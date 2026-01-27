Samsung đứng trước cơ hội lớn

Samsung đang tiến sát chứng nhận HBM4 từ Nvidia, mở ra cơ hội chen chân vào chuỗi cung ứng Rubin và thách thức vị thế của SK Hynix trong cuộc đua bộ nhớ AI.

Chip Samsung HBM4 được trưng bày tại Triển lãm Công nghệ Hàn Quốc tháng 12/2025. Ảnh: Reuters.

Samsung đang tiến gần tới việc giành được chứng nhận từ Nvidia cho phiên bản mới nhất của chip bộ nhớ phục vụ AI mang tên HBM4. Qua đó, hãng sẽ đạt được bước tiến trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với đối thủ SK Hynix.

Theo Bloomberg, công ty có trụ sở tại Suwon (Hàn Quốc) đã bước vào giai đoạn thẩm định cuối cùng với Nvidia, sau khi cung cấp các mẫu ban đầu cho nhà sản xuất chip Mỹ từ tháng 9. Nvidia sử dụng khối lượng rất lớn bộ nhớ băng thông cao (HBM) để vận hành các bộ tăng tốc AI của mình.

Hãng tin cho biết Samsung đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt HBM4 vào tháng 2. Công ty sẽ sẵn sàng giao hàng trong thời gian tới, nhưng vẫn chưa xác định mốc thời gian cụ thể.

Samsung hiện vẫn đi sau SK Hynix và Micron trong cuộc đua dẫn đầu mảng bộ nhớ cho AI. Tuy nhiên, cổ phiếu của cả 3 công ty đều tăng vọt trong những tuần gần đây, khi làn sóng AI khiến ngành điện tử toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu hụt chip nhớ.

Kể từ đầu tháng 9, tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm sản xuất chip nhớ hàng đầu này tăng khoảng 900 tỷ USD . Giới đầu tư ngày càng kỳ vọng Samsung có thể gia nhập nhóm đối tác cung ứng linh kiện cho dòng vi xử lý Rubin, sản phẩm chủ lực sắp ra mắt của Nvidia.

HBM4 là linh kiện bắt buộc cho kiến trúc GPU thế hệ tiếp theo của Nvidia mang tên Rubin, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025 hoặc đầu 2026. Chip này mở rộng giao diện lên 2048-bit, gấp đôi so với HBM3E, cho phép băng thông truyền tải dữ liệu tăng đột biến nhưng không cần tăng xung nhịp quá cao, tiết kiệm năng lượng.

Việc Samsung sản xuất hàng loạt vào tháng 2 cho thấy họ đang chạy đua để kịp tiến độ gửi mẫu cho giai đoạn phát triển ban đầu của Rubin. Nếu giao hàng vào thời điểm này, họ có thể đang đi trước SK Hynix một nhịp trong việc cung cấp mẫu kỹ thuật cho Nvidia Rubin, tạo cơ hội lật ngược thế cờ.

Tính đến nay, Nvidia vẫn phụ thuộc nhiều nhất vào SK Hynix trong việc cung cấp các loại chip nhớ tinh vi nhất để kết hợp với những bộ tăng tốc AI cao cấp của hãng. Điều này khiến SK Hynix giữ vị thế then chốt trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu, đồng thời tạo áp lực không nhỏ lên Samsung trong việc chứng minh độ ổn định và năng lực sản xuất của HBM4.

Trước đó, tờ Korea Economic Daily đưa tin Samsung dự kiến sẽ bắt đầu giao các lô HBM4 cho Nvidia và AMD ngay trong tháng tới. Samsung và SK Hynix dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào 29/1, và nhiều khả năng sẽ cập nhật tiến độ phát triển các dòng chip HBM4 của mình.