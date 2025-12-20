Faker và T1 đã tới Hà Nội

Nhà vô địch thế giới đã có mặt tại Việt Nam vào sáng 20/12. Tuy nhiên lịch trình được giữ kín nên không có cảnh người hâm mộ đón Faker ở sân bay.

Faker và T1 ở sân bay Incheon rạng sáng ngày 20/12. Ảnh: @canh019.

Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, phi cơ do đơn vị tổ chức thuê để đưa T1 và Faker đến Việt Nam đã đáp tại sân bay Nội Bài vào khoảng 7h ngày 20/12. Máy bay cất cánh từ Incheon, Hàn Quốc vào khoảng 2h cùng ngày (giờ Hà Nội). Trước đó, hình ảnh Faker và đồng đội làm thủ tục tại nhà ga cũng được một người hâm mộ Việt Nam tại Hàn Quốc bắt gặp, chia sẻ trên mạng xã hội.

Lịch trình bay của đội tuyển không được ban tổ chức sự kiện tại Việt Nam công bố. Ngoài ra, T1 sử dụng lối đi riêng tại nhà ga để di chuyển về trung tâm. Do vậy, người hâm mộ không thể đón thần tượng tại sân bay. Trước đó, nhiều chương trình đón T1 được fan tại Việt Nam chuẩn bị. Dọc tuyến đường từ Nội Bài đến trung tâm TP Hà Nội, nhiều băng rôn, màn hình LED cổ vũ T1 đã xuất hiện trong những ngày qua.

Chuyến bay đưa T1 đến Việt Nam. Ảnh: Flightradar24.

Các dự án đón thần tượng chủ yếu từ nguồn đóng góp cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, các hội nhóm, fanpage thu về hàng trăm triệu đồng.

T1 có hai ngày ở Việt Nam. Trong đó, chương trình gặp gỡ người hâm mộ sẽ diễn ra vào chiều 21/12 tại Trung tâm triển lãm VEC. Đi chung với đội tuyển là nhiều cúp vô địch các giải đấu mà Faker cùng đồng đội đã đạt được như LCK, MSI, Esports World Cup và Worlds.

Sự kiện gặp gỡ T1 được ban tổ chức mở bán hơn 13.000 vé. Giá dao động 900.000-6 triệu đồng. Đa số các vị trí hiện đã được lấp đầy. Quy mô chương trình tương được một nhạc hội cỡ trung, dù nhân vật chính không phải ca sĩ, diễn viên. Điều này cho thấy sức hút lớn của đội tuyển eSports giàu thành tích nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Ngoài việc gặp Faker và đồng đội, sự kiện của VP Bank là một trong những chương trình eSports có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Ngoài việc tham dự trực tiếp, người hâm mộ T1 có thể xem online qua các view party (buổi xem chung) tại Lotte Cinema. Đồng thời, nền tảng FPT Play cũng chiếu chương trình trên ứng dụng. Tuy nhiên, không hình thức nào miễn phí.

Trong giai đoạn nghỉ thi đấu cuối mùa, lịch trình của T1 và Faker dày đặc với hoạt động bên lề. Quỷ vương vừa có buổi làm việc tại phủ thủ tướng Hàn Quốc. Sau đó, anh và T1 mở họp báo, trả lời truyền thông về hợp đồng mới vào ngày 18/12. Đến 19/12, các thành viên dự LCK Awards.