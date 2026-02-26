Chân dung Galaxy S26 - AI vẫn là tâm điểm

|
Dòng Galaxy S26 vừa được ra mắt trong sự kiện Unpacked 2026 diễn ra rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam). Trên thế hệ này, Samsung duy trì 3 phiên bản gồm S26, S26+ và S26 Ultra. Trong đó, S26 Ultra vẫn là model cao cấp với nhiều cải tiến thú vị.
Để phân biệt Galaxy S26 với S25, chi tiết dễ nhận thấy nhất đến từ cụm camera sau. Trong khi dòng S25 (trừ S25 Edge) chỉ có ống kính lồi, các mẫu S26 bổ sung cụm "viên thuốc" bao quanh 3 ống kính.
Galaxy S26 và S26+ cho cảm giác cầm nắm vuông vức hơn thế hệ trước, riêng S26 Ultra chuyển sang khung nhôm thay thế titan, giúp tăng hiệu quả tản nhiệt nhưng vẫn giữ độ mỏng nhẹ nhất định. So với bản tiền nhiệm, model này mỏng hơn 0,3 mm (7,9 mm thay vì 8,2 mm) và nhẹ hơn 4 g (214 g thay vì 218 g).
Samsung giữ nguyên tấm nền màn hình Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120 Hz trên cả 3 model. Kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch (S26), 6,7 inch (S26+) và 6,9 inch (S26 Ultra). Thiết bị vẫn đảm bảo độ bền với chuẩn kháng nước/bụi IP68, 2 mặt kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 (S26 và S26+). Trong khi đó, S26 Ultra dùng kính Gorilla Armor 2 cho mặt trước, và Gorilla Glass Victus 2 cho mặt sau.
Trên Galaxy S26 Ultra, Samsung trang bị công nghệ đặc biệt cho tính năng chống nhìn trộm. Nhờ tấm nền có thể tắt điểm ảnh phát sáng nghiêng, màn hình trên máy sẽ tối hơn khi nhìn từ góc nghiêng, giúp bảo vệ quyền riêng tư trước những ánh mắt tò mò.
Galaxy S26 và S26+ trang bị chip xử lý Exynos 2600 (tiến trình 2 nm), trong khi S26 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tiến trình 3 nm). Hệ thống tản nhiệt buồng hơi được nâng cấp, hoạt động hiệu quả hơn 21% theo thông báo từ Samsung. Dòng sản phẩm hỗ trợ bộ nhớ 256 GB hoặc 512 GB với RAM 12 GB, riêng S26 Ultra có thêm tùy chọn bộ nhớ 1 TB, RAM 16 GB.
Camera sau của Galaxy S26 và S26+ giống nhau với cảm biến chính 50 MP (khẩu độ f/1.8), camera telephoto 10 MP (khẩu độ f/2.4), camera góc siêu rộng 12 MP (khẩu độ f/2.2), bên cạnh camera selfie 12 MP. Samsung cải tiến thuật toán nhận diện chủ thể bằng AI, giúp tái tạo màu da và chi tiết tóc theo cách tự nhiên hơn, bất chấp điều kiện ánh sáng xung quanh.
Galaxy S26 Ultra trang bị camera chính 200 MP, camera tiềm vọng 50 MP (khẩu độ f/2.9, zoom quang 5x), camera góc siêu rộng 50 MP (khẩu độ f/1.9) và camera telephoto 10 MP (khẩu độ f/2.4, zoom quang 3x). Khẩu độ cảm biến chính được mở rộng lên f/1.4, hỗ trợ chụp thiếu sáng tốt hơn.
Với người dùng thích quay video, Galaxy S26 Ultra tích hợp chế độ siêu chống rung, cho phép giữ khung hình thẳng đứng kể cả khi xoay điện thoại 360 độ. Cạnh dưới của thiết bị vẫn có khe cắm bút S Pen, dù hãng không nâng cấp tính năng cho chiếc bút.
Bộ công cụ Galaxy AI tiếp tục được Samsung cải tiến trên dòng S26. Với tính năng Photo Assist, người dùng có thể nhập câu lệnh để AI chỉnh sửa theo ý muốn, chẳng hạn như đổi phông nền hay bù chi tiết vật thể.
Galaxy S26 cũng bớt phụ thuộc vào Google khi tích hợp trợ lý Perplexity. Người dùng có thể kích hoạt AI bằng cách nhấn giữ nút nguồn, sau đó ra lệnh bằng giọng nói hoặc văn bản. Trợ lý hỗ trợ truy xuất thông tin từ Internet, hoặc sử dụng tác tử (agent) để tương tác với ứng dụng khác. Tất nhiên, Gemini và Bixby vẫn là các lựa chọn thay thế.
Dung lượng pin trên dòng flagship mới không có nhiều thay đổi, lần lượt 4.300 mAh (S26), 4.900 mAh (S26+) và 5.000 mAh (S26 Ultra). Trên phiên bản cao cấp nhất, Samsung trang bị khả năng sạc nhanh có dây tối đa 60 W, cho phép sạc tối đa 75% pin trong 30 phút. Những phiên bản còn lại hỗ trợ sạc có dây tối đa 25 W (S26) và 45 W (S26+).
Galaxy S26 cài sẵn Android 16 với nền tảng tùy biến One UI 8.5. Bộ sản phẩm có 4 màu tiêu chuẩn bán rộng rãi gồm tím, trắng, đen và xanh dương. Có thêm 2 màu đặc biệt được bán độc quyền trên website Samsung là vàng hồng và bạc. Giá khởi điểm sản phẩm lần lượt 26 triệu đồng (S26), 30 triệu đồng (S26+) và 37 triệu đồng (S26 Ultra).
Ngoài Galaxy S26, Samsung còn giới thiệu bộ đôi tai nghe Galaxy Buds4 và Buds4 Pro. Sản phẩm có thiết kế công thái học cho cảm giác đeo thoải mái, hộp đựng mới dạng vỏ sò với nắp trong suốt, có thể nhìn thấy tai nghe bên trong.
Galaxy Buds4 và Buds4 Pro hỗ trợ phát nhạc chất lượng 24-bit, chống ồn chủ động, bộ cân bằng âm (EQ) thế hệ mới, chuẩn kháng nước/bụi IP54 (Buds4) và IP57 (Buds4 Pro). Phần điều khiển cảm ứng trên tai nghe có diện tích rộng hơn, bên cạnh loạt tính năng AI như dịch thuật trực tiếp, điều khiển bằng cử chỉ đầu...
