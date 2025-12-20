Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Faker và T1 đã tới Hà Nội

  • Thứ bảy, 20/12/2025 07:24 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Nhà vô địch thế giới đã có mặt tại Việt Nam vào sáng 20/12. Tuy nhiên lịch trình được giữ kín nên không có cảnh người hâm mộ đón Faker ở sân bay.

Faker và T1 ở sân bay Incheon rạng sáng ngày 20/12. Ảnh: @canh019.

Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, phi cơ do đơn vị tổ chức thuê để đưa T1 và Faker đến Việt Nam đã đáp tại sân bay Nội Bài vào khoảng 7h ngày 20/12. Máy bay cất cánh từ Incheon, Hàn Quốc vào khoảng 2h cùng ngày (giờ Hà Nội). Trước đó, hình ảnh Faker và đồng đội làm thủ tục tại nhà ga cũng được một người hâm mộ Việt Nam tại Hàn Quốc bắt gặp, chia sẻ trên mạng xã hội.

Lịch trình bay của đội tuyển không được ban tổ chức sự kiện tại Việt Nam công bố. Ngoài ra, T1 sử dụng lối đi riêng tại nhà ga để di chuyển về trung tâm. Do vậy, người hâm mộ không thể đón thần tượng tại sân bay. Trước đó, nhiều chương trình đón T1 được fan tại Việt Nam chuẩn bị. Dọc tuyến đường từ Nội Bài đến trung tâm TP Hà Nội, nhiều băng rôn, màn hình LED cổ vũ T1 đã xuất hiện trong những ngày qua.

Chuyến bay đưa T1 đến Việt Nam. Ảnh: Flightradar24.

Các dự án đón thần tượng chủ yếu từ nguồn đóng góp cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, các hội nhóm, fanpage thu về hàng trăm triệu đồng.

T1 có hai ngày ở Việt Nam. Trong đó, chương trình gặp gỡ người hâm mộ sẽ diễn ra vào chiều 21/12 tại Trung tâm triển lãm VEC. Đi chung với đội tuyển là nhiều cúp vô địch các giải đấu mà Faker cùng đồng đội đã đạt được như LCK, MSI, Esports World Cup và Worlds.

Sự kiện gặp gỡ T1 được ban tổ chức mở bán hơn 13.000 vé. Giá dao động 900.000-6 triệu đồng. Đa số các vị trí hiện đã được lấp đầy. Quy mô chương trình tương được một nhạc hội cỡ trung, dù nhân vật chính không phải ca sĩ, diễn viên. Điều này cho thấy sức hút lớn của đội tuyển eSports giàu thành tích nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Ngoài việc gặp Faker và đồng đội, sự kiện của VP Bank là một trong những chương trình eSports có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Ngoài việc tham dự trực tiếp, người hâm mộ T1 có thể xem online qua các view party (buổi xem chung) tại Lotte Cinema. Đồng thời, nền tảng FPT Play cũng chiếu chương trình trên ứng dụng. Tuy nhiên, không hình thức nào miễn phí.

Trong giai đoạn nghỉ thi đấu cuối mùa, lịch trình của T1 và Faker dày đặc với hoạt động bên lề. Quỷ vương vừa có buổi làm việc tại phủ thủ tướng Hàn Quốc. Sau đó, anh và T1 mở họp báo, trả lời truyền thông về hợp đồng mới vào ngày 18/12. Đến 19/12, các thành viên dự LCK Awards.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Thắng Thái Lan, Liên Quân Mobile Việt Nam giành HCV SEA Games

Việt Nam thắng 4-2 ở chung kết đồng đội nam Liên Quân Mobile ở SEA Games 33.

12 giờ trước

Faker: 'Tôi biết ơn Chovy'

Faker vẫn duy trì niềm vui chơi game ở năm thứ 14 thi đấu chuyên nghiệp. "Quỷ vương" chia sẻ rằng thấy thú vị và biết ơn khi gặp đối thủ mạnh thư Chovy.

15 giờ trước

YouTube xóa kênh 'tỷ view' vì dùng AI lừa người xem

Nền tảng streaming của Google đã xoá 2 kênh YouTube dùng AI làm trailer phim giả mạo để đánh lừa người xem, thậm chí còn xếp hạng cao hơn phiên bản thật.

16 giờ trước

Hà Mi

    Quoc Huy (Maris) noi ve sai lam o van 5 truoc Thai Lan hinh anh

    Quốc Huy (Maris) nói về sai lầm ở ván 5 trước Thái Lan

    10 giờ trước 21:31 19/12/2025

    0

    "Cởi bỏ áp lực, chúng tôi đã thi đấu một cách ngạo nghễ trước Thái Lan", Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng Liên Quân Mobile Việt Nam, chia sẻ với Tri Thức Znews sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết và giành tấm HCV SEA Games 33.

