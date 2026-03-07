Tuyển thủ eSports Trung Quốc bán độ lộ liễu

Người đi rừng Naiyou thuộc đội nhóm đầu TES bị điều tra và tố cáo hành vi phi thể thao trong vòng loại trực tiếp LPL.

Naiyou trong màu áo TES.

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Trung Quốc chấn động trước thông tin đội tuyển Top Esports (TES) chính thức gửi báo cáo lên ban tổ chức LPL về hành vi bất thường của người đi rừng Naiyou (Yang Zijian). Phía câu lạc bộ xác nhận đang tiến hành điều tra các dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu.

Nghi vấn bắt đầu từ ván quyết định giữa TES và WBG tại vòng loại trực tiếp. Trong bối cảnh đối phương sở hữu xạ thủ Jinx có lượng sát thương vật lý cực lớn, Naiyou (cầm Skarner) lại có lối lên trang bị khó hiểu. Anh không chỉ hoàn thành Giáp Tâm Linh (trang bị kháng phép) mà còn tiếp tục mua thêm hai mảnh ghép của chính món đồ này là Áo Choàng Ám Ảnh và Hỏa Ngọc.

Do nội tại của Giáp Tâm Linh không cộng dồn, lựa chọn này được giới chuyên môn đánh giá là hành động cố tình gây thất bại cho đội nhà. TES đã bị loại ngay sau trận thua.

Sự việc càng thêm căng thẳng khi người đi đường trên 369 đăng dòng trạng thái ngắn gọn "Hóa ra tôi là gã hề". Trước đó vài ngày, chính 369 đã lên tiếng bảo vệ các tân binh trước làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Việc đặt niềm tin sai chỗ khiến ngôi sao đường trên của TES không khỏi thất vọng. Hành động của Naiyou đã đạp đổ nỗ lực của tập thể trong suốt mùa giải qua.

Hiện TES chắc chắn sẽ không tiếp tục sử dụng tuyển thủ và đang ráo riết tìm kiếm người thay thế. Nhiều nguồn tin tiết lộ quản lý đội bóng đang liên hệ mật thiết với Tian, người đi rừng tự do được đánh giá cao nhất lúc này. Tian từng có khoảng thời gian thành công tại TES và việc anh quay lại được xem là giải pháp hiệu quả nhất để vực dậy đội hình sau bê bối.

Nếu các cáo buộc dàn xếp tỷ số được xác thực, Naiyou đối mặt với án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn từ liên đoàn. Đây có thể là vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử LPL, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh giải đấu vốn đang nỗ lực lấy lại vị thế. Trong khi đó, 369 nhận được nhiều sự cảm thông khi anh chỉ là nạn nhân. Dù chỉ số sát thương của 369 trong trận đấu không cao, nhưng giới chuyên môn nhận định người chơi này đã nỗ lực hết mình để xoay xở trước áp lực từ đối thủ.

Tính minh bạch của các trận đấu eSports ngày càng bị lo ngại khi kết quả trận đấu trở thành nội dung cá độ ở nhiều nền tảng phi pháp. Giải đấu vô địch Việt Nam (VCS) từng chứng kiến hơn 30 người bị đình chỉ để điều tra. Sau vụ việc, nền LMHT bị ảnh hưởng nặng nề và chưa thể hồi phục.