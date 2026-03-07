'Xôi Lạc TV' tự làm app để mở rộng mạng lưới xem lậu

Không chỉ vận hành trên web, mạng lưới Xôi Lạc TV còn xây dựng phần mềm, ứng dụng chuyên biệt để phát hành nội dung lậu trên nhiều thiết bị.

Monplayer là sản phẩm của mạng lưới Xôi Lạc TV.

Trong phóng sự công bố ngày 7/3, VTV cung cấp thêm thông tin về hoạt động kỹ thuật, công nghệ của đội ngũ Xôi Lạc TV. Không dừng lại ở một nền tảng vi phạm chắp vá, nhóm tội phạm này còn đầu tư công nghệ, xây dựng ứng dụng để xem nội dung trái phép trên thiết bị di động, TV thông minh. Phần mềm vượt qua các lớp kiểm duyệt của Google, Apple để lên được chợ ứng dụng chính thức.

Cụ thể, app có tên Monplayer, phát hành hồi tháng 6/2025, thường xuyên được quảng cáo ở giữa các trận đấu trên hệ thống Xôi Lạc TV. Dữ liệu của AppFigure cho thấy mỗi tháng có hàng chục nghìn lượt tải app này. Nó được ngụy trang dưới hình thức ứng dụng phát video, thêm chức năng nâng cao. Thực tế, phần mềm được sinh ra để xem nội dung lậu, vượt mặt lớp ngăn chặn của các nhà mạng trong nước.

Cụ thể, Monplayer có thể nhận các luồng phát trực tiếp thông qua đường dẫn danh sách phát M3U, liên kết IPTV hoặc nguồn JSON. Đi cùng với phần mềm nói trên, một website khác được tạo ra để cung cấp các đường dẫn để nhập vào xem nội dung lậu. Không chỉ bóng đá hoặc các môn thể thao khác, mạng lưới này còn cung cấp cả phim ảnh, truyện vi phạm bản quyền và video đồi trụy.

Thông qua ứng dụng Monplayer, người xem không cần phải chủ động tìm kiếm đường dẫn trang web xem lậu mỗi khi bị các nhà mạng chặn. Đồng thời, phần mềm còn có mặt trên cả TV Android để xem trên màn hình lớn. Đến nay, các ứng dụng này vẫn còn tồn tại trên Google Play, AppStore.

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo Cục A05, hệ thống "Xôi lạc TV" có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền, đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Tại họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm, khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...