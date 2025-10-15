Triển lãm nghệ thuật độc bản dành cho giới tinh hoa Việt

Mới đây, VPBank đã ra mắt không gian nghệ thuật độc bản The Quintessence of Bloom (Tinh Tuyển Phương Hoa) dành riêng cho giới tinh hoa tại tòa nhà chi nhánh Flagship VPBank TP.HCM.

Triển lãm nghệ thuật The Quintessence of Bloom (Tinh Tuyển Phương Hoa) là sự kiện đặc quyền được VPBank tổ chức nhân dịp chính thức ra mắt thương hiệu VPBank Private. Đây là dịch vụ tài chính chuyên biệt cho giới tinh hoa với các nền tảng và giải pháp hoạch định, quản lý tài sản và đầu tư hàng đầu được thiết kế riêng.

Vũ trụ hoa siêu thực

Điểm nhấn trong trung tâm của triển lãm là nghệ thuật sắp đặt hoa đương đại - biểu tượng cho phong cách sống tinh hoa và tinh thần sáng tạo không giới hạn của con người. Những quả cầu hoa tượng trưng cho sự tròn đầy, sung túc; vòng xoắn ẩn dụ cho sự sinh sôi và trường tồn - tất cả được tạo tác khéo léo từ hàng trăm loài hoa quý như bỉ ngạn, thảo đường hoàng đế, ly lửa, cúc vienna, diên vĩ… dưới góc nhìn của các nghệ sĩ thiết kế hoa hàng đầu thế giới như Harijanto Setiawan (Singapore), Hanneke Frankema (Hà Lan).

Bộ sưu tập ảnh Hoa - Ngôn ngữ vĩnh cửu của Chiron Dương.

Mở đầu hành trình là bộ sưu tập Hoa - Ngôn ngữ vĩnh cửu của Chiron Dương khi trưng bày 12 tác phẩm nhiếp ảnh khai thác vẻ đẹp đa chiều của hoa. Tiếp nối bên trong triển lãm là bộ sưu tập “Waltz of the Flowers” - những vũ công khoác lên mình trang phục từ hoa, lá, rêu và “Pavilion of Flowers”- ngôi nhà hoa được kết từ hàng nghìn cành hoa tươi và khô. Ở đó, người xem có thể bước vào để chạm, hít hà hương thơm và cảm nhận dòng năng lượng thuần khiết mà tự nhiên gửi gắm.

Điểm cuối hành trình là “The Infinity Garden”- tác phẩm độc bản được bậc thầy thiết kế hoa Harijanto Setiawan sáng tác riêng cho triển lãm. Những lớp hoa và ánh sáng đan cài, chuyển sắc từ trầm ấm đến rực rỡ, bồng bềnh trên sương mây như một lời kể về sự sống trường tồn, bất tận.

Tác phẩm độc bản “The Infinity Garden” do bậc thầy thiết kế hoa Harijanto Setiawan tạo tác.

Bà Phượng Krystine Nguyễn (đến từ Liti Florist), Giám đốc Nghệ thuật của triển lãm, cho biết: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một triển lãm hoa được thực hiện với quy mô và tầm vóc quốc tế như Tinh Tuyển Phương Hoa. Mỗi vị khách không chỉ ngắm hoa, mà thật sự cảm nhận hơi thở nhiệm màu từ thiên nhiên”.

Tác phẩm pha lê phiên bản giới hạn tại Việt Nam

Nếu hoa tượng trưng cho tự nhiên và cảm xúc, thì pha lê và hương thơm là đỉnh cao của nghệ thuật chế tác, sự trường tồn. Lần đầu tại Việt Nam, công chúng được chiêm ngưỡng những kiệt tác pha lê phiên bản giới hạn - kết tinh của hơn 260 năm tinh hoa chế tác từ thương hiệu Baccarat danh tiếng nước Pháp.

Nổi bật có thể kể đến chiếc bình pha lê có nét vẽ rồng tinh xảo từ kỹ thuật vẽ tay sử dụng vàng 24K. Hay đèn chùm chỉ có đúng 60 phiên bản trên toàn cầu, kết hợp giữa tua pha lê cắt giác kim cương lấp lánh và chất liệu sứ mỏng xuyên sáng Limoges được vẽ họa tiết thanh hoa.

Những tác phẩm pha lê đã làm nên triển lãm nghệ thuật - nơi sự xa xỉ không chỉ được định nghĩa bằng hiện kim, mà từ kết quả của hàng trăm giờ lao động thủ công khi pha lê được nung cùng vàng ở hơn 1.500 độ C để tạo nên sắc đỏ Baccarat huyền thoại hay từng đường cắt, khắc, dát vàng được thực hiện bởi các nghệ nhân bậc thầy.

Những kiệt tác pha lê phiên bản giới hạn từ thương hiệu Baccarat.

Hoàn thiện hành trình đa giác quan của Tinh Tuyển Phương Hoa là những nốt hương đến từ thương hiệu gần 200 năm tuổi Guerlain. Tại triển lãm, “Nhà điều hương của Bệ Hạ” mang đến phiên bản kỷ niệm 100 năm của Shalimar - bản giao hưởng hổ phách huyền thoại và tuyệt phẩm dưỡng da trị giá gần 300 triệu đồng Orchidée Impériale Black - kết tinh từ phong lan đen vùng Andes và công nghệ BlackImmune độc quyền.

Chị Phạm Khánh Dung, khách tham gia triển lãm, chia sẻ: “Thật khó tin ngay tại Việt Nam, tôi lại có thể được chiêm ngưỡng triển lãm đẳng cấp và tràn đầy cảm hứng đến thế. Trong từng chi tiết, tôi cảm nhận rõ tâm huyết và tầm vóc của thương hiệu, khi tạo nên những trải nghiệm đầy tính nghệ thuật như thế này”.

Phiên bản kỷ niệm 100 năm của Shalimar đến từ thương hiệu Guerlain.

Thông qua triển lãm, VPBank đã hiện thực hóa trọn vẹn triết lý “Giải pháp chuyên biệt - Giao dịch hiệu quả - Đặc quyền tinh hoa” và khẳng định VPBank Private như một người bạn đồng hành thấu hiểu phong cách sống của những khách hàng thượng lưu.

Triển lãm The Quintessence of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa diễn ra từ nay đến hết 19/10 tại VPBank Flagship Tower (TP.HCM). Triển lãm chỉ dành riêng cho khách hàng VPBank Private và khách mời đặc biệt.