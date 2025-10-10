VPBank khẳng định vị thế khi 2 lần đồng hành cùng huyền thoại G-DRAGON

Một điều chẳng ai làm được nhưng VPBank làm được, đó là 2 lần trở thành nhà tài trợ danh xưng lớn nhất - quyền lực nhất đồng hành cùng G-DRAGON trong vòng 3 tháng.

Điều này không chỉ thể hiện đẳng cấp của thương hiệu, mà còn chứng minh cho chiến lược thông minh và cả độ uy tín của VPBank.

Nước cờ “tất tay - tất thắng”

Đầu tiên là VPBank K-Star Spark 2025 - nơi G-DRAGON là một trong những nghệ sĩ biểu diễn với vai trò vedette. Sắp tới là đêm diễn riêng của “anh Long” trong khuôn khổ G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Chi phí để được đồng hành cùng ông hoàng Kpop chắc chắn không nhỏ, nhất là khi G-DRAGON luôn nổi tiếng có những yêu cầu cao về thương hiệu, ê-kíp thực hiện, công tác đón tiếp, tổ chức... Trong khi đó, 2 sự kiện VPBank tài trợ chỉ cách nhau khoảng 3 tháng. Điều này không đơn thuần là một pha tất tay mà là minh chứng cho tiềm lực tài chính mạnh mẽ, thịnh vượng của thương hiệu và độ uy tín để nghệ sĩ quốc tế hàng đầu hợp tác.

VPBank lần thứ 2 đồng hành G-DRAGON, là thương hiệu nội địa duy nhất trở thành nhà tài trợ danh xưng trong chuỗi G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch].

Trưởng nhóm BIGBANG là thần tượng Gen 2 Kpop hiếm hoi vẫn giữ được sức hút đỉnh cao về giá trị truyền thông và thương mại dù im ắng suốt nhiều năm, sở hữu lượng lớn người hâm mộ Gen Y, Gen Z (thậm chí là Gen Alpha) có khả năng chi mạnh cho các hoạt động để ủng hộ thần tượng. Việc VPBank trở thành nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor) cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank khẳng định tầm nhìn và sự thấu hiểu khách hàng mục tiêu của thương hiệu.

2 lần đồng hành liên tiếp còn giúp VPBank định vị danh tiếng xứng tầm với huyền thoại Kpop, sánh ngang với các gã khổng lồ quốc tế. Nếu như toàn bộ buổi diễn world tour ở các quốc gia trước đó, nhà tài trợ danh xưng đều là các tập đoàn toàn cầu hùng mạnh, việc một ngân hàng thương mại nội địa như VPBank trở thành nhà tài trợ danh xưng duy nhất trong chuỗi world tour là điều chưa từng có tiền lệ.

Fan hâm mộ chuẩn bị thẻ VPBank MasterCard cho “trận chiến” giành vé VPBank pre-sale của world tour tại Việt Nam.

Trong lần đến Việt Nam hồi tháng 6, bất cứ ai cũng có thể thấy sức ảnh hưởng của G-DRAGON mạnh mẽ cỡ nào, từ tương tác trên mạng xã hội khi thông tin mới chỉ là chiếc poster trên fanpage VPBank, cho đến sức chi của fan và biển lightstick hoa cúc bảy màu rực rỡ tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Việc VPBank lại là thương hiệu “chốt deal” cuối cùng cho thấy đây là thương hiệu mạnh về tài chính, nhưng hơn cả là đủ tin cậy và chuyên nghiệp khiến “ông hoàng Kpop” muốn tái hợp.

Uy tín, chỉn chu, nhất quán

Tin đồn G-DRAGON về Việt Nam đã xuất hiện từ năm trước, với thông tin anh sẽ có mặt trong một đại nhạc hội (mà sau đó chính là VPBank K-Star Spark 2025) và concert riêng. Tuy nhiên trước khi có thông báo chính thức, VPBank vẫn luôn im ắng trước các thông tin. Sự im lặng đến phút cuối mới xuất hiện giúp VPBank tránh những drama không hay trước ngày công bố. Độ uy tín và khả năng bảo mật tuyệt đối từ lần hợp tác trước trở thành tiền đề giúp thương hiệu này đàm phán lần 2 thành công. Hiện tại, VPBank chứng minh sự tin tưởng từ phía G-DRAGON không đặt sai chỗ khi những chiếc vé VPBank Presale của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã chính thức sold out nhanh chóng.

Số người xếp hàng mua vé presale rất lớn.

Trong cách công bố và quảng bá của mình, VPBank cũng thể hiện sự chỉn chu, nhất quán và tôn trọng đối tác. Chiếc poster được tung ra lúc nửa đêm với hình bông hoa cúc khuyết cánh được kết từ đá quý đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Hàng loạt fanpage, nhãn hàng đu trend, tạo nên trào lưu mới đến truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin.

Trong lần chào đón G-DRAGON trở lại, VPBank cũng đã chuẩn bị sẵn 2 bức tượng phi hành gia khổng lồ - “linh vật” quen thuộc gắn liền với G-DRAGON khi ra mắt dòng sản phẩm nước uống “Peaceminusone Red Highball” - sản phẩm hợp tác giữa Peaceminusone (thương hiệu thời trang của GD), Galaxy Corporation (công ty quản lý GD) và Công ty đồ uống Brewguru (Buruguru). Các hoạt động này góp phần nâng cao sự gắn kết của thương hiệu với nghệ sĩ và người hâm mộ - những khách hàng mục tiêu và tiềm năng của mình.

Câu chuyện của G-DRAGON và 2 lần tài trợ của VPBank là một casestudy thú vị. Đó là sự hiện diện, khẳng định năng lực tài chính và bản lĩnh của thương hiệu, cho thấy tham vọng vươn ra quốc tế và khả năng biến tham vọng ấy trở thành hiện thực. VPBank đang tỏ rõ chiến lược xây dựng hình ảnh hội nhập, trẻ trung, hiện đại thông qua việc bắt mạch xu hướng văn hóa đại chúng để chạm tới trái tim khách hàng mục tiêu.