Vì sao điện thoại Samsung gần đây ít thay đổi

Những vấn đề xung quanh bài toán lợi nhuận cùng với khó khăn trong khâu sản xuất khiến cho các dòng Galaxy cao cấp ít khác biệt qua từng thế hệ.

Có nhiều lí do khiến cho các dòng điện thoại Galaxy chỉ được nâng cấp nhỏ giọt. Ảnh: Howtogeek.

Samsung là nhà sản xuất smartphone Android chiếm thị phần lớn nhất thế giới. Tuy nhiên các điện thoại đầu bảng của họ lại ít được nâng cấp phần cứng so với đối thủ.

Galaxy S25 và S25 Plus có bộ vi xử lý mới, nhưng sạc và camera giống hệt Galaxy S22 và S22 Plus. Phiên bản cao cấp nhất, Galaxy S25 Ultra, có vi xử lý, camera góc siêu rộng và kính Gorilla Glass thế hệ mới, nhưng vẫn giữ nguyên pin và sạc như các dòng tiền nhiệm.

Điều này có thể khiến người hâm mộ Samsung thất vọng, nhất là khi các nhà sản xuất như Xiaomi, Oppo, Vivo và OnePlus thường xuyên tung ra các bản nâng cấp hấp dẫn. Với những tin rò rỉ về dòng Galaxy S26 sắp ra mắt, dường như sẽ không có nhiều thay đổi lớn về mặt phần cứng của thế hệ này.

Theo phân tích của Android Authority, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc này.

Thách thức trong sản xuất

Samsung xuất xưởng nhiều smartphone hơn bất kỳ thương hiệu Android nào khác. Các dòng sản phẩm chủ lực của họ thường xuyên có mặt trong danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới.

Điều này tạo ra một thách thức không nhỏ. Samsung cần nguồn cung cấp linh kiện khổng lồ từ các đối tác. Điều này đồng nghĩa với việc công ty không thể đưa vào một linh kiện mới nếu nhà cung cấp chỉ có thể sản xuất số lượng hạn chế.

Xuất xưởng nhiều điện thoại Android nhất toàn cầu, Samsung gặp khó mỗi khi muốn nâng cấp phần cứng. Ảnh: Android Authority.

Do đó, Samsung buộc phải dùng các linh kiện có thể sản xuất với số lượng lớn. Đây là lý do chúng ta không thấy những nâng cấp phần cứng như cảm biến camera 1 inch, module camera tele có thể thay đổi tiêu cự… trên dòng smartphone Galaxy, trong khi các hãng nhỏ hơn đã có thể áp dụng.

Một lý do khác khiến Samsung trì hoãn các bản nâng cấp lớn là độ an toàn, tin cậy. Sự cố của Galaxy Note 7 năm 2016 vẫn là lời cảnh báo đầy sức nặng. Nếu để xảy ra sai sót, hậu quả sẽ khó lường trước.

Câu chuyện này có lẽ khiến Samsung vẫn thận trọng về việc nâng cấp pin. Hãng sử dụng cùng dung lượng pin cho nhiều thế hệ điện thoại. Trên thực tế, Galaxy S25 Ultra có cùng dung lượng pin 5.000 mAh như Galaxy S21 Ultra.

Trong khi đó, dòng Galaxy S chỉ được nâng cấp khiêm tốn qua các năm, từ pin 3.700 mAh của S22 lên 4.000 mAh của S25.

Ngược lại, các nhà sản xuất Trung Quốc thường sử dụng pin silicon-carbon, có dung lượng pin lớn hơn với cùng kích thước vật lý hoặc cùng dung lượng nhưng kích thước nhỏ hơn. Ví dụ, OnePlus 15 có pin 7.300 mAh trong khi OPPO Find X9 Pro có pin 7.500 mAh.

Những loại pin này có xu hướng xuống cấp nhanh hơn so với pin lithium-ion của Samsung, nhưng dung lượng vượt trội giúp chúng thể hiện tốt hơn so với smartphone của Apple và Google.

Bài toán lợi nhuận và cạnh tranh

Đây có thể là lý do chính khiến Samsung không cung cấp các bản nâng cấp lớn cho điện thoại của mình. Linh kiện mới đắt hơn linh kiện cũ. Samsung có lẽ vẫn sử dụng các linh kiện cũ, rẻ hơn, vì họ vẫn cần thu được lợi nhuận tốt.

Việc tập trung vào lợi nhuận cũng thể hiện ở một khía cạnh khác. Galaxy S tiêu chuẩn thiếu các tính năng của phiên bản Ultra như sạc nhanh có dây 45 W và lớp bảo vệ màn hình Gorilla Armor.

Lợi nhuận cũng là vấn đề khi cân nhắc nâng cấp phần cứng. Ảnh: Android Authority.

Điều đó nhằm mục đích định vị phân khúc sản phẩm. Người dùng buộc phải mua mẫu Ultra đắt tiền hơn nếu thực sự muốn có những tính năng này.

Hãng cũng bỏ qua camera tele trên các dòng điện thoại Galaxy A, tạo thêm động lực để người dùng chọn lực các mẫu Galaxy S.

Một lý do khác có thể khiến Samsung không thường xuyên tung ra các bản nâng cấp lớn cho điện thoại của mình là không có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường smartphone Android. Trên thực tế, Samsung không còn phải lo lắng về Huawei do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei từng thu hẹp đáng kể khoảng cách với Samsung cho đến năm 2020, thậm chí còn vượt qua Apple để chiếm vị trí thứ 2 toàn cầu. Các thiết bị như P20 Pro và P20 Lite bán rất chạy tại những thị trường trọng điểm của Samsung như châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Ngoài ra, công ty này cũng phổ biến chip AI và camera kính tiềm vọng. Chính Huawei khiến Samsung phải luôn cảnh giác và buộc họ phải áp dụng các công nghệ mới, cũng như nâng cấp lớn sớm hơn.

Samsung hiện không còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng Android khác tại Mỹ, một trong những thị trường lớn nhất của hãng. Motorola, OnePlus và TCL là 3 nhà sản xuất Trung Quốc có mặt ở thị trường này.

Tuy nhiên, những chiếc điện thoại OnePlus tốt nhất lại không được bán thông qua các nhà mạng, TCL không cung cấp những mẫu điện thoại cao cấp thực sự và Motorola không phải là một nhà sản xuất điện thoại chủ lực.

Vì vậy, có thể Samsung nghĩ không cần phải chi tiền cho những nâng cấp lớn khi thị trường lớn nhất không có nhiều lựa chọn. Điều này hoàn toàn trái ngược với phần còn lại của thế giới, nơi Oppo, Vivo, Xiaomi và các hãng điện thoại Trung Quốc khác xuất hiện phổ biến.

Ưu tiên lợi ích nội bộ

Không chỉ là thương hiệu smartphone Android lớn nhất thế giới, Samsung còn sản xuất nhiều linh kiện cấu thành nên điện thoại, bao gồm bộ xử lý, RAM, bộ nhớ trong, màn hình và cảm biến camera.

Samsung có ưu tiên nhất định trong việc dùng linh kiện tự sản xuất. Ảnh: Android Authority.

Samsung có thể phải ưu tiên sử dụng các linh kiện của mình thay vì từ các thương hiệu khác. Công ty này thường dùng màn hình tự sản xuất cho các dòng điện thoại cao cấp trong khi có nhiều lựa chọn màn hình rẻ hơn từ BOE của Trung Quốc.

Một ví dụ điển hình về việc ưu tiên linh kiện nội bộ là vi xử lý Exynos, rẻ hơn so với các chip Snapdragon tương đương nhưng cũng bị đánh giá kém mạnh mẽ hơn.

Công ty thường tung ra các phiên bản điện thoại chạy chip Exynos ở một số thị trường mới nổi thay vì phiên bản Snapdragon. Đây là một trong những điểm gây tranh cãi về cấu hình của hãng trong nhiều năm.

Các chip Exynos luôn được sản xuất bởi Samsung Foundry, bất chấp danh tiếng về năng lực sản xuất vượt trội của TSMC, xưởng đúc chip lớn nhất thế giới.