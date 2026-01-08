Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk sẽ hút thuốc trong phòng chip của mình

  Thứ năm, 8/1/2026 16:06 (GMT+7)
Trong phát biểu mới, CEO của Tesla cho biết nhà máy chip riêng của công ty không cần đáp ứng nhu cầu cleanroom. Ông sẽ có thể ăn burger và hút thuốc bên trong.

Elon Musk cho biết không hiểu về ý tưởng phòng fab sạch. Ảnh: Wccftech.

Kế hoạch của Elon về một mạng lưới nhà máy sản xuất chip đã thay đổi đáng kể trong vài tháng qua. Tỷ phú này hiện bác bỏ ý tưởng cần có phòng sạch (cleanroom) trong quá trình vận hành nhà máy và nói ông có thể hút xì gà trong TeraFab của mình.

Elon Musk đã đề xuất việc Tesla xây dựng mạng lưới nhà máy chip riêng tại cuộc họp cổ đông gần nhất, cho rằng đây sẽ là bước đi cần thiết để đảm bảo công ty có thể đáp ứng nhu cầu về các chip tùy biến. Tesla cũng đã tham gia vào một hợp tác quy mô lớn với Samsung cho các dòng chip AI5 và AI6.

Khi phát biểu tại sự kiện Moonshots cùng Peter Diamandis, Elon cho biết TeraFab mà Tesla đề xuất có thể sản xuất chip 2nm. Tuy nhiên, ông nói rằng mình không hiểu khái niệm phòng sạch, thậm chí còn cho rằng có thể hút xì gà ngay bên trong.

“Tôi nghĩ họ đang hiểu sai về phòng sạch trong các fab (phòng thí nghiệm chế tạo) hiện đại. Tôi sẽ đặt cược ở đây rằng Tesla sẽ có một nhà máy 2nm, và tôi có thể vừa ăn burger phô mai, vừa hút xì gà trong đó”, ông chia sẻ.

Theo Wccftech, phòng sạch là một phần không thể thiếu của các nhà máy sản xuất chip. Chúng có nhiệm vụ kiểm soát các hạt gây ô nhiễm có thể làm ảnh hưởng đến tỷ lệ thành phẩm (yield) của chip.

phong che tao chip anh 1

Những phòng fab thông thường được kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường. Ảnh: Intel.

Những công ty như TSMC về cơ bản phải chi hàng tỷ USD để duy trì môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt trong các fab. Phòng thí nghiệm của họ được tích hợp các thiết bị như hệ thống lọc HEPA/ULPA, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân sự vận hành phải mặc đồ bảo hộ toàn thân.

Một điểm đáng chú ý khác được Elon đề cập là việc sản xuất chip 2nm trong TeraFab. Tuy nhiên, xét đến việc Tesla không có kinh nghiệm sản xuất bán dẫn, nếu thực sự muốn nhắm tới tiến trình 2nm, rất có khả năng công ty sẽ phải tham gia một hình thức hợp tác nào đó với các đối tác foundry hiện tại.

Trong một buổi trao đổi với Baron Capital tháng 11/2025, Elon Musk dự kiến nhu cầu chip AI trong tương lai sẽ rất lớn, đến mức nếu các đối tác như TSMC và Samsung không sản xuất đủ lượng chip Tesla cần (mức 100-200 tỷ chip mỗi năm). Ông cho biết các đối tác này cần đến 5 năm để xây một nhà máy mới, quá lâu so với kỳ vọng 1-3 năm.

Trong năm 2025-2026, do cạnh tranh cho các chip chuyên dụng mới, đặc biệt là cho AI và máy chủ, các nguồn chip khác bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nhiều chính phủ đã ra các gói hỗ trợ để tăng năng lực sản xuất chip nội địa (Mỹ, EU) nhằm giảm phụ thuộc vào một vài nhà máy.

Tesla đang đẩy mạnh phát triển chip AI nội bộ (AI5, AI6) để phục vụ xe tự lái, robot Optimus và cơ sở hạ tầng dữ liệu nói chung nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào TSMC và Samsung. Elon Musk từng kỳ vọng tạo ra các phòng fab sản lượng cao như Terafab, Gigafab.

Tuy nhiên, Jensen Huang, CEO của Nvidia, từng cảnh báo rằng xây một fab chip là việc khó khăn và tốn kém. "Musk có thể đang đánh giá thấp mức độ phức tạp của ngành bán dẫn", ông nói.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Nhật Tường

