĩ Harijanto chia sẻ.

Tác phẩm The Infinity Garden của nghệ sĩ Harijanto Setiawan.

Để mang “khu vườn vô cực” đến Việt Nam, hàng trăm loài hoa được tuyển chọn từ khắp thế giới, bảo quản trong điều kiện đặc biệt và xử lý lại để có thể thích ứng theo khí hậu nhiệt đới. Mỗi chi tiết được chăm chút như công trình kiến trúc sống, thể hiện sự tôn kính với cái đẹp và sự cầu toàn của nghệ thuật thượng lưu.

Tuyệt tác pha lê giới hạn lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Song hành nghệ thuật hoa, người xem triển lãm lần đầu tiên trên toàn châu lục được thưởng lãm bộ sưu tập pha lê tuyệt tác The Art of Craftsmanship từ Baccarat - nhà chế tác pha lê có lịch sử hơn 260 năm đến từ Pháp.

Ngọc Thanh Tâm là khách mời tại triển lãm.

Đó là bộ sưu tập Haute Couture chưa từng được công bố với những tác phẩm giới hạn, chỉ từ 16 đến 25 phiên bản trên toàn cầu. Từng đường cắt hóa thành vũ điệu ánh sáng, từng góc vát phản chiếu nghìn tia lửa lung linh, tất cả được tạo tác từ sự chính xác và kỹ nghệ điêu luyện bí truyền, khiến giới quý tộc say đắm Baccarat suốt hàng thế kỷ.

Kiệt tác đèn chùm Printemps Bleu cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua. Được sáng tạo bởi nhà thiết kế Steve Leung cùng nghệ nhân Baccarat, Printemps Bleu kết hợp pha lê trong suốt và xanh cobalt cùng chao đèn bằng sứ Limoges, nơi họa tiết Thanh Hoa được ẩn phía trong lớp sứ mỏng. Khi ánh sáng bừng lên, những cánh hoa xanh lam khẽ lay động, phản chiếu trong pha lê lấp lánh, tạo nên vũ điệu ánh sáng đương đại và trường tồn.

Từ chiếc gương Sun Mirror Heritage giới hạn 99 phiên bản, một trong số đó thuộc về huyền thoại Marylin Monroe, đến đèn sàn Candelabra gợi nhắc thiết kế dành riêng cho Sa hoàng nước Nga, mỗi tác phẩm pha lê trở thành câu chuyện mang tính lịch sử, biểu đạt cho sự tinh xảo, quyền năng và vẻ đẹp vĩnh cửu.

Kiệt tác đèn chùm Printemps Bleu (trái) và nhiều tác phẩm khiến giới mộ điệu trầm trồ.

Tinh Tuyển Phương Hoa được đánh giá là sự kiện nghệ thuật xứng tầm dành cho giới tinh hoa. Một khách mời chia sẻ sau buổi thưởng lãm: “Tinh Tuyển Phương Hoa không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ khiến người ta thán phục. Không chỉ là triển lãm, đây còn là trải nghiệm thể hiện đúng tinh thần tinh tuyển, giới hạn và khác biệt”.