Vietjet và VPBank ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu YOJO

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với sự tham gia chiến lược của Visa và Galaxy Joy, vừa giới thiệu thẻ tín dụng đồng thương hiệu mới YOJO - Vietjet VPBank. Đây là sản phẩm tích hợp giữa tài chính, hàng không và phong cách sống số, mở ra kỷ nguyên kết nối tiêu dùng thông minh cho thế hệ khách hàng trẻ năng động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Vietjet, Đồng chủ tịch HĐQT Galaxy Joy - phát biểu: “Hợp tác chiến lược giữa Vietjet, VPBank, Visa và Galaxy Joy là mô hình mẫu cho hệ sinh thái số kết nối đa ngành - đa nền tảng, mang lại lợi ích lâu dài cho người dùng và tạo nên giá trị cộng hưởng lớn cho thị trường”.

Lãnh đạo Vietjet, VPBank và Visa tại lễ ký kết ra mắt thẻ đồng thương hiệu giữa Vietjet và VPBank.

Ông Phùng Duy Khương - Phó tổng giám đốc thường trực, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank - chia sẻ: “VPBank luôn hướng đến các mô hình hợp tác sáng tạo với đối tác chiến lược để mở ra những trải nghiệm mới, thiết thực hơn cho thế hệ khách hàng năng động của thời đại số. Với sức mạnh của Vietjet trong ngành hàng không, cùng công nghệ tích điểm từ Galaxy Joy, chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ tạo ra làn gió mới trong phân khúc khách hàng trẻ, yêu thích trải nghiệm giải trí, ăn uống và bay nhiều”.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào - cho biết: “Visa đồng hành cùng Vietjet và các ngân hàng, đối tác trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt qua các sản phẩm thẻ hiện đại. Thẻ YOJO lần này sẽ là một công cụ để kết nối tài chính với phong cách sống số hóa”.

Thẻ YOJO mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho hành khách bay cùng Vietjet, khi tích hợp tiện ích tài chính hiện đại từ VPBank và Visa cùng chương trình điểm thưởng SkyPoint không giới hạn từ Vietjet và SkyJoy. Chủ thẻ có thể tích lũy SkyPoint khi chi tiêu hàng ngày, đặc biệt lên đến gấp 10 lần với các dịch vụ ăn uống, giải trí và gấp 50 lần khi mua vé máy bay hoặc các dịch vụ khác của Vietjet. Điểm thưởng có thể quy đổi linh hoạt cho các dịch vụ bay, ẩm thực, giải trí trong hệ sinh thái.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng đặc quyền thăng hạng hội viên Vietjet SkyJoy theo mức chi tiêu linh hoạt trong 2 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, cũng như loạt ưu đãi vé máy bay định kỳ hấp dẫn như vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và các “đặc quyền” tại sân bay (tuỳ theo hạng hội viên Vietjet SkyJoy). Thẻ được thiết kế dành riêng cho thế hệ trẻ ưa khám phá, năng động, giúp tối ưu hóa mọi trải nghiệm sống - từ chi tiêu đến bay, là công cụ kết nối tài chính - hàng không - phong cách sống trong một nền tảng số hóa toàn diện.