Bước ngoặt của Galaxy AI trên Galaxy S26

Samsung chuẩn bị tích hợp Perplexity vào Galaxy AI trong chiến lược mở rộng nhiều lựa chọn cho người dùng trong các sản phẩm flagship mới.

Samsung sắp tích hợp Perplexity vào Galaxy AI. Ảnh: PhoneArena.

Các thiết bị flagship sắp ra mắt của Samsung sẽ tích hợp Perplexity như một phần trong chiến lược mở rộng hỗ trợ nhiều tác tử AI trong Galaxy AI. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày trước sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung diễn ra vào ngày 25/2 tới (sáng 26/2 theo giờ Việt Nam).

Theo thông báo của hãng ngày 22/2, tác tử (agent) AI của Perplexity sẽ hoạt động cùng các ứng dụng như Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder và Calendar. Ngoài ra, một số ứng dụng bên thứ ba cũng sẽ hỗ trợ, nhưng chưa được công bố cụ thể.

Ngoài việc gọi Bixby hoặc Gemini, người dùng Galaxy S26 sẽ có thể gọi Perplexity bằng cách nói “hey, Plex”. Người dùng cũng có thể kích hoạt tính năng thông qua các nút điều khiển vật lý truy cập nhanh.

Trong thông báo của mình, Samsung trích dẫn những nghiên cứu gần đây cho thấy người dùng ngày càng sử dụng nhiều tác tử AI khác nhau tùy theo từng tác vụ, khi AI ngày càng được tích hợp sâu vào các hoạt động thường nhật. Gần 8/10 người dùng hiện nay dựa vào hơn 2 loại tác tử AI.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng bằng cách nói "hey, Plex". Ảnh: Samsung.

Hãng cho biết cách tiếp cận này giúp giảm nhu cầu phải chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc lặp lại câu lệnh, cho phép Galaxy AI hoạt động âm thầm ở chế độ nền. Đồng thời, Samsung có thể tuyển chọn và tích hợp trải nghiệm từ các dịch vụ hỗ trợ như Perplexity, trong khi vẫn đảm bảo mọi thứ được kết nối liền mạch trong hệ sinh thái Galaxy.

Việc tích hợp Perplexity vào hệ thống Galaxy AI chỉ là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đa tác tử của công ty. Ông Won-Joon Choi, Trưởng bộ phận R&D của mảng Mobile eXperience của Samsung, cho biết việc mở rộng Galaxy AI nhằm mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn và sự linh hoạt hơn khi hoàn thành công việc.

“Galaxy AI đóng vai trò như một nhạc trưởng (orchestrator), kết nối nhiều hình thức AI khác nhau thành một trải nghiệm thống nhất, tự nhiên và liền mạch”, ông nói.

Theo TechCrunch, người dùng có thể gắn bó với một AI cụ thể. Vì vậy, Samsung đang đặt cược rằng việc trao cho người dùng quyền tự do lựa chọn và đặt bất kỳ tác tử AI nào làm trung tâm của chiếc điện thoại sẽ giúp họ tạo sự khác biệt so với các đối thủ như Apple và Google.

Vào năm ngoái, Samsung công bố hợp tác để tích hợp công cụ AI của Perplexity vào các dòng TV của mình. Tuy nhiên, Perplexity cũng từng vướng vào tranh cãi liên quan đến cáo buộc thu thập nội dung trái phép và vi phạm bản quyền, thậm chí đã bị hãng từ điển Merriam-Webster và Encyclopaedia Britannica kiện vào tháng 9/2025.