Ông Trump xác nhận Nvidia được bán chip cho Trung Quốc

Tổng thống Trump xác nhận đã "bật đèn xanh" xuất khẩu chip AI của Nvidia, cụ thể là các sản phẩm thuộc dòng H200 cho "những khách hàng được phê duyệt ở Trung Quốc".

Nvidia chính thức được xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, thị trường được đánh giá có giá trị hàng chục tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đã chính thức cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, thị trường được đánh giá có giá trị hàng chục tỷ USD đối với gã khổng lồ công nghệ này.

Đây sẽ là thắng lợi lớn cho nhà sản xuất chip có vốn hóa lớn nhất thế giới, vốn nhiều tháng qua vận động hành lang nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu được triển khai từ năm 2022.

Ông Trump cho biết thêm đã thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về động thái này và nhận được phản hồi tích cực.

"Tôi đã thông báo với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng Mỹ sẽ cho phép NVIDIA vận chuyển chip H200 đến các khách hàng được phê duyệt tại Trung Quốc và những quốc gia khác, với điều kiện cho phép tiếp tục duy trì An ninh Quốc gia vững mạnh. Chủ tịch Tập Cận Bình đã phản hồi tích cực. 25% sẽ được trả cho Mỹ", Tổng thống Trump viết.

Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Nhà Trắng tiết lộ mức phí 25% sẽ được thu dưới dạng thuế nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc, nơi chip H200 được sản xuất) sang Mỹ. Tại đây, con chip sẽ trải qua quá trình xem xét an ninh bởi các quan chức trước khi được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump gây bất ngờ khi trước đó, CEO Jensen Huang của Nvidia cho biết ông không thể dự đoán khả năng Trung Quốc nhập khẩu chip H200, ngay cả khi chính quyền Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 4/12.

Trao đổi nhanh với báo giới, ông Huang xác nhận 2 bên đã bàn về kiểm soát xuất khẩu công nghệ, song từ chối tiết lộ chi tiết nội dung.

“Chúng tôi không biết cũng như không có manh mối mới. Nvidia không thể hạ cấp các con chip bán cho Trung Quốc, vì họ sẽ không chấp nhận điều đó”, ông Huang cho biết.

Trước đó, Nvidia đã được phép xuất khẩu chip H20, phiên bản giảm sức mạnh để đáp ứng giới hạn hiện hành. Theo báo cáo của viện nghiên cứu Institute for Progress (IFP), chip H200 mạnh hơn gần 6 lần so với H20.