Thắng Thái Lan, Liên Quân Mobile Việt Nam giành HCV SEA Games

Việt Nam thắng 4-2 ở chung kết đồng đội nam Liên Quân Mobile ở SEA Games 33.

Đội hình đội Liên Quân Mobile Việt Nam, nòng cốt từ đội FPT Flash.

Chiều 19/12, Việt Nam tái đấu Thái Lan ở chung kết tổng bộ môn Liên Quân Mobile. 5 thành viên thuộc biên chế FPT Flash thể hiện phong độ cao, đàn áp đối thủ ngay ở ván đầu tiên. Những nỗ lực vùng vẫy từ chủ nhà chủ giúp họ có một ván thắng. Qua đó, Việt Nam giành được HCV quý giá ở bộ môn eSports chủ lực, đóng góp vào thành tích chung toàn đoàn.

Đây là một kỳ đại hội toàn thắng cho Liên Quân Mobile khi cả đội nam và nữ đều vô địch. Audition cũng đóng góp nhiều huy chương, nhưng nó được xếp vào diện môn biểu diễn, không cộng vào thành tích chung. FC Online hay FreeFire, MLBB đều không lấy được chức vô địch.

Quay lại trận chung kết đồng đội nam Liên Quân Mobile, đây là lần thứ 3 hai đội gặp mặt ở giải, sau trận BO3 vòng bảng và chung kết nhánh thắng chiều 18/12. Nhờ trận 3:2 trước đó, Việt Nam có nửa ngày nghỉ ngơi, khi Thái Lan mất thêm một cặp BO7 gặp Lào để quay lại chung kết tổng. Chúng ta sở hữu lợi thế thể lực, tâm lý khi tái đấu đại diện chủ nhà.

Chúng ta vươn lên ngay từ ván đầu căng thẳng dù bị dồn ép. Chỉ bằng một pha giao tranh quét sạch đối thủ, Việt Nam vươn lên dẫn trước. Sau trận thua chung kết nhánh thắng trước đó, Thái Lan có sự điều chỉnh cấm chọn. Nước chủ nhà tính toán áp đảo bằng các lựa chọn tướng mạnh. Tuy nhiên họ vỡ kế hoạch khi chỉ thắng một trong 3 ván đầu.

Ở phía ngược lại, Việt Nam giữ được bể tướng mạnh về sau. Đáng tiếc, đội để thua ở ván 5 khi chỉ cách chiến thắng chung cuộc vài phát đánh vào nhà chính. Tại đây, chúng ta cũng đánh rơi nhiều lựa chọn vào một trận thua, khiến người hâm mộ lo lắng.

Trong chuỗi BO7, đường giữa Quốc Huy và người chơi đường Tà thần Huy Hoàng là hai ngòi nổ quan trọng của Việt Nam. Nòng cốt của tập thế này đến từ FPT Flash, đội vô địch giải quốc nội. Tuy nhiên, họ không có sự phục vụ của HLV trưởng người Thái Lan.

Ở phía đối thủ, nước chủ nhà lại mang đến những cá nhân không phải mạnh nhất. Thay vì thông qua vòng tuyển chọn hay lấy đội vô địch quốc nội, Liên đoàn eSports nước chủ nhà đề cử Buriram United, đội hạng 3 ROV. Ở chung kết thế giới vừa qua, tập thể này cũng chỉ về đích thứ 9.

Nếu Thái Lan mang đến SEA Games 33 đội hình Full Sense hoặc Bacon Time tình hình có thể đã khó khăn hơn cho Việt Nam.