Galaxy S26 là phép thử của cả thị trường di động năm nay

Galaxy S26 được xem là phép thử của Samsung trong bối cảnh thị trường smartphone nhiều biến động, xu hướng AI tự chủ.

Trong 3 năm qua, AI trở thành khái niệm quen thuộc. Công nghệ này dần thay đổi cách chúng ta làm việc, tìm kiếm thông tin và kể cả mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, thiết bị phổ biến để truy cập AI là smartphone lại thay đổi rất ít.

Samsung muốn phá vỡ điều đó với Galaxy S26. Trên thế hệ này, AI được nâng cấp khả năng dự đoán và truy xuất thông tin, thực hiện công việc thay người dùng. Để phục vụ mục đích này, Google ra mắt chế độ tác tử (agent) cho Gemini, có thể gọi xe và đặt đồ ăn tự động theo bối cảnh. Trợ lý Perplexity cũng là điểm mới.

Giới phân tích cho rằng Galaxy S26 có thể mở ra tương lai mới cho smartphone, khi trợ lý AI thay mặt người dùng hoàn thành nhiều công việc. Tuy vậy, Samsung và thị trường vẫn cần chứng minh độ tin cậy, bảo mật để các công cụ thông minh đủ sức thuyết phục người dùng.

Bước khởi đầu cho AI mới

"Với Galaxy S26, Samsung đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang tích hợp AI. Việc bổ sung Perplexity và tác tử Gemini cho thấy chiến lược đa mô hình. Điều đó mang đến sự linh hoạt cho Samsung trong bối cảnh AI phát triển", nhà phân tích Sheng Win Chow từ công ty nghiên cứu Omdia, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo ông Chow, người dùng vẫn trong giai đoạn đầu của AI tạo sinh. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) không khó để vận hành, thách thức chủ yếu đến từ việc mang lên smartphone một cách hữu ích. Điều đó gồm tích hợp AI xuyên suốt nhiều ứng dụng, những tính năng camera, tìm kiếm, tác vụ chạy nền mà không ảnh hưởng hiệu năng hay quyền riêng tư.

Samsung chọn hoàn thiện hệ sinh thái Galaxy AI bằng cách tận dụng nhiều mô hình khác nhau. Ảnh: Xuân Sang.

Hiện nay, người dùng chủ yếu tương tác với AI thông qua hỏi đáp trên giao diện chatbot. Giới công nghệ dự đoán trong tương lai, AI có tiềm năng phục vụ theo cách chủ động hơn, thay vì chờ nhận lệnh và phản hồi thụ động.

Đó cũng là tầm nhìn của Google. Nhờ quan hệ đối tác chặt chẽ với Samsung, công ty này sẽ tích hợp phiên bản tác tử của Gemini cho Galaxy S26.

Bằng cách nhấn giữ phím nguồn, người dùng có thể yêu cầu Gemini đặt xe, gọi đồ ăn hay chuẩn bị giỏ hàng đi chợ. Mọi công việc được xử lý ngầm, không ảnh hưởng ứng dụng đang mở. Google cho biết tính năng sẽ được triển khai sớm tại Mỹ và Hàn Quốc.

Circle to Search cũng được nâng cấp với khả năng nhận diện nhiều đối tượng cùng lúc. Công cụ có thể tìm kiếm đồng thời thông tin về quần, áo, giày trong bộ đồ thay vì truy xuất riêng lẻ, cho phép mặc thử trong không gian ảo. Tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo cũng được mang từ dòng Pixel lên Galaxy S26.

Tính năng Circle to Search được cải tiến trên Galaxy S26. Ảnh: Google.

Bản thân trợ lý Bixby cũng thấu hiểu câu lệnh tốt hơn. Ví dụ nếu người dùng than mỏi mắt khi nhìn lâu, AI của Samsung sẽ bật cài đặt độ sáng điện thoại.

Theo nhà phân tích Sheng Win Chow, hệ thống tác tử đặt ra lo ngại mới về quyền riêng tư. Chúng đòi hỏi sự tin tưởng thực sự từ người dùng so với chatbot thông thường.

"Việc người dùng đón nhận AI tác tử trên smartphone phụ thuộc vào giá trị. Nếu liên tục tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa tác vụ hàng ngày, người dùng sẽ chấp nhận việc tích hợp sâu hơn, miễn là vẫn đảm bảo minh bạch và kiểm soát", ông Chow nói thêm.

Theo nhà phân tích Gerrit Schneemann từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, sẽ cần thời gian để người dùng chấp nhận giao diện AI mới (hoạt động thay mặt và chạy tác vụ tự động), cũng như để các ứng dụng liên thông với nhau.

"Cho đến nay, chúng ta vẫn trong giai đoạn đầu của quá trình", ông Schneemann chia sẻ.

Lợi thế của Samsung

Theo khảo sát từ Omdia, 24% người dùng cho biết AI có thể ảnh hưởng quyết định lựa chọn thương hiệu smartphone. Con số trên khá lớn xét đến thị trường di động bão hòa.

Việc tích hợp nhiều mô hình, nâng cấp tính năng cũng giúp Samsung hoàn thiện hệ sinh thái Galaxy AI. Nền tảng này bao trùm mọi yếu tố như chip xử lý, mô hình, phần mềm và giao diện, đảm bảo sự đồng bộ cho các tính năng.

Kiranjeet Kaur, Phó giám đốc Nghiên cứu bộ phận Di động tại IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết sự dễ dàng và liền mạch là yếu tố quan trọng với người dùng khi trải nghiệm AI.

"Samsung đã phân biệt rõ hơn vai trò của Bixby và Galaxy AI trong danh mục sản phẩm. Dù là Gemini hay Perplexity, hệ thống phía sau có thể không quan trọng bằng việc tích hợp nhiều AI lên máy", bà Kaur nhấn mạnh.

Nhà phân tích Sheng Win Chow từ Omdia nhấn mạnh smartphone là trung tâm của Galaxy AI khi lưu trữ danh tính, sở thích, hành vi duyệt web và thói quen sử dụng hàng ngày.

"Galaxy AI sử dụng thiết bị trung tâm ấy để mở rộng hoạt động trên những sản phẩm Galaxy khác, tạo ra sự liên tục thay vì hoạt động riêng lẻ", ông Chow cho biết.

Galaxy S26 duy trì các nâng cấp phần cứng quen thuộc và an toàn. Ảnh: Phương Lâm.

Samsung và Google không phải những công ty duy nhất muốn "tái định hình" smartphone cho kỷ nguyên AI. Apple cũng đang phát triển phiên bản mới của Siri dựa trên Gemini, hứa hẹn thông minh và trả lời phù hợp ngữ cảnh hơn.

Ngoài AI, Galaxy S26 mang đến những cải tiến quen thuộc như chip xử lý mạnh, camera chụp thiếu sáng tốt hơn. Riêng S26 Ultra bổ sung công nghệ chống nhìn trộm màn hình, có thể hữu ích khi nhập mật khẩu hay truy cập app nhạy cảm.

Trải nghiệm cho thấy chế độ chống nhìn trộm trên S26 Ultra hoạt động tốt, linh hoạt hơn miếng dán khi có thể kích hoạt theo ngữ cảnh, không ảnh hưởng chất lượng hiển thị.

"Tôi nghĩ đây là tính năng ấn tượng, không chỉ dành cho phân khúc doanh nghiệp mà còn với người dùng phổ thông.

Xét đến việc tính năng này hiện chỉ dành cho S26 Ultra, sẽ mất một thời gian để Samsung trang bị trên những model giá thấp hơn", bà Kiranjeet Kaur từ IDC nhận định.

Trước mắt, tính năng chống nhìn trộm thu hút nhiều chú ý và tạo khác biệt nhất định cho Samsung so với đối thủ. Một số hãng Trung Quốc được cho đang phát triển công nghệ tương tự, có thể ra mắt sớm nhất vào tháng 9.

Bài toán với Samsung

Bất chấp nhiều phản hồi về nâng cấp nhỏ giọt, số liệu cho thấy dòng Galaxy S vẫn bán chạy. Theo Counterpoint Research, doanh số dòng Galaxy S25 cao hơn 5% so với bản tiền nhiệm, riêng Galaxy S25 Ultra tăng trưởng 7%.

Tuy khởi đầu kém ấn tượng hơn, doanh số các mẫu S25 duy trì tốt trong cả năm. Kể cả sau sự xuất hiện của Galaxy Z thế hệ mới, S25 Ultra vẫn ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng 7 và tháng 10/2025. Thiết bị cũng lọt vào top 10 smartphone bán chạy 2025.

Riêng tại Việt Nam, sức ép cạnh tranh khá lớn. Dữ liệu từ Omdia cho thấy Samsung vẫn đứng đầu năm 2025 với thị phần khoảng 26%, theo sau là Apple (20%), Oppo (18%) và Xiaomi (17%). Tuy nhiên với phân khúc cao cấp từ 700 USD , Apple thống trị với hơn 80% thị phần.

Smartphone cao cấp giờ không chỉ dựa vào cấu hình để cạnh tranh. Ảnh: Phương Lâm.

Theo nhà phân tích Sheng Win Chow, Samsung cần duy trì đổi mới phần cứng và hệ sinh thái tập trung vào AI để giữ chân người dùng và đẩy mạnh phân khúc cao cấp.

"Về phần cứng, các tính năng như Privacy Display mang đến lợi thế. Việc tận dụng dây chuyền nội bộ từ Samsung Display cho phép công ty ra mắt linh kiện nhanh hơn. Chiến lược tích hợp chiều dọc là thứ hầu hết đối thủ khó sao chép", ông Chow nói.

Để cạnh tranh với Apple, bài toán cho Samsung xoay quanh sự trung thành của người dùng với hệ sinh thái. Trong khi đó, chiều sâu phần mềm là thách thức khi cạnh tranh với các hãng Android.

"Để cạnh tranh trong phân khúc cao cấp, các hãng không chỉ dựa vào thông số kỹ thuật. Yếu tố then chốt đến từ kết hợp phần cứng đổi mới, tích hợp AI sâu vào hệ thống và tính liên tục của hệ sinh thái", đại diện từ Omdia nói thêm.

Trả lời Tri Thức - Znews, nhà phân tích Kiranjeet Kaur từ IDC ghi nhận nỗ lực của các hãng Android trong phân khúc cao cấp. Bà nhấn mạnh Galaxy S Ultra được người dùng đón nhận tốt. Thách thức với Samsung là tăng doanh số với model cơ bản và Plus, tương tự cách Apple tạo ra sự chú ý với iPhone 17.

Đối diện khó khăn chung

Linh kiện tăng giá là khó khăn chung của thị trường di động năm nay. Samsung cũng không ngoại lệ khi dòng Galaxy S26 tăng giá 3 triệu đồng tại Việt Nam.

Ở một số thị trường như Mỹ hay châu Âu, giá khởi điểm của S26 và S26+ tăng khoảng 100 USD , song bộ nhớ tối thiểu giờ đây là 256 GB thay vì 128 GB. Các nhà phân tích cho rằng công ty vẫn nỗ lực đối phó tình trạng, và sẽ không tăng giá sản phẩm trong vòng đời.

"Tôi dự đoán Samsung sẽ không tăng giá trong suốt vòng đời sản phẩm, dù hãng có thể điều chỉnh mức hỗ trợ kênh phân phối trong giai đoạn này để giảm thiểu tác động của giá bộ nhớ tăng", bà Kaur nói thêm.

Galaxy S vẫn được người dùng ưa chuộng. Ảnh: Counterpoint Research.

Nhà phân tích Gerrit Schneemann từ Counterpoint Research cho rằng Galaxy S26 là cái nhìn đầu tiên về cách thị trường định giá smartphone năm nay.

"Do tình trạng khan hiếm bộ nhớ toàn cầu, chúng ta đã chứng kiến thay đổi về giá tại một số thị trường. Với việc Galaxy S26 bán ra toàn cầu, đây có thể là dấu hiệu ước tính bao nhiêu chi phí bộ nhớ sẽ chuyển sang người dùng", Schneemann nhấn mạnh.

Nhà phân tích Sheng Win Chow từ Omdia nhận định mức tăng giá dòng Galaxy S26 tại Việt Nam "được kiểm soát tương đối" so với những thị trường như Malaysia hay Thái Lan.

"Về lý thuyết, Việt Nam phải đối mặt áp lực tỷ giá hối đoái lớn hơn. Tuy nhiên, việc giá sản phẩm được kiểm soát tương đối cho thấy Samsung đã chịu một phần chi phí từ tác động tỷ giá và khan hiếm bộ nhớ", ông Chow cho biết.

Lý do khác đến từ việc phần lớn smartphone Samsung được sản xuất tại Việt Nam. Điều này giúp giảm một phần áp lực tỷ giá và logistics so với nhập khẩu hoàn toàn, tuy một số linh kiện vẫn được định giá bằng USD.

Đại diện từ Omdia nhấn mạnh cách tiếp cận này phù hợp trong ngắn hạn bởi dòng Galaxy S có biên lợi nhuận cao. Tuy nhiên, tác động thực sự của tình trạng bộ nhớ tăng giá có thể chưa diễn ra trong quý này. Thị trường sẽ cảm nhận ảnh hưởng rõ ràng hơn trong những quý tới nếu bộ nhớ vẫn đắt.

