Smartphone AI của ByteDance gây lo ngại

Các tính năng AI trên smartphone ByteDance có thể ảnh hưởng mô hình kinh doanh của nhiều "ông lớn" như Tencent, Alibaba.

Trợ lý AI Doubao của ByteDance trên Nubia M153. Ảnh: Doubao/X.

ByteDance vừa ra mắt smartphone tích hợp AI tại Trung Quốc. Thiết bị thu hút chú ý từ cả người dùng và đối thủ. Không chỉ vấn đề bảo mật, các công ty như Tencent, Alibaba lo rằng người mua máy sẽ dành ít thời gian hơn trên nền tảng khác.

Mang tên Nubia M153, thiết bị do ByteDance hợp tác phát triển cùng ZTE. Sản phẩm tích hợp trợ lý Doubao dựa trên mô hình AI cùng tên. Người dùng có thể kích hoạt trợ lý thông qua ứng dụng Doubao, giọng nói hoặc nút bấm bên hông.

Những tính năng AI trên M153 như dùng giọng nói để yêu cầu xóa nền khỏi ảnh, ghi nhớ sở thích và thông tin cá nhân của người dùng. Doubao còn hỗ trợ tìm, so sánh và đặt hàng sản phẩm từ nền tảng có giá thấp nhất, tuy người dùng vẫn phải thanh toán thủ công.

Lo ngại quyền riêng tư

Với số lượng giới hạn 30.000 chiếc, M153 nhanh chóng cháy hàng với giá 3.499 tệ (tương đương 495 USD ). Trên thị trường “chợ đen”, thiết bị đắt hơn 1.000 tệ so với giá niêm yết.

Ngay sau khi bán ra, một số người phản ánh trợ lý Doubao trên M153 bị chặn bởi các ứng dụng ngân hàng, nền tảng WeChat (của Tencent), Taobao (Alibaba), Alipay (Ant Group) và nhiều ứng dụng khác.

WeChat nhấn mạnh chưa có động thái chặn Doubao. Tuy vậy, các thuật toán bảo mật có thể tự động nhận diện đây là ứng dụng nguy hiểm.

“Đối với chúng tôi, Doubao có quyền truy cập quá rộng, hầu như có thể mở mọi ứng dụng mà không cần dựa vào API”, giám đốc bảo mật tại một nền tảng thanh toán lớn của Trung Quốc trả lời Nikkei.

Theo người này, một trong những mối quan tâm lớn nhất từ phía nền tảng là trách nhiệm pháp lý. Nếu có khiếu nại về việc Doubao chuyển tiền nhầm, câu hỏi rằng người dùng, Doubao hay nền tảng thanh toán chịu trách nhiệm vẫn chưa có lời giải.

Thiết kế của Nubia M153. Ảnh: Wccftech.

Vị này chia sẻ thêm rằng ứng dụng tài chính đang chịu quản lý chặt chẽ hơn từ chính phủ Trung Quốc so với app thông thường. Mức độ kiểm soát rủi ro với ngân hàng thậm chí lớn hơn nền tảng thanh toán.

Việc kiểm soát dữ liệu cũng khiến nền tảng lo lắng. Theo quan điểm của giám đốc này, chính quyền Trung Quốc sẽ không để các thông tin như khoản tiết kiệm cá nhân, danh sách người thường nhận tiền rơi vào tay hãng công nghệ tư nhân lớn như ByteDance.

Giám đốc một nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất smartphone như Huawei, Xiaomi sẽ không cấp nhiều quyền truy cập như vậy cho Doubao, bởi họ cũng đang phát triển trợ lý AI riêng. Người này dự đoán đó là lý do ByteDance hợp tác với ZTE, hãng điện thoại nhỏ hơn.

"Nỗi sợ" cạnh tranh

Đáp lại làn sóng phản đối, ByteDance cho biết sẽ tạm dừng một số tính năng AI của Doubao như chơi game, chuyển tiền ngân hàng và thanh toán trực tuyến. Đây được xem là bước đi cần thiết để công nghệ này “có tương lai xa, vững chắc hơn”, theo bài viết trên tài khoản WeChat của Doubao.

ByteDance nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất phần cứng, một phần bởi công ty không có kế hoạch tự phát triển smartphone, từ đó xây dựng quy chuẩn vận hành AI rõ ràng, an toàn.

Doubao đang dẫn đầu thị trường trợ lý AI tại Trung Quốc. Theo QuestMobile, lượng người dùng hàng tháng của Doubao trong quý III đạt 159 triệu, vượt qua DeepSeek.

Các chuyên gia cho rằng quyền riêng tư là cơ sở lớn nhất để hạn chế Doubao trên nền tảng đối thủ. Dù vậy theo Nikkei, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi tham vọng của Doubao cũng đe dọa mô hình kinh doanh của những "ông lớn" khác.

Zhou Hongyi, đồng sáng lập công ty an ninh mạng Qihoo 360 tại Bắc Kinh, nhận định trợ lý Doubao sẽ tác động trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh của các công ty Internet lớn, vốn kiếm tiền dựa trên quảng cáo và thời gian người dùng ở lại nền tảng.

“Các lãnh đạo tại Meituan và Alibaba có lẽ đang họp khẩn bởi khi AI có thể trực tiếp đặt hàng, người dùng không cần mở app và xem quảng cáo nữa”, Zhou nhấn mạnh.

Tính năng quét hình ảnh của trợ lý Doubao. Ảnh: Doubao/X.

Zhou cho rằng các hãng công nghệ sẽ sớm đối phó. Một số ứng dụng có thể thiết kế lại giao diện để AI khó đọc hơn, hiển thị giá động, hoặc ẩn thông tin quan trọng phía sau các thao tác phức tạp hơn.

Một số ứng dụng thương mại điện tử có thể giới hạn quyền của app bên thứ ba, buộc người dùng truy cập trực tiếp để xem nội dung. Các hãng công nghệ lớn thậm chí có khả năng phát triển giao thức hạn chế quyền truy cập của AI.

Theo Zhou, các hãng smartphone như Xiaomi và Huawei có thể ra mắt hệ điều hành riêng với trợ lý AI. Trên thực tế, việc công ty phát triển mô hình hợp tác với hãng di động không mới, khi Alibaba đang làm việc cùng một số công ty như Oppo và Honor.

Đầu năm nay, Oppo giới thiệu tính năng ghi chú nhanh, sử dụng mô hình AI để tóm tắt hình ảnh và video, ghi nhớ mã đặt đồ ăn và theo dõi chi phí. Dù vậy đến cuối tháng 10, nhiều người phát hiện công cụ này bị hạn chế trên WeChat.