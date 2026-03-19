Người dùng YouTube miễn phí ngày càng bị thiệt

Trong 3 tháng đầu năm, YouTube đẩy mạnh chiến lược quảng cáo với nhiều định dạng và các biện pháp siết chặt người dùng miễn phí, buộc mua các phiên bản có trả tiền.

Vừa qua, YouTube đang thay đổi chiến lược kinh doanh khi tung ra định dạng quảng cáo mới. Người dùng TV thông minh phải xem quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua trong khi phiên bản lên đến 60 giây đang được thử nghiệm.

Điều này ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm xem video trên TV. Hình thức mới này thay thế kiểu hai quảng cáo 15 giây quen thuộc trước đây, nằm trong chiến lược của YouTube nhằm khiến trải nghiệm xem trực tuyến giống với truyền hình truyền thống hơn.

Từ tháng 9/2024, YouTube công bố sẽ chuyển sang mô hình quảng cáo tối ưu cho TV, nơi AI quyết định hiển thị tùy theo bối cảnh người xem. Nền tảng cho biết nhiều người xem thích một lần quảng cáo dài thay vì bị gián đoạn nhiều lần và đây là định dạng mang lại hiệu quả nhất.

Ngoài ra, nền tảng này bắt đầu cho ra những dạng quảng cáo mới. Từ đầu tháng 3, một số người dùng Android và iOS đã phản ánh về một dạng quảng cáo mới xuất hiện góc trái màn hình nhưng không thể tắt một cách dễ dàng. Nhiều trường hợp buộc phải thoát hoàn toàn khỏi video và khởi động lại từ đầu.

YouTube cũng đang thực hiện nhiều biện pháp chống lại trình chặn quảng cáo. Tháng 2 vừa qua, hệ thống quét liên tục công cụ block ad và trừng phạt tài khoản cố tình vi phạm bằng cách xóa sạch toàn bộ bình luận và ẩn đi phần mô tả video.

Trước đó một tháng, YouTube đã chặn tính năng phát video dưới nền cho tài khoản miễn phí. Lệnh cấm áp dụng cho các trình duyệt bên thứ ba, vốn là cách lách luật phổ biến của người dùng muốn nghe nhạc dưới nền không cần trả phí.

Theo Joe Maring, cây viết của Android Authority, YouTube từng có những động thái tương tự vào năm 2025, nhưng đến năm nay mọi thứ thực sự được đẩy mạnh hơn. Ông dự đoán rằng với nhiều biện pháp được đặt ra ngay 3 tháng đầu năm, phiên bản miễn phí sẽ ngày càng tệ đi từ giờ đến cuối năm.

Ông cho rằng trải nghiệm YouTube miễn phí đang chạm đáy thất vọng. Các đoạn quảng cáo đầu video xuất hiện rất dày đặc và không thể bỏ qua. Nhiều tính năng cơ bản như phát dưới nền hay tải video ngoại tuyến của tài khoản bị giới hạn. "Trải nghiệm YouTube miễn phí như chúng ta từng biết đã chết", Joe Maring viết.

Google sẽ không xoá bỏ phiên bản này nhưng sẽ tạo ra nhiều quy định khó chịu hơn, buộc người dùng trả tiền để có trải nghiệm tốt. Mức giá cho gói Premium Lite là 8 USD /tháng, trong khi gói Premium tiêu chuẩn có mức giá 14 USD và gói gia đình được bán với giá 23 USD .

Theo Gadget Review, trải nghiệm này ngày càng giống các đoạn ngắt nội dung và chèn quảng cáo trên truyền hình truyền thống, chỉ khác ở chỗ người dùng đang xem nội dung theo yêu cầu. Sự thay đổi này cho thấy ngành streaming đang dần tiến tới mô hình tương tự truyền hình, nơi người xem đã rời bỏ nhiều năm trước đây.

Trong khi đó, người dùng YouTube tại Việt Nam được pháp luật trong nước bảo vệ. Theo Nghị định 342, từ ngày 15/2 nền tảng xuyên biên giới bắt buộc tuân thủ luật quảng cáo không được phép ép người xem quá lâu và phải hiển thị rõ ràng nút bỏ qua sau 5 giây.

Tuy nhiên, luật pháp hiện hành vẫn có những kẽ hở nhất định. Nền tảng video hoàn toàn có thể không vi phạm thời lượng tối đa của một quảng cáo khi tăng số lượng lên. Theo dự đoán của ông Anh Tuấn, CEO của SAMI AI Marketing, tần suất xuất hiện của quảng cáo sẽ dày đặc hơn. “Nền tảng vẫn có thể nhồi nhiều quảng cáo 5 giây mà không phạm luật”, ông Tuấn cho biết.

Mặt khác, ông cũng cho biết thương hiệu tại Việt Nam đối mặt thách thức. Khi có ít hơn khoảng 20% thời gian hơn để truyền tải thông điệp, nhà quảng cáo cần tạo ra nội dung ấn tượng hơn để giữ chân khách hàng.