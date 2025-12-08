Nhiều hạng vé fan meeting của T1 tại Hà Nội đã bán hết

Sau khi ban tổ chức mở bán vé fan meeting của T1 tại Hà Nội, người hâm mộ “giành lane” và nhiều hạng vé đã bán hết.

VPBank vừa chính thức công bố toàn bộ thông tin người hâm mộ mong đợi về fan meeting “VPBank presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” (VPBank x T1 tại Việt Nam: Lời hứa khải hoàn) từ giá vé, sơ đồ chỗ ngồi tới quyền lợi dành cho từng hạng vé. Sự kiện sẽ có sự xuất hiện của T1 - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã 6 lần giành chức vô địch chung kết thế giới (CKTG).

Săn vé gặp Faker ngoài đời thực

Cổng bán vé chính thức mở vào 12h ngày 8/12, với tổng 13.000 vé được phân phối duy nhất trên CTicket.vn và độc quyền thanh toán bằng thẻ VPBank Mastercard. Chỉ sau 3 giờ, nhiều hạng mục vé đã được bán hết.

Giá vé được chia thành 7 hạng, từ 500.000 đồng đến 5,9 triệu đồng. Dù chọn hạng nào, fan vẫn có bộ vật phẩm độc quyền gồm quạt đập cổ vũ và bộ 5 photocard bo góc đủ đội hình T1 - “combo must-have” để khẳng định “tình yêu bất tử” với nhà vô địch CKTG 6 lần. Từ Prime 1 trở lên, fan được “mở khóa” thêm túi tote Coolmate để gom hết chiến lợi phẩm mang về. Từ Diamond 2, quyền lợi lại “nâng cấp” với tâm thư T1 chỉ dành riêng cho fan Việt và "hand hanger” để gửi lời yêu thương trực tiếp tới thần tượng.

VPBank công bố giá vé, sơ đồ chỗ ngồi tại sự kiện tâm điểm ngày 21/12.

Với 2 hạng vé Champion và Diamond 1, ngoài toàn bộ vật phẩm phía trên, chủ nhân sẽ nhận thêm áo Coolmate độc quyền in dấu ấn T1 được sản xuất giới hạn cho sự kiện. Đặc biệt nhất, vé Champion sẽ mở tỷ lệ “ra đồ huyền thoại”. Bên cạnh vị trí vàng gần sân khấu nhất, một số fan may mắn sẽ được lên sân khấu giao lưu trực tiếp với T1 trong các hoạt động fan meeting dự kiến diễn ra từ 15h đến 21h ngày 21/12.

Người hâm mộ nhận nhiều vật phẩm quà tặng khi mua vé tham dự sự kiện.

Hàng chục nghìn fan và game thủ đã cùng trực chiến tại hệ thống đặt Cticket.vn, đưa “VPBank presents eSport Festival: Legends Unite” (Ngày hội thể thao điện tử VPBank: Quần hùng hội tụ) trở thành sự kiện đáng nhớ dành cho cộng đồng game thủ Việt.

Đắm chìm trong đại tiệc eSports

Sự kiện fan meeting T1 là một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động “VPBank presents eSport Festival: Legends Unite” - lễ hội eSports quy mô hàng đầu Việt Nam do VPBank tổ chức, diễn ra ngày 20/12 và 21/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Hà Nội.

Tại đây, người hâm mộ không chỉ được gặp thần tượng Faker, Doran, Oner, Keria và tân binh Peyz, mà còn có cơ hội tương tác trực tiếp qua các phần hỏi đáp, minigame và loạt hoạt động “fan service” đáng mong chờ. Những khoảnh khắc hàng triệu fan Việt từng “hò hét sau màn hình” nay sẽ được tái hiện trọn vẹn ngoài đời thực, ngay trên sân khấu cùng huyền thoại T1. Đặc biệt, ngày 21/12 showmatch lịch sử giữa T1 và dàn tuyển thủ LMHT Việt Nam sẽ diễn ra, hứa hẹn mang đến những pha phối hợp, đối đầu tưởng chỉ có trên livestream.

“VPBank presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled” còn mang đến một sân khấu khổng lồ với màn hình LED gần 500 m2 (cao gần 13 m, dài 36 m), nơi fan sẽ thấy rõ từng pha xử lý, hay cảm xúc của “quỷ vương” Faker và đồng đội. Hiện đây là màn LED kỷ lục trong một sự kiện eSports tại Việt Nam.

Ban tổ chức dựng màn hình LED gần 500 m2 để các fan có thể theo dõi trực tiếp trận đấu lịch sử giữa T1 và đội chơi đến từ Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, T1 còn mang cả bộ sưu tập cúp vô địch siêu hạng sang Việt Nam để trưng bày trong 2 ngày diễn ra sự kiện. Đây là cơ hội để mỗi “Tê con” được tận mắt chiêm ngưỡng những chiến tích lịch sử và lưu ngay một tấm ảnh huyền thoại vào album kỷ niệm.

Ngoài fan meeting, lễ hội eSports năm nay còn là vũ trụ giải trí dành cho game thủ. Ngày 20/12, “eSport Festival” hứa hẹn bùng nổ với cuộc thi và hoạt động diễu hành cosplay, giao lưu cũng như trực tiếp xem các trận đấu “Tứ Hùng” giữa những ngôi sao của cộng đồng LMHT, đồng thời trải nghiệm các gian hàng “ăn - chơi - check-in” đủ phong cách.

VPBank tiếp tục chứng minh vai trò tiên phong trong việc thấu hiểu thế hệ trẻ - nhóm đang dẫn dắt xu hướng văn hóa số. Trước đó, ngân hàng này từng khiến fan âm nhạc bùng nổ khi 2 lần đưa G-DRAGON đến Việt Nam. Sự xuất hiện của T1 chính là bước tiến tiếp theo trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm độc đáo, nơi tài chính kết hợp công nghệ và văn hóa đại chúng để mang đến niềm vui, cảm hứng, tự hào cho giới trẻ Việt.