Trên tay điện thoại Leica giá 50 triệu, do Xiaomi làm

Smartphone cao cấp ra mắt những năm gần đây, một nửa là điện thoại, phần còn lại là camera. Xiaomi vượt cả giới hạn này khi đại diện cho đối tác lâu năm trình làng chiếc Leica Leitzphone, vốn là Xiaomi 17 Ultra by Leica ở thị trường nội địa Trung Quốc.

Những chi tiết nhỏ trên thiết bị như muốn khẳng định đây không còn là điện thoại chụp ảnh, trở thành một chiếc máy ảnh có khả năng nghe gọi. Từ khi mở hộp, Xiaomi thỏa hiệp bất ngờ khi đặt logo Leica ở hàng loạt vị trí. Trong khi thực tế, đây vẫn là một biến thể của chiếc flagship từ hãng này.

Thương hiệu Đức được in ở hàng loạt vị trí từ hộp đựng, phụ kiện hay thân máy đến 8 lần. Trong khi đó Xiaomi chỉ hiện diện cơ bản trên ốp bảo vệ, mặt lưng.

Chiếc Leitzphone không được tặng kèm củ sạc. Đây là thiếu sót đáng lo khi mẫu máy hỗ trợ sạc nhanh chuẩn của Xiaomi. Hộp đựng thiết bị lớn gấp đôi mẫu Xiaomi 17 thường, màu đen chủ đạo với logo Leica đỏ được in rõ từ mặt ngoài.

Bên trong ngoài chiếc máy, nhà sản xuất tặng kèm ốp lưng da, dây đeo cùng khăn lau microfiber và nắp che ống kính nhôm nguyên khối. Những món này đều có logo Leica, chất lượng cao cấp và có giá không rẻ nếu hãng máy ảnh Đức bán rời.

So với mẫu Xiaomi 17 Ultra by Leica ở Trung Quốc, Leitzphone bán tại Việt Nam có một số khác biệt ngoại hình. Hệ thống logo Xiaomi, Leica được đặt theo chiều dọc thay vì nằm ngang. Sản phẩm không được định hướng mô phỏng hoàn toàn máy ảnh. Tư thế sử dụng theo chiều dọc cũng là cách tận dụng vòng xoay cơ học bao quanh cụm camera.

Khung máy được khắc thêm thương hiệu Leica cũng các vị trí tăng độ bám lúc chụp ảnh. Các chi tiết vừa đủ tạo ra khác biệt với mẫu Xiaomi 17 Ultra, không quá phô trương.

Trong phần mềm, người dùng có thêm 2 giao diện sử dụng được lấy cảm hứng từ máy ảnh Leica. Tuy nhiên, thiết kế này khó đồng bộ hoàn toàn với tất cả ứng dụng. Camera có thêm các tùy chọn màu ảnh Leica Essential được tinh chỉnh theo các mẫu M3 và M9. Ảnh chụp từ điện thoại này cũng có bộ khung hình độc quyền cho người dùng khoe lên mạng xã hội.

Về các thông số khác, mẫu điện thoại Leica tương đồng với Xiaomi 17 Ultra. Sản phẩm có màn hình phẳng, cụm 3 ống kính cùng camera tiềm vọng zoom liên tục và cảm biến chính 1 inch, được hỗ trợ giải pháp quang học, máy ảnh bởi hãng Đức.

Leitzphone powered by Xiaomi ngoài bán tại các đại lý Xiaomi, còn được phân phối ở các cửa hàng Leica tại Việt Nam. Sản phẩm được bán cùng trọn bộ phụ kiện, giá niêm yết 50 triệu đồng. Mẫu Xiaomi 17 Ultra cũng được niêm yết ở giá 40 triệu đồng, cao hơn cả Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max.

