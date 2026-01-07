Nvidia lại gây sốc

Chip mới của Nvidia được kỳ vọng tiếp tục khuấy đảo cuộc đua AI toàn cầu nhờ hiệu năng vượt trội, tiết kiệm điện năng và mở đường cho các ứng dụng quy mô lớn.

Tại CES, hội nghị công nghệ thường niên lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 6-9/1 ở Las Vegas, CEO Jensen Huang của Nvidia đã hé lộ những bước đi chiến lược tiếp theo của tập đoàn bán dẫn giá trị nhất toàn cầu. Tâm điểm của bài phát biểu là chip AI thế hệ mới mang tên Vera Rubin cùng những tiến triển đáng chú ý trong lĩnh vực xe tự lái, đặc biệt là dự án hợp tác với Mercedes-Benz.

Theo ông Huang, Nvidia sẽ bắt đầu xuất xưởng chip AI Vera Rubin vào cuối năm 2026. Đây là kết quả của 3 năm nghiên cứu và phát triển, với mục tiêu tạo ra một bộ xử lý vừa mạnh hơn, vừa tiết kiệm năng lượng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Con chip mới được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế thống trị của Nvidia trong làn sóng bùng nổ AI toàn cầu.

Siêu chip mới của Nvidia

Vera Rubin được thiết kế để thực hiện nhiều phép tính trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới đang phải đối mặt với áp lực chi phí năng lượng ngày càng tăng do nhu cầu huấn luyện và vận hành các mô hình AI lớn.

Nvidia cho biết các chip Rubin đã bước vào giai đoạn sản xuất và sẽ được giao cho khách hàng trong nửa cuối năm nay. Những đối tác lớn như Microsoft và Amazon nằm trong danh sách khách hàng đầu tiên, đúng như cam kết mà Jensen Huang từng đưa ra hồi tháng 3/2025 tại hội nghị thường niên của Nvidia ở San Jose, California.

Nvidia đã giới thiệu siêu chip AI mới có tên Vera Rubin có hiệu năng tính toán vượt trội. Ảnh: New York Times.

Theo công bố chính thức, các doanh nghiệp có thể huấn luyện mô hình AI với số lượng chip Rubin chỉ bằng khoảng 1/4 so với thế hệ Blackwell trước đó. Chi phí vận hành các chatbot và sản phẩm AI khác nhờ vậy có thể giảm xuống chỉ còn 10%. Ngoài ra, Nvidia cũng đã thiết kế lại các siêu máy tính, giúp việc triển khai chip trong trung tâm dữ liệu nhanh hơn nhờ giảm số lượng dây cáp cần thiết.

Nếu những thông số này đạt được trong thực tế, chip Rubin có thể giúp các công ty phát triển AI với chi phí thấp hơn đáng kể, đồng thời phần nào giải quyết bài toán tiêu thụ điện năng đang gây lo ngại trong ngành công nghệ.

“Đây là cách chúng ta đưa mọi người tiến vào giai đoạn tiếp theo của AI, đồng thời xây dựng các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí”, Jensen Huang nhấn mạnh.

Áp lực cạnh tranh khổng lồ

Tên gọi Vera Rubin được đặt theo nhà thiên văn học nổi tiếng với những nghiên cứu đột phá về vật chất tối. Việc ra mắt thế hệ chip mới là yếu tố then chốt để Nvidia duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp AI. Hiện nay, chip AI của gã khổng lồ công nghệ này chiếm hơn 90% thị phần toàn cầu và được các doanh nghiệp cũng như chính phủ trên khắp thế giới săn đón. Mỗi chip có giá khoảng 30.000 USD , với biên độ lợi nhuận trên mỗi vi xử lý đạt khoảng 75%.

Tuy nhiên, Nvidia không còn ở vị thế “một mình một chợ”. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI đang ngày càng gay gắt, không chỉ đến từ các đối thủ truyền thống mà còn từ chính khách hàng của công ty. Năm ngoái, AMD và Google đã ký các thỏa thuận cung cấp công nghệ cho OpenAI, một trong những đơn vị sử dụng chip AI lớn nhất thế giới.

Áp lực cạnh tranh này góp phần thúc đẩy Nvidia ký thỏa thuận cấp phép công nghệ với startup Groq vào tháng 12/2025. Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Nvidia phát triển các chip tối ưu hơn cho giai đoạn suy luận (inference), bước xử lý khi AI trả lời yêu cầu của người dùng, vốn ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động thương mại.

Cuộc cạnh tranh chip AI trên toàn cầu ngày càng khốc liệt. Ảnh: Bloomberg.

Theo Daniel Newman, CEO của công ty nghiên cứu Futurum Group, xu hướng giảm chi phí và tiêu thụ năng lượng là điều tất yếu khi AI được ứng dụng ngày càng rộng rãi. “Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn rất sớm của quá trình phổ cập AI”, ông Newman nhận định.

Song song với cạnh tranh công nghệ, Nvidia còn phải đối mặt với những thách thức địa chính trị. Trong năm qua, Jensen Huang đã dành nhiều thời gian vận động chính quyền Mỹ cho phép Nvidia tiếp tục bán chip AI cho Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng tìm cách ứng phó với các động thái từ Bắc Kinh nhằm hạn chế doanh nghiệp trong nước mua chip Nvidia với lý do an ninh.

Vị thủ lĩnh của Nvidia

Nhu cầu toàn cầu đối với chip AI đã biến Jensen Huang thành một “nhà ngoại giao công nghệ”. Ông thường xuyên xuất hiện trong các chuyến công du cùng Tổng thống Mỹ đến Trung Đông và Anh, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các thỏa thuận công nghệ giữa các quốc gia.

3 năm bùng nổ AI đã mang lại tăng trưởng vượt bậc cho Nvidia. Trong báo cáo tài chính công bố tháng 11/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận quý đạt 31,9 tỷ USD , tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và tăng 245% so với 2 năm trước. Nvidia dự kiến doanh thu sẽ đạt khoảng 500 tỷ USD vào cuối năm nay.

Jensen Huang đã giúp Nvidia trở thành công ty sản xuất chip AI hàng đầu thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Dù vậy, Jensen Huang không muốn Nvidia chỉ phụ thuộc vào mảng chip AI cho trung tâm dữ liệu. Ông đang tích cực mở rộng sang các lĩnh vực mới như robot và xe tự hành.

Tại CES 2026, ông cho biết Nvidia đã phát triển phần mềm AI mới mang tên Alpamayo, cho phép các đối tác như Uber hay Lucid xây dựng và thử nghiệm xe tự lái. Nvidia sẽ chia sẻ nền tảng này nhằm mở rộng hệ sinh thái và tăng sức hấp dẫn cho công nghệ của mình.

Đáng chú ý, mối quan hệ hợp tác giữa Nvidia và Mercedes-Benz trong lĩnh vực xe tự lái đang bước sang giai đoạn thương mại. Cả 2 bên đã làm việc cùng nhau từ năm 2020 và dự kiến bắt đầu giao mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ này khi dòng Mercedes CLA ra mắt tại châu Âu và Mỹ trong nửa đầu năm nay.

Theo Jensen Huang, Nvidia đã nghiên cứu xe tự lái trong suốt 8 năm và hiện có hơn 1.000 nhân sự tham gia dự án. “Tầm nhìn của chúng tôi là một ngày nào đó, mọi chiếc ôtô, mọi chiếc xe tải đều có thể tự lái”, ông khẳng định.