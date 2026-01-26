Điện thoại Galaxy S25 Plus phát nổ khi đang sạc

Một chiếc Galaxy S25 Plus đã phát nổ khi đang sạc trên thảm phòng ngủ, khiến gia đình người dùng hoảng loạn.

Một chiếc Galaxy S25 Plus bốc khói khi đang sạc pin. Ảnh: Sở cứu hỏa Indiana.

Tiếng lách tách nổ giữa đêm khuya đã đánh thức vợ của một người đàn ông giấu tên trong câu chuyện được Android Authority ghi nhận. Ban đầu, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài giây sau, cả 2 nhận ra âm thanh phát ra từ chiếc Samsung Galaxy S25 Plus đang cắm sạc trước khi đi ngủ.

Thiết bị lúc này nằm trên thảm phòng ngủ, phát ra tiếng xèo xèo, bốc khói rồi bắt đầu bốc cháy. Theo lời người dùng, từ thời điểm phát hiện đến lúc ngọn lửa được dập tắt chỉ chưa đầy 2 phút. Tuy nhiên, những tổn thất về vật chất, sức khỏe và tâm lý lại kéo dài rất lâu sau đó.

Phát nổ khi sạc

Người dùng trong câu chuyện trên đã chia sẻ sự cố với Android Authority nhằm cảnh báo về một rủi ro hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến pin lithium-ion trên smartphone. Anh nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là vấn đề lan rộng đối với điện thoại Samsung trên thị trường.

Trong tình huống hoảng loạn, bản năng đã khiến anh chọn giải pháp quen thuộc nhất là dùng nước dập lửa.

“Khi thấy khói bốc ra từ điện thoại, phản ứng đầu tiên của tôi là đổ nước lên đó”, người dùng này kể. Sau đó, anh làm ướt vài chiếc áo phông gần đó rồi phủ lên thiết bị.

Galaxy S25 Plus bị cháy rụi sau khi pin phát nổ trong lúc sạc. Ảnh: Reddit.

Cách xử lý này giúp dập nhanh tia lửa, nhưng người dùng cho biết chiếc Galaxy S25 Plus vẫn tiếp tục bốc khói thêm khoảng 15-20 phút. Khi anh cố mang thiết bị ra ngoài, lực lượng ứng cứu đã bắt đầu đến hiện trường. Dù đám cháy đã được khống chế, cảnh sát vẫn yêu cầu điều xe cứu hỏa tới để kiểm tra vì sự cố liên quan pin lithium-ion.

Theo người dùng trên, sự việc sau đó được xử lý nghiêm ngặt đến mức một đội gỡ bom cũng được điều động đến nhà giữa đêm, chỉ vì một chiếc điện thoại phát nổ khi đang sạc bằng phụ kiện chính hãng. Tuy nhiên, điều khiến anh sợ nhất là nguy cơ sức khỏe khi cả gia đình đã hít phải khói từ pin.

“Khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi nhận ra gia đình tôi đã hít phải rất nhiều khói lithium và không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trong những năm tới”, anh nói thêm.

Theo báo cáo điều tra chính thức của sở cứu hỏa mà Android Authority thu nhập, pin lithium-ion của điện thoại gặp sự cố quá nhiệt khi sạc trên thảm phòng ngủ, gây cháy sàn nhà xung quanh. Vụ việc được phân loại là tai nạn và sở cứu hỏa kết luận đám cháy bắt nguồn từ bên trong chiếc Samsung Galaxy S25 Plus.

Samsung nói gì?

Trong thông báo chính thức, nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc cho biết phân tích nội bộ kết luận nguyên nhân đến từ “tác động từ bên ngoài”, song thừa nhận chưa có đủ bằng chứng để xác định tác động và nguyên nhân thực sự của sự cố.

"Chúng tôi cam kết về chất lượng và tính an toàn của hàng triệu thiết bị di động Samsung đang được sử dụng trên toàn thế giới", hãng cho biết.

Quá trình xử lý sau vụ cháy được người dùng mô tả là kéo dài và nhiều bước gây phiền toái. Sau khi đội rà phá bom tiếp nhận thiết bị, chiếc điện thoại được niêm phong và lưu trữ trong cơ sở xử lý chất thải nguy hại, có thể theo quy định an toàn pin lithium-ion tại địa phương.

Sự cố pin phát nổ trên Galaxy S25 Plus là điều khá hiếm gặp. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi cuộc điều tra kết luận pin quá nhiệt, người dùng liên hệ với Samsung và cho rằng trải nghiệm hỗ trợ khách hàng nhìn chung “khá tệ”, đặc biệt ở giai đoạn tìm đúng kênh xử lý. Ban đầu, gia đình liên hệ qua WhatsApp nhưng sau gần một giờ trao đổi mới được thông báo kênh này chỉ phục vụ khu vực Singapore.

Sau đó, họ tìm email Văn phòng CEO của Samsung và việc giải quyết diễn ra nhanh hơn. Người dùng cho biết Samsung cuối cùng đã thừa nhận trách nhiệm và đồng ý chi trả chi phí điện thoại, hóa đơn y tế và chi phí dọn dẹp. Tuy nhiên, khách hàng cho rằng nhà sản xuất Hàn Quốc chỉ xử lý những thiệt hại hữu hình nhưng không thừa nhận đúng mức các tổn thất vô hình.

Từ trải nghiệm của mình, người dùng trên cho rằng mọi người không cần hoảng sợ vì đây là sự cố hiếm gặp. Anh nhấn mạnh điều bản thân hối tiếc nhất là đã dùng nước dập lửa pin lithium và chỉ được lính cứu hỏa cảnh báo sau đó. Các cơ quan phòng cháy chữa cháy lưu ý cháy pin lithium-ion rất khó dập, có thể bùng phát trở lại ngay cả khi ngọn lửa đã tắt và ưu tiên quan trọng là giữ khoảng cách, tránh hít khói trực tiếp.