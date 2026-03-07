Nhà Trắng đăng tải video về Iran gây phẫn nộ

Video mới nhất được Nhà Trắng đăng tải trên nền tảng X về chiến dịch tại Iran đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì nội dung thiếu nhạy cảm.

Video của Nhà trắng đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội.

Vừa qua, tài khoản mạng xã hội X chính thức của Nhà Trắng đã đăng tải một đoạn video gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội. Nội dung clip ghi lại các cuộc không kích thực tế tại Iran. Tuy nhiên, cách thể hiện của video này bị đánh giá là vô cảm và coi thường mạng sống con người.

Sự việc diễn ra ngay sau khi các báo cáo quốc tế xác nhận thương vong lớn tại Iran. Trong đó có vụ tấn công vào một trường tiểu học khiến nhiều nữ sinh thiệt mạng.

Cụ thể, đoạn video đăng tải hôm 5/3 dài khoảng 1 phút quay cảnh các phương tiện và căn cứ bị phá hủy. Nhà Trắng đã lồng ghép nhạc nền sôi động vào clip. Đáng chú ý, video sử dụng các hiệu ứng đồ họa của tựa game Call of Duty: Modern Warfare III.

Trong game này, mỗi người chơi khi tiêu diệt mục tiêu, hệ thống sẽ hiển thị điểm thưởng "+100" trên màn hình. Việc Nhà Trắng sử dụng các hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cộng điểm từ game đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Vụ việc đã tạo ra làn sóng chỉ trích chưa từng thấy trên mạng xã hội. Ảnh: The White House/X.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng còn chú thích cho đoạn clip bằng thông điệp "Courtesy of the Red, White & Blue" (Món quà từ sắc cờ Đỏ, Trắng và Xanh). Đây là một cách nói mỉa mai, biến một thuật ngữ vốn dùng để chỉ sự ban ơn thành một thông điệp khẳng định chủ quyền đối với các cuộc không kích.

Dòng trạng thái này bị dư luận chỉ trích là sự khoe khoang quyền lực một cách tàn nhẫn, biến những vụ không kích kinh hoàng thành "sản phẩm" mang thương hiệu Mỹ.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút sự chú ý cực lớn với hơn 49 triệu lượt xem, 195.000 lượt thích và 33.000 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, đi kèm với những con số khổng lồ này là cơn mưa chỉ trích với hơn 10.000 bình luận công kích trực diện vào Nhà Trắng. Làn sóng phẫn nộ bùng phát mạnh mẽ ngay sau khi clip được đăng tải.

"Coi chiến tranh như trò chơi điện tử ngay sau khi hàng trăm trẻ em thiệt mạng là sự vô nhân tính", người dùng X "RichardHall" bày tỏ.

"Chiến tranh không phải là trò chơi, hậu quả của nó là vĩnh viễn. Nhiều người Mỹ cảm thấy xấu hổ và kinh hãi trước cách chính phủ đối xử với sinh mạng con người", người dùng "CaptainCons" bình luận.

Call of Duty là một trong những dòng trò chơi bắn súng phổ biến nhất thế giới, nổi tiếng với việc tái hiện các chiến trường khốc liệt. Điểm đặc trưng của game là hệ thống "killstreak" - phần thưởng dành cho người tiêu diệt liên tiếp nhiều mục tiêu mà không bị hạ gục.

Khi đạt được các cột mốc này, người chơi có thể triệu hồi các đòn không kích, tên lửa hoặc máy bay không người lái để hủy diệt đối phương trên diện rộng.