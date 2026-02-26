Chân dung Galaxy S26 - AI vẫn là tâm điểm

Samsung giữ nguyên tấm nền màn hình Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120 Hz trên cả 3 model. Kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch (S26), 6,7 inch (S26+) và 6,9 inch (S26 Ultra). Thiết bị vẫn đảm bảo độ bền với chuẩn kháng nước/bụi IP68, 2 mặt kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 (S26 và S26+). Trong khi đó, S26 Ultra dùng kính Gorilla Armor 2 cho mặt trước, và Gorilla Glass Victus 2 cho mặt sau.