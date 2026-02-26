Samsung, Apple đối diện bài toán quá sức

Các nhà sản xuất hàng đầu chịu áp lực kép khi phải ra mắt điện thoại cao cấp mỗi năm trong khi các công nghệ phụ trợ không kịp phát triển.

Samsung vẫn như họ những năm gần đây, có một chương trình Unpacked ngắn gọn vừa đủ. Công ty dành khoảng 40 phút chia sẻ nhanh chóng về những chiếc điện thoại mới, tập trung vào các tính năng mà hãng Hàn Quốc nghĩ rằng khách hàng quan tâm. Mặt khác, Unpacked kết thúc nhanh cũng có thể vì sản phẩm không có đủ nhiều chức năng mới để giới thiệu.

Không chỉ Samsung, Apple hay Google cũng đang lâm vào tình thế tương tự.

Tuần trước, reviewer Marques Brownlee đăng tải video trải nghiệm nhanh chiếc Pixel 10A với tiêu đề đầy tính giễu nhại: (Chưa) Từng thấy cái này trước đây. Lý do từ việc hãng Mỹ gần như chỉ thay đổi màu sắc và đặt một cái tên mới cho chiếc máy họ ra mắt vào năm ngoái.

Marques Brownlee thẳng thắn chỉ ra Google ra mắt một chiếc máy không khác gì đời trước. Ảnh: @MBKHD.

Áp lực còn căng thẳng hơn ở phân khúc flagship. iPhone hay Galaxy S khó tạo ra khác biệt ở sự kiện hàng năm. Từ sau iPhone X và Galaxy S20, hai nhà sản xuất dẫn đầu dần cập nhật nhỏ giọt. Những năm có thay đổi lớn về ngoại hình sẽ không có tính năng mới hấp dẫn và ngược lại.

Điều này dần khiến người dùng giảm ham muốn nâng cấp điện thoại hơn. Từ đây, chu kỳ mỗi năm một flagship vốn tồn tại gần 20 năm qua bị đặt dấu hỏi.

Thế khó của Samsung, Apple

Ngành công nghiệp smartphone trong thập kỷ qua đã chuyển từ giai đoạn đột phá sang tối ưu hóa. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đạt đến điểm bão hòa, các nhà sản xuất hàng đầu như Samsung, Apple đối mặt với một áp lực kép. Họ phải duy trì sự hiện diện thương hiệu thông qua chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm và quản lý nguồn lực trước những giới hạn vật lý của phần cứng.

Từ đây, chiến lược nâng cấp nhỏ giọt trở thành chuẩn chung. Những thay đổi đáng kể được phân bổ một cách có tính toán qua nhiều thế hệ thay vì tập trung vào một đời sản phẩm.

Galaxy S26 Ultra.

Smartphone là tổng thể của hàng trăm linh kiện. Những hãng như Apple hay Samsung kiểm soát phần lớn nhưng vẫn thu thành phẩm ở cuối chu trình, nơi chúng được lắp lại thành chiếc điện thoại. Do vậy, nâng cấp của từng hãng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của ngành công nghệ vật liệu, chế tạo…

Ví dụ, hiệu suất điện thoại không còn đột phá. Sự khác biệt về sức mạnh thực tế giữa các thế hệ chip như Snapdragon 8 Elite và Gen 5 hay Apple A17 Pro và A19 Pro, chủ yếu tập trung vào khả năng quản lý nhiệt và xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo hơn là tốc độ xử lý thô. Điều này đặt ra giới hạn cho những chức năng mà Apple hay Samsung có thể đưa lên điện thoại của họ.

Việc chạm đến trần công nghệ buộc các hãng này tính toán chi li hơn khi bổ sung tính năng. Ví dụ, iPhone 16 được giới thiệu cùng hàng loạt giải pháp AI hấp dẫn, nhưng lại không khác gì về ngoại hình so với đời trước. Thế hệ iPhone 17 lột xác thiết kế lại gần như thiếu vắng chức năng nổi bật.

Galaxy S26 Ultra đổi thiết kế, nhưng thiếu vắng chức năng nổi bật. Ảnh: Phương Lâm.

Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt có vật liệu mới, thiết kế lại khung viền và cụm camera. Tuy nhiên, các chức năng AI mới chỉ được bổ sung nhỏ giọt, ít hơn hẳn hai thế hệ trước. Công nghệ chống nhìn trộm gây chú ý, nhưng chưa đủ để trở thành điểm thu hút người dùng nâng cấp.

Trước việc sản phẩm kém hấp dẫn hơn, các nhà sản xuất này tìm đến giải pháp bán hàng mới. Chiến lược thu cũ (trade-in) cũng được đẩy mạnh để tạo ra lý do khách hàng phải lên đời dù chiếc iPhone hay Galaxy S của họ vẫn đang dùng tốt.

Smartphone Trung Quốc thú vị hơn

Năm 2025, tôi có hai lần dự sự kiện ra mắt điện thoại tại Trung Quốc. Đó là những buổi diễn kéo dài nhiều giờ với hàng loạt tính năng được ra mắt, thử nghiệm tại chỗ cùng hàng nghìn khán giả vỗ tay không ngớt. So với màn thể hiện của Apple mỗi tháng 9 hay Unpacked vừa kết thúc rạng sáng nay của Samsung, chúng sôi động và giải trí hơn hẳn.

Điều này cũng phản ánh trực tiếp lên sản phẩm. Mỗi sản phẩm đầu bảng từ Xiaomi, Oppo, Vivo hay Honor đều trở nên khác hẳn thế hệ trước đó. Một số tính năng mới được sao chép của Apple, số khác từ Samsung hay chính những hãng nội địa. Tuy nhiên tổng thể với người dùng cuối, đó là những sản phẩm mới mẻ.

Các hãng Trung Quốc táo bạo hơn trong việc thiết kế, giới thiệu sản phẩm.

Apple, Samsung, Google không thể dùng cách của Xiaomi hay Oppo. Điểm chung của 3 hãng này, ngoài việc không phải từ Trung Quốc, còn là những công ty toàn cầu. Họ phục vụ khách hàng ở cả trăm quốc gia. Do vậy, đặc tính người dùng cần phục vụ trở nên đa dạng hơn hẳn. Nó trở thành gánh nặng cho đội ngũ R&D (Nghiên cứu và Phát triển) sản phẩm.

Điều này cũng hạn chế khả năng cập nhật chức năng, công nghệ mới bởi các rủi ro an toàn, pháp lý ở nhiều quốc gia.

Ở phía ngược lại, các công ty Trung Quốc có sẵn hơn 1 tỷ khách hàng nội địa. Những phòng R&D của Xiaomi, Oppo, Huawei tôi từng ghé thăm được đặt ở Thượng Hải, Thâm Quyến hoặc Bắc Kinh, thay vì rải ở nhiều nước. Kỹ sư công ty nói trên chỉ cần nghiên cứu thói quen sử dụng của người dùng Trung Quốc, phát triển sản phẩm đúng nhu cầu của tập khách hàng này.

Họ cũng không ngần ngại sao chép và tận dụng lợi thế chuỗi cung ứng. Xiaomi 17 Pro/Pro Max không chỉ giống iPhone 17 ở mỗi cái tên. Giao diện người dùng trên Find X9 học hỏi đáng kể iOS. Tuy nhiên, các hãng Trung Quốc không hề thể hiện mình sẽ dừng học hỏi Apple, thậm chí còn quảng bá sản phẩm như một thiết bị "đi kèm" iPhone. Ở sự kiện ra mắt X300 series, Vivo dành nhiều phút để khoe rằng sản phẩm của họ có thể dễ dàng tương thích với iPhone. Người dùng dễ dàng AirDrop ảnh, nhận thông báo qua Apple Watch hay xem được thời lượng pin của AirPods.

Vị thế của Samsung, Google không cho phép họ phô trương những giải pháp như vậy. Đây phần nào là nguyên nhân khiến họ khó thể hiện những điểm mới ở sản phẩm của mình.