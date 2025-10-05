VPBank MasterCard - '3 bích quyền lực' khi săn vé world tour G-DRAGON

VPBank MasterCard sẽ là “tấm vé tài chính” quyền lực để fan gặp “anh Long” tại G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], presented by VPBank ngày 8/11 tới.

Chỉ trong vòng nửa năm, VPBank đã 2 lần khiến cộng đồng yêu nhạc bất ngờ khi liên tiếp trở thành nhà tài trợ danh xưng - danh vị tài trợ lớn nhất, quyền lực nhất - đồng hành cùng G-DRAGON trong những sự kiện âm nhạc.

Lần thứ 2 đồng hành cùng huyền thoại K-pop G-DRAGON

Nếu VPBank K-Star Spark là một đại nhạc hội bùng nổ với hơn 40.000 khán giả cùng hòa nhịp trong cơn mưa đón “ông hoàng Kpop” trở lại Việt Nam sau 13 năm, thì đêm diễn ngày 8/11 tại Hà Nội sẽ là chặng dừng chân quốc tế cuối cùng của tour lưu diễn thế giới G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]. Trong tất cả điểm dừng chân trước đó trải dài từ châu Á đến châu Âu hay Bắc Mỹ, danh vị “tài trợ danh xưng” đều chỉ thuộc về những thương hiệu ngân hàng lớn toàn cầu. Riêng Việt Nam là chặng duy nhất một thương hiệu ngân hàng quốc nội là VPBank giành được danh vị này.

Sự đồng hành liên tiếp với G-DRAGON không chỉ thể hiện vị thế của VPBank, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của ngân hàng trong việc đồng hành kết nối những giá trị văn hóa toàn cầu với khán giả trong nước.

Lần gần nhất G-DRAGON thực hiện world tour là vào năm 2017 với Act III: MOTTE. Suốt 8 năm kể từ đó, người hâm mộ toàn cầu đã kiên nhẫn chờ đợi màn tái xuất của “ông hoàng Kpop”. Còn với khán giả Việt Nam, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank sẽ là concert solo đầu tiên của anh tại Việt Nam - cột mốc được khán giả trong nước mong đợi hơn bao giờ hết.

Với sức hút lớn của G-DRAGON, vé tại các chặng diễn trước luôn “bốc hơi” chỉ sau vài phút. Chính vì thế, đêm diễn tại Hà Nội với quyền lợi sound-check (xem tổng duyệt) và send-off (chào tạm biệt thần tượng) duy nhất của giai đoạn 4 được dự đoán trở thành một “trận chiến” giành vé “khốc liệt” khi cả fandom Việt Nam lẫn quốc tế cùng vào cuộc.

VPBank MasterCard - lối đi riêng cho khách hàng

Các chặng bán vé của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã được công bố với 3 ngày mở bán. Ngày 7/10 chỉ bán vé cho hội viên fan club, với chi phí membership từ 500.000 đồng trở lên. Ngày 8/10 sẽ là ngày Pre-Sale “sân nhà” của riêng VPBank. Và 9/10 sẽ là ngày bán vé mở rộng cho công chúng, dự kiến là cuộc cạnh tranh căng thẳng nhất.

Trong ba vòng mở bán, ngày 8/10 dành riêng cho khách hàng VPBank được đánh giá là cơ hội “vàng” dễ dàng nhất để khán giả sở hữu tấm vé quyền lực. Không cần membership tốn phí, không phải chen chân vào cuộc đua cùng các khán giả nước bạn, chỉ cần có thẻ VPBank MasterCard bất kỳ (tín dụng và ghi nợ, thẻ vật lý hay phi vật lý), người hâm mộ Việt Nam đã có trong tay quyền đặt vé sớm, an toàn và chính thức.

Ngày mở bán 8/10 dành riêng cho khách hàng VPBank được đánh giá là cơ hội dễ dàng nhất để khán giả sở hữu tấm vé tham dự G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

Để có được những “tấm vé tài chính” này, khách hàng chỉ cần mất 5 phút đăng ký 100% online tại website VPBank hoặc app VPBank NEO. Quan trọng hơn, đây không chỉ là giải pháp mua vé cho một đêm nhạc, mà còn là lựa chọn thanh toán thông minh, lâu dài với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Hoàn tiền đến 15% khi mua sắm online; quà tặng chào mừng lên tới 1 triệu đồng; hay những ưu đãi hoàn tiền, giảm giá lên tới 50% tại các cửa hàng đối tác của VPBank. Các dòng thẻ của VPBank cũng được thiết kế phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng từ vui chơi giải trí đến ăn uống, shopping hay du lịch nước ngoài.

Với concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, cuộc đua săn vé chắc chắn sẽ chỉ tính bằng giây. Thế nên, chuẩn bị trước luôn là yếu tố then chốt. Với VPBank MasterCard, lối đi riêng đã được mở sẵn cho những ai thực sự quyết tâm có mặt trong đêm nhạc ngày 8/11.